США продолжат давить на Россию санкциями, - Бессент
Министерство финансов США заявило о намерении и в дальнейшем вводить санкции против России для ограничения ее незаконных доходов.
Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство финансов будет продолжать внедрять и полностью обеспечивать выполнение наших санкций для ограничения незаконных доходов России", - отметил он.
В своей заметке Бессент сослался на материал Reuters. В нем говорится, что несколько танкеров с российским топливом, которые направлялись в Индию, изменили курс после заявлений Дональда Трампа о возможном введении санкций.
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Andrew Moon
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Diesel_Sasha
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Bob Fayn
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