США продолжат давить на Россию санкциями, - Бессент

Министерство финансов США заявило о намерении и в дальнейшем вводить санкции против России для ограничения ее незаконных доходов.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов будет продолжать внедрять и полностью обеспечивать выполнение наших санкций для ограничения незаконных доходов России", - отметил он.

В своей заметке Бессент сослался на материал Reuters. В нем говорится, что несколько танкеров с российским топливом, которые направлялись в Индию, изменили курс после заявлений Дональда Трампа о возможном введении санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США введут новые санкции против "теневого флота" РФ, если не будет перемирия с Украиной до 8 августа, - FT