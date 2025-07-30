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РФ справді навчилась жити з санкціями, але Трамп збирається змінити правила гри, - Грем
Сенатор республіканець Ліндсі Грем заявив, що санкції, які запровадить проти Росії президент США Дональд Трамп "змінять правила гри".
Про це він написав в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Росія, ви маєте рацію щодо санкцій. Ви змогли їх уникнути і навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається ввести мита на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину", - сказав Грем.
Він додав, що значна більшість представників обох партій готова допомогти президенту Трампу в цьому.
Топ коментарі
+4 Алекс Мышкевич
показати весь коментар30.07.2025 19:26 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар30.07.2025 19:30 Відповісти Посилання
+3 BOITAN NICOLAE
показати весь коментар30.07.2025 19:30 Відповісти Посилання
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а зараз її вовтузять як дрібну шавку
.
з ким ?
вся політика США одразу після Другої світової була спрямована на боротьбу з "світовим комунізмом", основою якого був СССР.
китайці на той час були дикунами, які полювали за горобцями.
.
перевести виробництво в різні азійські країни і знизити їм мита.
років через 10-ть побачимо позитивний результат - Китай орієнтований на імпорт, внутрішній ринок не "з'їсть" те що виробляють.
в Китаю зараз проблема з перевиробництвом і "зайвими" промисловими потужностями, які працюють в мінус
.
«Хоча Індія є нашим другом, ми протягом багатьох років мали з ними відносно мало справ, тому що їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі, і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вони завжди купували більшість свого військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем енергії в Росії, поряд з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні».
Насправді Індія вже переориєнтувалась на саудівську нафту.
З рештою мит розберуться і Індія стане "гарним слухняним хлопчиком", знову таки до демонстраці
.
Буде все !
.