Панама отменит регистрацию для 17 судов, попавших под санкции США
Панамское морское управление отменит регистрацию для 17 судов, подпадающих под санкции США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Отмечается, что управление "приняло немедленные меры" в ответ на недавнее включение компании гражданина Панамы и 17 судов, зарегистрированных в Панамском реестре судов, в санкционный список Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Панама также заявила об усилении своих механизмов контроля, чтобы "предотвратить включение нежелательных субъектов под панамским флагом" - каждое судно, которое подает заявку на внесение в Реестр, а также его владельцы, операторы и фрахтователи должны пройти тщательную проверку.
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