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Росія може отримати руйнівні санкції від Трампа після 8 серпня, - постпред США при НАТО Вітакер

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, як і раніше, зберігає важелі тиску для досягнення дипломатичного вирішення війни в Україні.

Про це заявив постпред США при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, вже наступного тижня почнуть діяти жорсткі санкції США проти Росії та країн, які ведуть із нею бізнес, якщо кремлівський диктатор Путін не погодиться на припинення вогню.

"І я вважаю, що його [Трампа] заява про те, що 8 серпня, за відсутності перемир'я, він запровадить, я б сказав, руйнівні тарифи і санкції проти Росії... Суть у тому, що Путіну потрібно продавати свою нафту", - підкреслив Вітакер.

Постпред США при НАТО додав, що Путін продає нафту Індії, Бразилії та Китаю, тож ці країни теж зіткнуться з серйозними наслідками через співпрацю з РФ.

"У Росії не залишиться друзів. У неї не буде торгових партнерів. І її здатність фінансувати війну закінчиться", - зазначив Вітакер.

Зрештою, за його словами, необхідно домогтися припинення вогню, а цього можна досягти виключно за допомогою дипломатії та переговорів. Вітакер не бачить ідеальних умов для обох сторін в угоді, але це не повинно зупинити Україну і Росію від зупинки кровопролиття.

Читайте також: Трамп про втрати РФ у війні: З січня втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна

Автор: 

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Таке враження, що Трамп боїться власних санкцій більше за ×уйла.
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01.08.2025 23:42 Відповісти
Може. Це ключове слово.
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01.08.2025 23:45 Відповісти
Для чого віткоф ще їде туди?(((
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01.08.2025 23:48 Відповісти
за зарплатою та преміальними...
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01.08.2025 23:59 Відповісти
Дай боже нашому теляті та вовка з'їсти...
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01.08.2025 23:53 Відповісти
після "пекельних".куйло вже перестав боятися "руйнівних" американських...
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01.08.2025 23:53 Відповісти
***, як вони заїбали зі своїми санкціями!!! ТА НЕ ДІЮТЬ ВОНИ НА 404 навіть самі найруйнівніші і найпотужніші.
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02.08.2025 00:40 Відповісти
Сколько дней дадут хлу, через 8 деней? 30? 50? 100?
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02.08.2025 00:43 Відповісти
потужное заявление для дебилов из фоксньюз, чтобы помочь трампу отвернуть внимание от педлфильных файлов где ржавый фигурирует как минимум как тра х а тель малолеток
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02.08.2025 01:10 Відповісти
 
 