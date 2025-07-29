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США та Китай планують продовжити "тарифне перемир’я"

китай,сша

США та Китай продовжать переговори щодо збереження "тарифного перемир’я" до закінчення його терміну дії через два тижні.

Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Бессент, який очолював делегацію США  заявив у Стокгольмі, що в середу він проінформує президента США Дональда Трампа про питання, що залишилися, він схвалить остаточне рішення.

"Ще залишилося кілька технічних деталей, які потрібно узгодити", – сказав міністр журналістам у вівторок.

Також представник Китаю з міжнародної торгівлі Лі Ченган заявив, що США і Китай мають намір продовжити дію "тарифного перемир’я". Ці заяви прозвучали за підсумками дводенних переговорів китайської делегації, що відбулися в Стокгольмі, з представниками адміністрації США.

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Цього року США та КНР багаторазово збільшили один для одного тарифні ставки на імпорт, що призвело до крайньої нестабільності у глобальних ланцюжках поставок. Однак після переговорів, які відбулися у травні в Женеві, сторони домовилися тимчасово знизити мито. Ця домовленість діє до 12 серпня. 

Автор: 

Китай (4784) США (23916) Бессент Скот (54)


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Цікаво як, якщо через 10 днів Трамп збирається обкладати митами покупців кацапської нафти.

Або Трамп бреше, або Китай вже готовий зливати кацапню.
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30.07.2025 00:26 Відповісти
Скоріше Трамп, в черговий раз, триндить...
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30.07.2025 00:28 Відповісти
Скоріше за все Трамп на цей раз не бреше - брент стрімко поліз угору, майже 73 бакси, а wti 69,20
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30.07.2025 01:20 Відповісти
Ох я представляю как сейчас в голове трампе с его биполяркой, глобальный великий лидор и гениальный бизнессмен **** друг друга, бизнесс сша так наинвестировал в китай, что политики теперь нифуя сделать не могут, и если сша голова то китай явно шея, а куда вертит шея, туда и смотрит голова!
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30.07.2025 01:14 Відповісти
 
 