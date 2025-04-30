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Новини
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У ChatGPT з’явиться можливість здійснювати покупки

Користувачі зможуть здійснювати покупки через ChatGPT

Компанія OpenAI оголосила, що користувачі незабаром зможуть купувати товари через чат-бот ChatGPT. Кнопки покупок для пошукових запитів на основі штучного інтелекту будуть доступними для всіх користувачів, незалежно від того, чи вони зареєстровані.

Про це пише Wired. 

Однак покупці не зможуть здійснювати оплату всередині ChatGPT – натомість їх буде перенаправлено на веб-сайт продавця для завершення транзакції.

Рекомендації щодо продуктів, які відображаються потенційним покупцям, базуватимуться на тому, що ChatGPT запам'ятовує про вподобання користувача, а також на відгуках про продукти, зібраних з усього інтернету.

Такий користувацький досвід купівлі товарів у ChatGPT має багато спільного з Google Shopping. В інтерфейсах обох сервісів при натисканні на зображення товару в правій частині екрану відображається список кількох роздрібних продавців, з кнопками для завершення покупки.

Втім, є одна суттєва відмінність між покупками через ChatGPT та Google: результати, відображаються в пошуках OpenAI, є не платними розміщеннями, а органічними результатами.

Як повідомлялося, раніше гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що ввічливі фрази на кшталт "будь ласка" і "дякую" під час розмови з ChatGPT коштують компанії-розробнику OpenAI мільйони доларів на рік через додаткову обробку даних.

До того стало відомо, що компанія-розробник ChatGPT – OpenAI – була би зацікавлена в покупці браузера Google Chrome, якщо федеральний суд ухвалить рішення про його примусовий продаж.

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магазин (260) технології (565) штучний інтелект (255) ChatGPT (40)


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а пізніше воно почне робити вам покупки за своїм розумом та доцільністю (або на запит від ретейлу) та впарювати вам за ваш рахунок)))
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30.04.2025 09:17 Відповісти
Ага. Почне робити покупки та самостійно списувати гроші з наших рахунків. )))
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30.04.2025 09:57 Відповісти
"Гарні чоботи, треба брать!" - Ваш ChatGPT 😂
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30.04.2025 09:18 Відповісти

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