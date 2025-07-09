Виробник чипів Nvidia став першою компанією в світі з ринковою капіталізацією в $4 трильйони

Акції американської технологічної компанії Nvidia 9 липня зросли та вперше в історії компанії перевищили ринкову капіталізацію в $4 трлн.

Про це пише CNBC.

Таким чином, виробник чіпів є першою компанією, яка коли-небудь досягла такої ринкової вартості, і торгується за найвищою ринковою капіталізацією, коли-небудь зафіксованою для публічної компанії, побивши попередній рекорд Apple від грудня минулого року.

Nvidia є найціннішою компанією у світі, випереджаючи Microsoft та Apple, обидві з яких досягли позначки в $3 трлн раніше за Nvidia. Microsoft також є одним з найбільших і найважливіших клієнтів Nvidia.

Nvidia отримала значний прибуток від зростаючого попиту на апаратне забезпечення та чипи штучного інтелекту з моменту запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Компанія позиціонує себе як вирішального лідера у створенні графічних процесорів, які забезпечують роботу великих мовних моделей.

Збільшення попиту призвело до зростання акцій гіганта з виробництва чипів більш ніж у 15 разів за останні п'ять років. Акції Nvidia зросли більш ніж на 15% за останній місяць і на 22% – з початку року.

Нещодавнє зростання акцій Nvidia відбулося попри геополітичну напруженість та постійні обмеження, які перешкоджали продажам до Китаю. Nvidia також оговталася від побоювань, викликаних китайською моделлю DeepSeek на початку цього року, що майбутньому штучному інтелекту не знадобиться стільки чипів.

Раніше повідомлялося, що компанія-розробник ChatGPT – OpenAI – орендує у корпорації Oracle у США додаткові потужності для центрів обробки даних загальною потужністю близько 4,5 гігаватів. Вартість відповідної угоди з Oracle складає $30 млрд.

На початку червня стало відомо, що Європейська Комісія може відкласти деякі положення регулювання штучного інтелекту в Європейському Союзі, розроблених для обмеження ризиків цієї технології, що було погоджено наприкінці 2023 року.