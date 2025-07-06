Розробник ChatGPT уклав угоду з Oracle на $30 мільярдів для розвитку нових центрів обробки даних

Компанія-розробник ChatGPT – OpenAI – орендує у корпорації Oracle у США додаткові потужності для центрів обробки даних загальною потужністю близько 4,5 гігаватів. Вартість відповідної угоди з Oracle складає $30 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, це безпрецедентна кількість енергії, яка може забезпечити електроенергією мільйони американських домогосподарств. Гігават еквівалентний потужності одного ядерного реактора й може забезпечити електроенергією приблизно 750 тис. будинків.

Щоб задовольнити додатковий попит з боку OpenAI, Oracle разом із партнерами розробить кілька центрів обробки даних по всій території США. Розглядаються об'єкти в таких штатах, як Техас, Мічиган, Вісконсин та Вайомінг, а також розширення об'єкта в Абіліні з поточної потужності 1,2 гігавата до приблизно 2 гігават. OpenAI також розглядає об'єкти в Нью-Мексико, Джорджії, Огайо та Пенсільванії.

Ці нові проєкти будуть частиною Stargate – проєкту OpenAI з партнерами, включно з Oracle та SoftBank Group Corp., щодо інвестування $500 млрд у інфраструктуру штучного інтелекту. Однак деталі планів ще можуть змінитися.

Oracle активно розвиває ринок хмарних послуг, орієнтуючись на клієнтів, що працюють зі штучним інтелектом. Це забезпечує зростання як доходів, так і витрат компанії.

Крім США, OpenAI разом із партнерами, включно з Oracle, Nvidia та Cisco, також працюють над проєктом Stargate в ОАЕ.

Як повідомлялося, в червні компанія OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT. Вона дозволяє інтегрувати чат-бот із Google-застосунками (Drive, Календар, Gmail), Microsoft Outlook, GitHub, Dropbox, SharePoint, OneDrive та іншими.

Раніше компанія OpenAI оголосила, що користувачі незабаром зможуть купувати товари через чат-бот ChatGPT. Кнопки покупок для пошукових запитів на основі штучного інтелекту будуть доступними для всіх користувачів, незалежно від того, чи вони зареєстровані.

До того гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що ввічливі фрази на кшталт "будь ласка" і "дякую" під час розмови з ChatGPT коштують компанії-розробнику OpenAI мільйони доларів на рік через додаткову обробку даних.