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Новини Санкції США проти Росії
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РФ справді навчилась жити з санкціями, але Трамп збирається змінити правила гри, - Грем

Сенатор республіканець Ліндсі Грем

Сенатор республіканець Ліндсі Грем заявив, що санкції, які запровадить проти Росії президент США Дональд Трамп "змінять правила гри".

Про це він написав в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, ви маєте рацію щодо санкцій. Ви змогли їх уникнути і навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається ввести мита на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину", - сказав Грем.

Він додав, що значна більшість представників обох партій готова допомогти президенту Трампу в цьому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сумнівається в ефективності санкцій проти РФ, - NYT

Автор: 

росія (66956) санкції (12482) Трамп Дональд (6576) Грем Ліндсі (111)


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Топ коментарі
+4
всього лише три з половиною роки тому рашка вважалась супердержавою,

 а зараз її вовтузять як дрібну шавку

.
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30.07.2025 19:26 Відповісти
+3
Тоді прийдеться вовтузити Китай - Трамп потягне?
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30.07.2025 19:30 Відповісти
+3
Поки що пусті слова, ефективність ваших санкції буде видно по рівні девальвації рубля, якщо ми побачимо інфляцію і девальвацію рубля 100-200% річних або більше, значить санкції діють... якщо ні то ці санкції нічого не варті...
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30.07.2025 19:30 Відповісти
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всього лише три з половиною роки тому рашка вважалась супердержавою,

 а зараз її вовтузять як дрібну шавку

.
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30.07.2025 19:26 Відповісти
ніколи вона не вважалась супердержавою. Навіть СССР супердержавою не був. Єдина супердержава після розпаду Британської імперії це США
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30.07.2025 19:44 Відповісти
чому тоді була Холодна війна ?
з ким ?

вся політика США одразу після Другої світової була спрямована на боротьбу з "світовим комунізмом", основою якого був СССР.
китайці на той час були дикунами, які полювали за горобцями.

.
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30.07.2025 20:19 Відповісти
Та не жить а существовать...
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30.07.2025 19:29 Відповісти
Тоді прийдеться вовтузити Китай - Трамп потягне?
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30.07.2025 19:30 Відповісти
і на Костю Саприкіна теж є прийоми !

перевести виробництво в різні азійські країни і знизити їм мита.
років через 10-ть побачимо позитивний результат - Китай орієнтований на імпорт, внутрішній ринок не "з'їсть" те що виробляють.
в Китаю зараз проблема з перевиробництвом і "зайвими" промисловими потужностями, які працюють в мінус

.
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30.07.2025 20:26 Відповісти
Поки що пусті слова, ефективність ваших санкції буде видно по рівні девальвації рубля, якщо ми побачимо інфляцію і девальвацію рубля 100-200% річних або більше, значить санкції діють... якщо ні то ці санкції нічого не варті...
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30.07.2025 19:30 Відповісти
Трамп 30 липня оголосив про запровадження в торгівлі з Індією з 1 серпня мит у розмірі 25% та штрафів через її тісну співпрацю з Росією.

«Хоча Індія є нашим другом, ми протягом багатьох років мали з ними відносно мало справ, тому що їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі, і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вони завжди купували більшість свого військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем енергії в Росії, поряд з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні».
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30.07.2025 19:35 Відповісти
Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських чиновників, що подальша купівля їхньою країною нафти у Росії загрожує запровадженням тарифів на китайські товари в розмірі 100 відсотків.
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30.07.2025 19:37 Відповісти
Індія - тимчасовий "хлопчик для биття", показовий для Бразилії, Туреччини та самого Китаю.
Насправді Індія вже переориєнтувалась на саудівську нафту.
З рештою мит розберуться і Індія стане "гарним слухняним хлопчиком", знову таки до демонстраці
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30.07.2025 20:31 Відповісти
...для демонстрації Глобальному Півдню

.
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30.07.2025 20:32 Відповісти
Всі ці погрози новими санкціями добре,але на довгу перспективу,а тим часом москалі вже в Дніпропетровській області((Добре б було щоб озвучили санкції і тихенько дали зброї підзв'язку,добре,продали зброї підзав'язку.
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30.07.2025 19:43 Відповісти
Донні заївся, пуйло облажався.

Буде все !

.
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30.07.2025 20:33 Відповісти
 
 