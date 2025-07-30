Блюменталь про санкційний законопроєкт: Путін не заслуговує на додатковий час, треба прискоритися

Сенатор Річард Блюменталь вважає, що варто прискоритися із голосуванням за законопроєкт про санкції проти РФ. За його словами, диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Все що робить президент - в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%", - зазначив він.

Також читайте: Бессент застерігає Китай від купівлі підсанкційної російської нафти: США можуть запровадити мита

Блюменталь розповів, що у Сенаті налічується 85 прихильників законопроєкту про санкції. За потреби можливо набрати 90 голосів.

"Я думаю, що голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні", - додав сенатор.

Він заявив, що законопроєкт про санкції допоможе "зупинити війну" і "Путін має це зрозуміти".

Читайте: Підтримка Зеленського залежить від його відданості боротьбі з корупцією, - сенатор США Блюменталь