Зеленський підписав указ про санкції проти майже 100 капітанів тіньового флоту РФ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти капітанів суден російського "тіньового флоту".

Відповідний указ №578/2025 від 3 серпня оприлюднений на офіційному сайті голови держави.

Згідно із документом, санкції запроваджено щодо 94 фізичних осіб – громадян РФ, КНР, Грузії, Індії, М’янми, Бангладеш, Ірану та Пакистану, а також щодо 5 юридичних осіб з Росії.

У своєму відеозверненні напередодні Зеленський зауважив, що Україна закликатиме партнерів запровадити аналогічні санкції.

Як повідмлялося, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper)18 липня погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Серед іншого, під санкції ЄС потрапили ще 105 кораблів тіньового флоту Росії.