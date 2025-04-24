Розробник ChatGPT заявив про готовність купити браузер Google Chrome

Компанія-розробник ChatGPT – OpenAI – був би зацікавлений у покупці браузера Google Chrome, якщо федеральний суд ухвалить рішення про його примусовий продаж.

Про це заявив керівник підрозділу ChatGPT Нік Терлі, передає Bloomberg.

Міністерство юстиції США викликало Терлі для дачі свідчень у рамках судового розгляду стосовно монополії компанії Alphabet (материнська компанія Google, – ред.) на ринку інтернет-пошуку.

Під час виступу Терлі зазначив, що наразі чат-бот ChatGPT має розширення в браузері Google Chrome, доступне для завантаження.

Втім, за його словами, якщо Chrome буде більш глибоко інтегрований в OpenAI, це дозволить створити кращий продукт.

ChatGPT, який був запущений у листопаді 2022 року, швидко став вірусним успіхом як один із найшвидше зростаючих споживчих програмних продуктів усіх часів. У лютому OpenAI заявила, що має понад 400 млн активних користувачів щотижня. Терлі сказав, що компанія перевищила свої цілі на 2024 рік щодо щотижневих активних користувачів, але не назвав цифр.

Раніше стало відомо, що Google почала боротьбу з Міністерством юстиції США щодо того, які зміни мають запобігти монополізації компанії на ринку онлайн-пошуку.

Заходи, запропоновані американським Міністерством юстиції, включають можливість змусити Google продати свій браузер Chrome, ліцензувати пошукові дані конкурентам і припинити платні контракти на ексклюзивні позиції в програмах і пристроях.

Google зі свого боку заявляє, що така завдасть шкоди споживачам, погіршивши повсякденні продукти Google, і що це зашкодить лідерству США в галузі технологій.

Якщо суд зобов'яже Google продати свій популярний веб-браузер, це стане першим рішенням суду про розпад великої американської компанії після розколу AT&T у 1980-х роках.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії проти американської компанії Google подали колективний позов на суму 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,6 млрд) за зловживання становищем на ринку онлайн-пошуку.

Нагадаємо, компанія OpenAI з 1 січня 2025 року почала сплачувати 20% податку на додану вартість в Україні, також відомий як "податок на Google".