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Новости Теневой флот России
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Панама усиливает контроль над флотом, чтобы остановить обход санкций Россией, - СВР

РФ перегружает нефть у берегов Греции

Панама с августа 2025 года прекращает регистрацию нефтяных танкеров старше 15 лет, усиливая контроль над коммерческим флотом и сокращая возможности России обходить санкции.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

В СВР отмечают, что средний возраст танкеров, которые перевозят российскую нефть, составляет 20-25 лет, поэтому ограничения непосредственно ударят по значительной части так называемого "теневого флота". Кроме возрастных ограничений, новые правила предусматривают проверки панамских танкеров каждые три месяца для соблюдения сертификационных требований.

Как отмечается, панама является вторым по величине регистратором коммерческих судов в мире. Поэтому ее шаги могут существенно повлиять на глобальную морскую торговлю.

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Автор: 

внешняя разведка (396) Панама (54)


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Ага, попробовали би панамці не посилювати, для Трампа окупувати Панаму - найлегчий варіант і потім Трамп трубив-би з кожного утюга, який він великий і потужний.
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05.08.2025 15:43 Ответить
 
 