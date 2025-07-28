Трамп призупинив обмеження на експорт технологій до Китаю, щоб забезпечити зустріч із Сі, – FT

США заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю, щоб уникнути шкоди для торговельних переговорів та допомогти американському президенту Дональду Трампу забезпечити зустріч із президентом Сі Цзіньпіном цього року.

Про це пише Financial Times із посиланням на людей, знайомих із цим питанням.

Так, американське Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі, яке здійснює експортний контроль, в останні місяці отримало рекомендації уникати жорстких кроків щодо Китаю.

Хоча Трамп хоче уникнути дій, які можуть зашкодити зусиллям щодо зустрічі з Сі, деякі посадовці стверджують, що США обмежені в експортному контролі через ризик того, що Китай відповість обмеженням експорту до США критично важливих рідкоземельних елементів та магнітів, як це було вперше зроблено в травні.

Раніше цього року Трамп був готовий обмежити експорт технологій до Китаю. У квітні його команда повідомила технологічній компанії Nvidia, що вона заблокує експорт свого чіпа H20, який був розроблений для китайського ринку після того. Але Трамп змінив курс після прямого лобіювання з боку головного виконавчого директора Nvidia Дженсена Хуанга.

H20 став предметом суперечки між представниками служб безпеки, які стверджують, що цей чип допомагатиме китайській армії, та компанією Nvidia, яка вважає, що блокування експорту американських технологій змушує китайські компанії прискорювати інновації.

Як повідомляється, експерти з питань безпеки та колишніх чиновників напишуть листа міністру торгівлі Говарду Лутніку, щоб висловити свою стурбованість.

Експерти заявили, що H20 є "потужним прискорювачем передових можливостей Китаю в галузі штучного інтелекту", який в одному ключовому аспекті є більш потужним, ніж H100, передовий чип Nvidia, експорт якого до Китаю заборонений.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня імпортні тарифи для країн без двосторонніх угод із Вашингтоном будуть не меншими за 15%, а для деяких "неприятельських" держав сягатимуть 50%.

Перед тим стало відомо, що акції американської технологічної компанії Nvidia 9 липня зросли та вперше в історії компанії перевищили ринкову капіталізацію в $4 трлн.