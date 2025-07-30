Бессент застерігає Китай від купівлі підсанкційної російської нафти: США можуть запровадити мита

Міністр фінансів США Скотт Бессент напередодні заявив китайським чиновникам, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти може призвести до запровадження тарифів.

Про це він сказав на пресконференції завершуючи дводенні торгівельні переговори між США та Китаєм у Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Бессент пояснив, що законопроєкт в Конгресі США дозволяє Трампу стягувати тарифи до 500% з країн, що купують санкційну російську нафту, що може спонукати союзників США вдатися до подібних кроків, щоб скоротити російські енергетичні надходження.

"Тож я думаю, що кожен, хто купує російську нафту, що перебуває під санкціями, має бути готовий до цього", – сказав Бессент.

За словами міністра США, китайські чиновники відповіли, що Китай є суверенною державою з енергетичними потребами, і закупівлі нафти будуть здійснюватися на основі внутрішньої політики країни.

"Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо перешкоджати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито", – сказав Бессент.

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Зокрема Бессент висловив невдоволення США продовженням закупівель Китаєм санкційної іранської нафти, а також продажем Росії технологічних товарів подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів, що сприяло посиленню війни Москви проти України.

Він підкреслив, що попередив свого колегу, віцепрем'єра Хе Ліфена, що подальший продаж Китаєм товарів до Росії, які в результаті використовуються для виробництва зброї, зашкодить його зусиллям щодо зміцнення торговельних зв'язків з Європою.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що США та Китай планують продовжити "тарифне перемир’я".