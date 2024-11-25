Розробник ChatGPT почне сплачувати "податок на Google" в Україні

Компанія OpenAI, що є розробником популярного ChatGPT, з 1 січня 2025 року почне сплачувати 20% податку на додану вартість, також відомий як "податок на Google".

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Прийшла сьогодні розсилка від OpenAI, як власнику платного акаунту, що з 1 січня 2025-го вони будуть платником "податку на Гугл", – зазначив він.

У листі компанія повідомляє про запровадження ПДВ у рахунку-фактурі користувачі, який буде запроваджено з 1 січня 2025 року. "Вам потрібно буде оновити свій обліковий запис OpenAl, щоб включити дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ", – наголошують у листі OpenAI.

Якщо користувач зареєстрований як платник ПДВ в Україні та має дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ, його потрібно вказати в розділі "Податковий статус та ідентифікаційний номер" облікового запису OpenAl.

Якщо користувач не вкаже ідентифікаційний номер платника податків до 1 січня, йому буде нарахуватися й стягуватися ПДВ у розмірі 20% у рахунку-фактурі.

Раніше повідомлялося, що за підсумками третього кварталу 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, задекларували до сплати понад 3,1 млрд грн податкових зобов’язань (так званий "податок на Google").

З урахуванням задекларованих у перших двох кварталах сум, обсяг надходжень держбюджету від "податку на Google" за перші 9 місяців 2024 року складе 8,4 млрд грн.

Як повідомялося, раніше Гетманцев заявив, що інтернет-ресурси з контентом "для дорослих", такі як PornHub чи OnlyFans, мають сплачувати податки в Україні, хоча виготовлення та поширення такого контенту заборонене українським законодавством.

Що таке "податок на Google"?

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку. У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.