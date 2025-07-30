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Новости Санкции США против России
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РФ действительно научилась жить с санкциями, но Трамп собирается изменить правила игры, - Грем

Сенатор-республиканец Линдси Грэм

Сенатор республиканец Линдси Грэм заявил, что санкции, которые введет против России президент США Дональд Трамп, "изменят правила игры".

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Россия, вы правы насчет санкций. Вы смогли их избежать и научились с ними жить. Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину", - сказал Грэм.

Он добавил, что значительное большинство представителей обеих партий готово помочь президенту Трампу в этом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сомневается в эффективности санкций против РФ, - NYT

Автор: 

россия (96737) санкции (11715) Трамп Дональд (6075) Линдси Грэм (103)


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Топ комментарии
+4
всього лише три з половиною роки тому рашка вважалась супердержавою,

 а зараз її вовтузять як дрібну шавку

.
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30.07.2025 19:26 Ответить
+3
Тоді прийдеться вовтузити Китай - Трамп потягне?
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30.07.2025 19:30 Ответить
+3
Поки що пусті слова, ефективність ваших санкції буде видно по рівні девальвації рубля, якщо ми побачимо інфляцію і девальвацію рубля 100-200% річних або більше, значить санкції діють... якщо ні то ці санкції нічого не варті...
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30.07.2025 19:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
всього лише три з половиною роки тому рашка вважалась супердержавою,

 а зараз її вовтузять як дрібну шавку

.
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30.07.2025 19:26 Ответить
ніколи вона не вважалась супердержавою. Навіть СССР супердержавою не був. Єдина супердержава після розпаду Британської імперії це США
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30.07.2025 19:44 Ответить
чому тоді була Холодна війна ?
з ким ?

вся політика США одразу після Другої світової була спрямована на боротьбу з "світовим комунізмом", основою якого був СССР.
китайці на той час були дикунами, які полювали за горобцями.

.
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30.07.2025 20:19 Ответить
Та не жить а существовать...
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30.07.2025 19:29 Ответить
Тоді прийдеться вовтузити Китай - Трамп потягне?
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30.07.2025 19:30 Ответить
і на Костю Саприкіна теж є прийоми !

перевести виробництво в різні азійські країни і знизити їм мита.
років через 10-ть побачимо позитивний результат - Китай орієнтований на імпорт, внутрішній ринок не "з'їсть" те що виробляють.
в Китаю зараз проблема з перевиробництвом і "зайвими" промисловими потужностями, які працюють в мінус

.
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30.07.2025 20:26 Ответить
Поки що пусті слова, ефективність ваших санкції буде видно по рівні девальвації рубля, якщо ми побачимо інфляцію і девальвацію рубля 100-200% річних або більше, значить санкції діють... якщо ні то ці санкції нічого не варті...
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30.07.2025 19:30 Ответить
Трамп 30 липня оголосив про запровадження в торгівлі з Індією з 1 серпня мит у розмірі 25% та штрафів через її тісну співпрацю з Росією.

«Хоча Індія є нашим другом, ми протягом багатьох років мали з ними відносно мало справ, тому що їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі, і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вони завжди купували більшість свого військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем енергії в Росії, поряд з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні».
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30.07.2025 19:35 Ответить
Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських чиновників, що подальша купівля їхньою країною нафти у Росії загрожує запровадженням тарифів на китайські товари в розмірі 100 відсотків.
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30.07.2025 19:37 Ответить
Індія - тимчасовий "хлопчик для биття", показовий для Бразилії, Туреччини та самого Китаю.
Насправді Індія вже переориєнтувалась на саудівську нафту.
З рештою мит розберуться і Індія стане "гарним слухняним хлопчиком", знову таки до демонстраці
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30.07.2025 20:31 Ответить
...для демонстрації Глобальному Півдню

.
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30.07.2025 20:32 Ответить
Всі ці погрози новими санкціями добре,але на довгу перспективу,а тим часом москалі вже в Дніпропетровській області((Добре б було щоб озвучили санкції і тихенько дали зброї підзв'язку,добре,продали зброї підзав'язку.
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30.07.2025 19:43 Ответить
Донні заївся, пуйло облажався.

Буде все !

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30.07.2025 20:33 Ответить
 
 