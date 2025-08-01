Росія може отримати руйнівні санкції від Трампа після 8 серпня, - постпред США при НАТО Вітакер

Президент США Дональд Трамп, як і раніше, зберігає важелі тиску для досягнення дипломатичного вирішення війни в Україні.

Про це заявив постпред США при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, вже наступного тижня почнуть діяти жорсткі санкції США проти Росії та країн, які ведуть із нею бізнес, якщо кремлівський диктатор Путін не погодиться на припинення вогню.

"І я вважаю, що його [Трампа] заява про те, що 8 серпня, за відсутності перемир'я, він запровадить, я б сказав, руйнівні тарифи і санкції проти Росії... Суть у тому, що Путіну потрібно продавати свою нафту", - підкреслив Вітакер.

Постпред США при НАТО додав, що Путін продає нафту Індії, Бразилії та Китаю, тож ці країни теж зіткнуться з серйозними наслідками через співпрацю з РФ.

"У Росії не залишиться друзів. У неї не буде торгових партнерів. І її здатність фінансувати війну закінчиться", - зазначив Вітакер.

Зрештою, за його словами, необхідно домогтися припинення вогню, а цього можна досягти виключно за допомогою дипломатії та переговорів. Вітакер не бачить ідеальних умов для обох сторін в угоді, але це не повинно зупинити Україну і Росію від зупинки кровопролиття.

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