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Новости Санкции США против России
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США продолжат давить на Россию санкциями, - Бессент

Бессент о пошлинах в отношении России

Министерство финансов США заявило о намерении и в дальнейшем вводить санкции против России для ограничения ее незаконных доходов.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов будет продолжать внедрять и полностью обеспечивать выполнение наших санкций для ограничения незаконных доходов России", - отметил он.

В своей заметке Бессент сослался на материал Reuters. В нем говорится, что несколько танкеров с российским топливом, которые направлялись в Индию, изменили курс после заявлений Дональда Трампа о возможном введении санкций.

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Автор: 

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Яка ж лицемірна погань...
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06.08.2025 12:16 Ответить
віткоф саме зараз губами тисне на прутень *****
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06.08.2025 12:19 Ответить
А шо США ,при Трампі вводили якісь санкції ?
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06.08.2025 12:28 Ответить
Брехуни-балаболи! І де ж обіцяні нові американські санкції проти росії? Одні погрози і пусті слова від Америки і більш нічого.
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06.08.2025 13:23 Ответить
 
 