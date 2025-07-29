США та Китай планують продовжити "тарифне перемир’я"

США та Китай продовжать переговори щодо збереження "тарифного перемир’я" до закінчення його терміну дії через два тижні.

Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Бессент, який очолював делегацію США заявив у Стокгольмі, що в середу він проінформує президента США Дональда Трампа про питання, що залишилися, він схвалить остаточне рішення.

"Ще залишилося кілька технічних деталей, які потрібно узгодити", – сказав міністр журналістам у вівторок.

Також представник Китаю з міжнародної торгівлі Лі Ченган заявив, що США і Китай мають намір продовжити дію "тарифного перемир’я". Ці заяви прозвучали за підсумками дводенних переговорів китайської делегації, що відбулися в Стокгольмі, з представниками адміністрації США.

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Цього року США та КНР багаторазово збільшили один для одного тарифні ставки на імпорт, що призвело до крайньої нестабільності у глобальних ланцюжках поставок. Однак після переговорів, які відбулися у травні в Женеві, сторони домовилися тимчасово знизити мито. Ця домовленість діє до 12 серпня.