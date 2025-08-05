УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10357 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції США проти Росії
777 7

Євросоюз вітає тиск Трампа на Росію, - речниця ЄК Гіппер

Тиск Трампа на Путіна Що кажуть в Євросоюзі

У Євросоюзі вітають тиск на Росію з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, Росія не зацікавлена в мирі. Україна - хоче, ЄС - хоче. Ніхто не хоче більше миру, ніж Україна та ЄС. По-друге, ми вітаємо будь-який тиск, і зокрема тиск США, на Росію з використанням будь-яких необхідних інструментів, щоб та погодилася на припинення вогню", - пояснила вона.

Гіппер сказала, що ЄС залишається на зв'язку та координує роботу щодо санкцій з міжнародними партнерами, проте Єврокомісія не коментуватиме майбутні кроки.

Читайте також: Санкції проти Росії мають стати руйнівними, щоб позбавити її можливості фінансувати війну, - Сибіга

Також вона відповіла на питання, чи приєднається Євросоюз до санкцій США у разі їхнього запровадження після того, як 8 серпня спливе дедлайн Трампа для Путіна.

Речниця нагадала, що до кінця тижня має набрати чинності 18-й пакет європейських санкцій проти РФ, але економічні обмеження вимагають постійного оновлення та уточнення, зокрема у зв’язку з обходом обмежень підсанкційними компаніями.

Наразі, за її словами, публічне обговорення дій Євросоюзу у зв’язку із можливими варіантами санкцій, що можуть бути введені США, є передчасним.

"Але точно зрозуміло, що ЄС має намір постійно збільшувати тиск на Росію через санкції та інші інструменти, які він має в розпорядженні", - підсумувала Гіппер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не зупинятиме допомогу Україні, але є умови: У Єврокомісії відреагували на голосування за відновлення незалежності НАБУ

Автор: 

Єврокомісія (2234) росія (67030) санкції (12509) США (23960) Євросоюз (13966) Трамп Дональд (6607)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп вже тисне? - під килимом?
показати весь коментар
05.08.2025 14:24 Відповісти
Зараз рижий тисне язиком на анус .
показати весь коментар
05.08.2025 14:43 Відповісти
Євросоюз вітає тиск Трампа на Росію, - речниця ЄК...

 Європа подібними авансованими (передоплата, за послугу яка може бути і не надана..) компліментарними речовками намагається перетягнути Трампа, адвоката агресора, на сторону жертви агресії.
показати весь коментар
05.08.2025 14:25 Відповісти
пуйло вже лягли і просять..
показати весь коментар
05.08.2025 14:34 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2025 14:38 Відповісти
випий йоду
показати весь коментар
05.08.2025 14:38 Відповісти
Ключове питання чи ЄС доєднається до санкцій Трампа. У нас про це чомусь всі мовчать.
показати весь коментар
05.08.2025 14:52 Відповісти
 
 