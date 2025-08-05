Євросоюз вітає тиск Трампа на Росію, - речниця ЄК Гіппер

У Євросоюзі вітають тиск на Росію з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, Росія не зацікавлена в мирі. Україна - хоче, ЄС - хоче. Ніхто не хоче більше миру, ніж Україна та ЄС. По-друге, ми вітаємо будь-який тиск, і зокрема тиск США, на Росію з використанням будь-яких необхідних інструментів, щоб та погодилася на припинення вогню", - пояснила вона.

Гіппер сказала, що ЄС залишається на зв'язку та координує роботу щодо санкцій з міжнародними партнерами, проте Єврокомісія не коментуватиме майбутні кроки.

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Також вона відповіла на питання, чи приєднається Євросоюз до санкцій США у разі їхнього запровадження після того, як 8 серпня спливе дедлайн Трампа для Путіна.

Речниця нагадала, що до кінця тижня має набрати чинності 18-й пакет європейських санкцій проти РФ, але економічні обмеження вимагають постійного оновлення та уточнення, зокрема у зв’язку з обходом обмежень підсанкційними компаніями.

Наразі, за її словами, публічне обговорення дій Євросоюзу у зв’язку із можливими варіантами санкцій, що можуть бути введені США, є передчасним.

"Але точно зрозуміло, що ЄС має намір постійно збільшувати тиск на Росію через санкції та інші інструменти, які він має в розпорядженні", - підсумувала Гіппер.

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