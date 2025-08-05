США введут новые санкции против "теневого флота" РФ, если не будет перемирия с Украиной до 8 августа, - FT

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота" нефтяных танкеров, если кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, 8 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Два человека, знакомые с обсуждениями в Белом доме, заявили FT, что дополнительные санкции США против "теневого флота" рассматриваются как легкий первый шаг для наказания России за невыполнение ультиматума. Третье лицо, близкое к администрации, заявило, что оно рассматривает ряд вариантов, включая санкции против флота.

Внесение судов "теневого флота" в черный список станет первым случаем введения санкций США против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ рассматривает предложение Трампа о "воздушном перемирии" с Украиной без прекращения войны - Bloomberg

Россия использует теневой флот, включающий преимущественно старые танкеры, для транспортировки нефти по всему миру, пытаясь избежать западных ограничений, введенных после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Доходы от экспорта нефти помогают финансировать войну.

Ранее предыдущая администрация при Джо Байдене добавила 213 танкеров для перевозки нефти, химикатов или нефтепродуктов в санкционный список. Трамп воздержался от введения дополнительных санкций против России, стремясь достичь переговорного урегулирования для прекращения войны.

Однако он все больше разочаровывается отказом Путина согласиться на перемирие с Украиной и поставил российскому диктатору ультиматум: до 8 августа изменить курс или столкнуться с более жесткими санкциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз приветствует давление Трампа на Россию, - пресс-секретарь ЕК Гиппер

"Трамп все больше разочаровывается в своем российском коллеге, и люди, приближенные к администрации, заявили, что Москва заплатит цену, если не сядет за стол переговоров", - пишет FT.

Ожидается, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе.

Трамп, вероятно, решит, какие потенциальные санкции наложить на Москву, когда его посланник вернется, сказал источник издания, близкий к администрации.

"Это зависит от того, что Уиткофф привезет с собой", - говорит источник. "Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп будет в ярости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Панама усиливает контроль над флотом, чтобы остановить обход санкций Россией, - СВР

Другие варианты для администрации включают более строгое применение существующих санкций или присоединение к новой динамической системе ограничения цен на российскую нефть, которая должна вступить в силу в начале сентября, отмечают эксперты.

Вашингтон также может ввести вторичные санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в других странах, которые способствуют торговле российской нефтью.

"Сейчас есть невероятная свобода действий для введения жестких нефтяных санкций против России", - добавило издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США уходит на каникулы, не приняв законопроект о санкциях против РФ. Решение остается за Трампом, - The Hill