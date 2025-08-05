Евросоюз приветствует давление Трампа на Россию, - пресс-секретарь ЕК Гиппер

В Евросоюзе приветствуют давление на Россию со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, Россия не заинтересована в мире. Украина - хочет, ЕС - хочет. Никто не хочет больше мира, чем Украина и ЕС. Во-вторых, мы приветствуем любое давление, и в частности давление США, на Россию с использованием любых необходимых инструментов, чтобы та согласилась на прекращение огня", - пояснила она.

Гиппер сказала, что ЕС остается на связи и координирует работу по санкциям с международными партнерами, однако Еврокомиссия не будет комментировать будущие шаги.

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Также она ответила на вопрос, присоединится ли Евросоюз к санкциям США в случае их введения после того, как 8 августа истечет дедлайн Трампа для Путина.

Пресс-секретарь напомнила, что до конца недели должен вступить в силу 18-й пакет европейских санкций против РФ, но экономические ограничения требуют постоянного обновления и уточнения, в частности в связи с обходом ограничений подсанкционными компаниями.

Сейчас, по ее словам, публичное обсуждение действий Евросоюза в связи с возможными вариантами санкций, которые могут быть введены США, является преждевременным.

"Но точно понятно, что ЕС намерен постоянно увеличивать давление на Россию через санкции и другие инструменты, которыми он располагает", - подытожила Гиппер.

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