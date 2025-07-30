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Новини Санкції США проти Росії
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Блюменталь про санкційний законопроєкт: Путін не заслуговує на додатковий час, треба прискоритися

Санкції США проти Росії Блюменталь зробив заяву

Сенатор Річард Блюменталь вважає, що варто прискоритися із голосуванням за законопроєкт про санкції проти РФ. За його словами, диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Все що робить президент - в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%", - зазначив він.

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Блюменталь розповів, що  у Сенаті налічується 85 прихильників законопроєкту про санкції. За потреби можливо набрати 90 голосів.

"Я думаю, що голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні", - додав сенатор.

Він заявив, що законопроєкт про санкції допоможе "зупинити війну" і "Путін має це зрозуміти".

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"Прискоритися" це не про вас, слоупоків. Вам треба спочатку порадитися, обговорити, подискутувати, прибрати найрадикальніші моменти, скоротити терміни дії, запровадити пом'якшення. І після цього десь через рік може щось і ухвалите.

Але це не точно.
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30.07.2025 09:26 Відповісти
після того як )(уйло з дімоном алкашом надзюрили на Трампа, можливо що щось ухвалять. але це дійсно не точно.
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30.07.2025 09:36 Відповісти
 
 