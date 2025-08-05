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Новости Санкции США против России Теневой флот России
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США введут новые санкции против "теневого флота" РФ, если не будет перемирия с Украиной до 8 августа, - FT

Трамп готовит санкции против теневого флота России до 8 августа

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота" нефтяных танкеров, если кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, 8 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Два человека, знакомые с обсуждениями в Белом доме, заявили FT, что дополнительные санкции США против "теневого флота" рассматриваются как легкий первый шаг для наказания России за невыполнение ультиматума. Третье лицо, близкое к администрации, заявило, что оно рассматривает ряд вариантов, включая санкции против флота.

Внесение судов "теневого флота" в черный список станет первым случаем введения санкций США против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе.

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Россия использует теневой флот, включающий преимущественно старые танкеры, для транспортировки нефти по всему миру, пытаясь избежать западных ограничений, введенных после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Доходы от экспорта нефти помогают финансировать войну.

Ранее предыдущая администрация при Джо Байдене добавила 213 танкеров для перевозки нефти, химикатов или нефтепродуктов в санкционный список. Трамп воздержался от введения дополнительных санкций против России, стремясь достичь переговорного урегулирования для прекращения войны.

Однако он все больше разочаровывается отказом Путина согласиться на перемирие с Украиной и поставил российскому диктатору ультиматум: до 8 августа изменить курс или столкнуться с более жесткими санкциями.

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"Трамп все больше разочаровывается в своем российском коллеге, и люди, приближенные к администрации, заявили, что Москва заплатит цену, если не сядет за стол переговоров", - пишет FT.

Ожидается, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе.

Трамп, вероятно, решит, какие потенциальные санкции наложить на Москву, когда его посланник вернется, сказал источник издания, близкий к администрации.

"Это зависит от того, что Уиткофф привезет с собой", - говорит источник. "Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп будет в ярости".

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Другие варианты для администрации включают более строгое применение существующих санкций или присоединение к новой динамической системе ограничения цен на российскую нефть, которая должна вступить в силу в начале сентября, отмечают эксперты.

Вашингтон также может ввести вторичные санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в других странах, которые способствуют торговле российской нефтью.

"Сейчас есть невероятная свобода действий для введения жестких нефтяных санкций против России", - добавило издание.

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Автор: 

россия (96798) санкции (11737) США (27642) флот (829)


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Топ комментарии
+2
Що, всі чекають чуда від Трампа? А як же той, що обіцяв закінчити війну? Як же той, що у 2019 році навпаки знімав санкції з кацапів і запрошував їх до України?
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05.08.2025 21:35 Ответить
+1
ще ніхто так не зневажав Америку як трамп. реально він робить із мега держави холуїв московських
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05.08.2025 21:16 Ответить
+1
Трампон, ты лох. А вот Трумэн был не лох. Завтра 80 лет, как он ввёл САНКЦИИ. Вводи и ты!!!
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05.08.2025 21:16 Ответить
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ще ніхто так не зневажав Америку як трамп. реально він робить із мега держави холуїв московських
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05.08.2025 21:16 Ответить
Це настількі потужно, що мама дорогая.
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05.08.2025 21:16 Ответить
Трампон, ты лох. А вот Трумэн был не лох. Завтра 80 лет, как он ввёл САНКЦИИ. Вводи и ты!!!
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05.08.2025 21:16 Ответить
І шо той Трумен?
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05.08.2025 21:28 Ответить
зберіг життя мільйонів.
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05.08.2025 21:48 Ответить
Пердеж в калюжу(
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05.08.2025 21:19 Ответить
тіньовий флот має почати потроху зникати - лише такі санкції можуть спрацювати
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05.08.2025 21:19 Ответить
Ніхто не зможе вплинути на тіньовий флот (до речі, він управляється компанією з Одеси). Лише військові чи піратські атаки...
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05.08.2025 21:40 Ответить
Есть мнение), шо с 8 августа Трамп перестанет называть(публично) царя другом. И на этом все. Но все збс.
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05.08.2025 21:22 Ответить
Але поважати кохати не перестане.
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05.08.2025 21:35 Ответить
Ще нема про що гомоніти .
Уведе санкції тоді можна й обговорити .
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05.08.2025 21:33 Ответить
Що, всі чекають чуда від Трампа? А як же той, що обіцяв закінчити війну? Як же той, що у 2019 році навпаки знімав санкції з кацапів і запрошував їх до України?
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05.08.2025 21:35 Ответить
Трубу до китаю прокладуть. І до індії.
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05.08.2025 21:40 Ответить
ні.
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05.08.2025 22:06 Ответить
 
 