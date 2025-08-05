РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10898 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции США против России
860 8

Евросоюз приветствует давление Трампа на Россию, - пресс-секретарь ЕК Гиппер

Давление Трампа на Путина Что говорят в Евросоюзе

В Евросоюзе приветствуют давление на Россию со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, Россия не заинтересована в мире. Украина - хочет, ЕС - хочет. Никто не хочет больше мира, чем Украина и ЕС. Во-вторых, мы приветствуем любое давление, и в частности давление США, на Россию с использованием любых необходимых инструментов, чтобы та согласилась на прекращение огня", - пояснила она.

Гиппер сказала, что ЕС остается на связи и координирует работу по санкциям с международными партнерами, однако Еврокомиссия не будет комментировать будущие шаги.

Читайте также: Санкции против России должны стать разрушительными, чтобы лишить ее возможности финансировать войну, - Сибига

Также она ответила на вопрос, присоединится ли Евросоюз к санкциям США в случае их введения после того, как 8 августа истечет дедлайн Трампа для Путина.

Пресс-секретарь напомнила, что до конца недели должен вступить в силу 18-й пакет европейских санкций против РФ, но экономические ограничения требуют постоянного обновления и уточнения, в частности в связи с обходом ограничений подсанкционными компаниями.

Сейчас, по ее словам, публичное обсуждение действий Евросоюза в связи с возможными вариантами санкций, которые могут быть введены США, является преждевременным.

"Но точно понятно, что ЕС намерен постоянно увеличивать давление на Россию через санкции и другие инструменты, которыми он располагает", - подытожила Гиппер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не будет останавливать помощь Украине, но есть условия: В Еврокомиссии отреагировали на голосование за восстановление независимости НАБУ

Автор: 

Еврокомиссия (1502) россия (96788) санкции (11732) США (27634) Евросоюз (17460) Трамп Дональд (6107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп вже тисне? - під килимом?
показать весь комментарий
05.08.2025 14:24 Ответить
Зараз рижий тисне язиком на анус .
показать весь комментарий
05.08.2025 14:43 Ответить
Євросоюз вітає тиск Трампа на Росію, - речниця ЄК...

 Європа подібними авансованими (передоплата, за послугу яка може бути і не надана..) компліментарними речовками намагається перетягнути Трампа, адвоката агресора, на сторону жертви агресії.
показать весь комментарий
05.08.2025 14:25 Ответить
пуйло вже лягли і просять..
показать весь комментарий
05.08.2025 14:34 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2025 14:38 Ответить
випий йоду
показать весь комментарий
05.08.2025 14:38 Ответить
Ключове питання чи ЄС доєднається до санкцій Трампа. У нас про це чомусь всі мовчать.
показать весь комментарий
05.08.2025 14:52 Ответить
тиск заключався в словесному поносі "трамбона" ,котрий привітали такі ж самі словесні європейські 3,14здаболи.Потвори
показать весь комментарий
05.08.2025 16:05 Ответить
 
 