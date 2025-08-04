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Новини Тіньовий флот Росії
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Панама скасує реєстрацію для 17 суден, що підпали під санкції США

Панама забере реєстрацію у майже двох десятків суден

Панамське морське управління скасує реєстрацію для 17 суден, що підпадають під санкції США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що управління "вжило негайних заходів" у відповідь на нещодавнє включення компанії громадянина Панами та 17 суден, зареєстрованих у Панамському реєстрі суден, до санкційного списку Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Панама також заявила про посилення своїх механізмів контролю, щоб "запобігти включенню небажаних суб'єктів під панамським прапором" – кожне судно, яке подає заявку на внесення до Реєстру, а також його власники, оператори та фрахтувальники повинні пройти ретельну перевірку.

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