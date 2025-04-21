Ввічливість користувачів ChatGPT коштує розробникам мільйони доларів на рік

Ввічливі фрази на кшталт "будь ласка" і "дякую" під час розмови з ChatGPT коштують компанії-розробнику OpenAI мільйони доларів на рік через додаткову обробку даних.

Про це повідомив гендиректор OpenAI Сем Альтман в соцмережі X (Twitter), передає liga.net.

Як пише Tom's Hardware, згідно з оцінками, ця сума становить близько $137 000 щодня, або $50 млн на рік.

Альтман вважає ці витрати виправданими, адже таке спілкування робить взаємодію зі штучним інтелектом більш людяною.

У 2024 році банк Goldman Sachs повідомив, що один запит до ChatGPT споживає приблизно вдесятеро більше електроенергії, ніж пошуковий запит Google. За його прогнозами, ШІ призведе до зростання енергоспоживання дата-центрів на 160%.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозувало, що споживання енергії дата-центрами, які забезпечують роботу штучного інтелекту, подвоїться протягом наступних двох років і досягне рівня енергоспоживання всієї Японії.

Раніше генеральний директор Google DeepMind Деміс Гассабіс, заявив, що штучний інтелект, здатний зрівнятися з людиною у розв'язанні будь-якого завдання (AGI), з'явиться у найближчі 5-10 років.