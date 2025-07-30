РФ действительно научилась жить с санкциями, но Трамп собирается изменить правила игры, - Грем
Сенатор республиканец Линдси Грэм заявил, что санкции, которые введет против России президент США Дональд Трамп, "изменят правила игры".
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Россия, вы правы насчет санкций. Вы смогли их избежать и научились с ними жить. Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину", - сказал Грэм.
Он добавил, что значительное большинство представителей обеих партий готово помочь президенту Трампу в этом.
Топ комментарии
+4 Алекс Мышкевич
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+3 Валентин Коваль #587289
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+3 BOITAN NICOLAE
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а зараз її вовтузять як дрібну шавку
.
з ким ?
вся політика США одразу після Другої світової була спрямована на боротьбу з "світовим комунізмом", основою якого був СССР.
китайці на той час були дикунами, які полювали за горобцями.
.
перевести виробництво в різні азійські країни і знизити їм мита.
років через 10-ть побачимо позитивний результат - Китай орієнтований на імпорт, внутрішній ринок не "з'їсть" те що виробляють.
в Китаю зараз проблема з перевиробництвом і "зайвими" промисловими потужностями, які працюють в мінус
.
«Хоча Індія є нашим другом, ми протягом багатьох років мали з ними відносно мало справ, тому що їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі, і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вони завжди купували більшість свого військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем енергії в Росії, поряд з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні».
Насправді Індія вже переориєнтувалась на саудівську нафту.
З рештою мит розберуться і Індія стане "гарним слухняним хлопчиком", знову таки до демонстраці
.
Буде все !
.