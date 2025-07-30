РФ справді навчилась жити з санкціями, але Трамп збирається змінити правила гри, - Грем

Сенатор республіканець Ліндсі Грем заявив, що санкції, які запровадить проти Росії президент США Дональд Трамп "змінять правила гри".

Про це він написав в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, ви маєте рацію щодо санкцій. Ви змогли їх уникнути і навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається ввести мита на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину", - сказав Грем.

Він додав, що значна більшість представників обох партій готова допомогти президенту Трампу в цьому.

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