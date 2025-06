ChatGPT тепер може напряму працювати з поштою, документами та календарем користувача. Функція доступна в Україні

Компанія OpenAI – розробник чат-боту ChatGPT – запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT. Вона дозволяє інтегрувати чат-бот із Google-застосунками (Drive, Календар, Gmail), Microsoft Outlook, GitHub, Dropbox, SharePoint, OneDrive та іншими.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Нова функція поступово стає доступною для користувачів у різних країнах та тарифних планах.

Це означає, що тепер користувачі можуть працювати з власними або корпоративними даними просто в чаті – без потреби перемикатися між вкладками.

Наприклад, можна запитати: "Що в мене на завтра в календарі?" або "Покажи договір із компанією Х" – і ChatGPT знайде відповідні дані в підключених джерелах.

Нова опція дозволяє ChatGPT:

шукати листи в Gmail або Outlook,

переглядати події з Google Календаря чи Microsoft Calendar,

знаходити файли у Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint,

отримувати інформацію з GitHub, Linear, HubSpot тощо.

Функція підтримує кілька типів підключень:

Chat Search – швидкий пошук у вибраних сервісах;

Deep Research – складні запити з глибоким аналізом і цитуванням джерел;

Synced Connectors – попередньо синхронізовані дані для миттєвих відповідей;

Custom Connectors – для розробників, можливість під'єднати внутрішні корпоративні сервіси.

Для користувачів ChatGPT Team, Enterprise та Edu компанія не використовує дані з підключених сервісів для тренування моделей. У тарифах Free, Plus і Pro така можливість є – якщо активована опція Improve the model for everyone.

ChatGPT може тимчасово зберігати дані із зовнішніх джерел у пам'яті (Memory), якщо вона увімкнена, щоб покращити відповіді на майбутні запити, однак цю функцію можна вимкнути в налаштуваннях.

Користувачі самі обирають, які сервіси підключати. Коннектор можна в будь-який момент від'єднати або видалити через налаштування.

Функція доступна в Україні, проте поки недоступна в країнах Європейського Союзу, Швейцарії та Великій Британії.

Раніше компанія OpenAI оголосила, що користувачі незабаром зможуть купувати товари через чат-бот ChatGPT. Кнопки покупок для пошукових запитів на основі штучного інтелекту будуть доступними для всіх користувачів, незалежно від того, чи вони зареєстровані.

До того гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що ввічливі фрази на кшталт "будь ласка" і "дякую" під час розмови з ChatGPT коштують компанії-розробнику OpenAI мільйони доларів на рік через додаткову обробку даних.