Россия может получить разрушительные санкции от Трампа после 8 августа, - постпред США при НАТО Уитакер

Президент США Дональд Трамп по-прежнему сохраняет рычаги давления для достижения дипломатического решения войны в Украине.

Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, уже на следующей неделе начнут действовать жесткие санкции США против России и стран, которые ведут с ней бизнес, если кремлевский диктатор Путин не согласится на прекращение огня.

"И я считаю, что его [Трампа] заявление о том, что 8 августа, при отсутствии перемирия, он введет, я бы сказал, разрушительные тарифы и санкции против России... Суть в том, что Путину нужно продавать свою нефть", - подчеркнул Уитакер.

Постпред США при НАТО добавил, что Путин продает нефть Индии, Бразилии и Китаю, поэтому эти страны тоже столкнутся с серьезными последствиями из-за сотрудничества с РФ.

"У России не останется друзей. У нее не будет торговых партнеров. И ее способность финансировать войну закончится", - отметил Уитакер.

В конце концов, по его словам, необходимо добиться прекращения огня, а этого можно достичь исключительно с помощью дипломатии и переговоров. Уитакер не видит идеальных условий для обеих сторон в соглашении, но это не должно остановить Украину и Россию от остановки кровопролития.

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