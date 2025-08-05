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Новини Тіньовий флот Росії
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Панама посилює контроль над флотом, щоб зупинити обхід санкцій Росією, - СЗР

РФ перевантажує нафту біля Греції

Панама з серпня 2025 року припиняє реєстрацію нафтових танкерів віком понад 15 років, посилюючи контроль над комерційним флотом і скорочуючи можливості Росії обходити санкції.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

У СЗР зазначають, що середній вік танкерів, які перевозять російську нафту, становить 20-25 років, тому обмеження безпосередньо вдарять по значній частині так званого "тіньового флоту". Крім вікових обмежень, нові правила передбачають перевірки панамських танкерів кожні три місяці для дотримання сертифікаційних вимог.

Як зазначається, панама є другим за величиною реєстратором комерційних суден у світі. Тому її кроки можуть істотно вплинути на глобальну морську торгівлю.

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Автор: 

зовнішня розвідка (486) Панама (81)


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Ага, попробовали би панамці не посилювати, для Трампа окупувати Панаму - найлегчий варіант і потім Трамп трубив-би з кожного утюга, який він великий і потужний.
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05.08.2025 15:43 Відповісти
 
 