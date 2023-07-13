Партнери гарантуватимуть Україні безпеку до її вступу в НАТО, - Байден

Президент США Джо Байден підтвердив, що союзники України гарантуватимуть безпеку України, поки вона не вступить в НАТО.

Про це Байден заявив на спільній пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ясно дали зрозуміти Президенту Зеленському, що не чекатимемо остаточного рішення про вступ до НАТО, аби взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення довгострокової безпеки України", – заявив Байден.

Він нагадав, що лідери G7 виступили з новою спільною декларацією про підтримку України. "Я був радий бачити, що декларацію негайно підтримали північні країни (Європи)", – зазначив він, додавши, що до неї можуть долучатися будь-які країни "для ведення переговорів щодо двосторонніх угод про безпеку з Україною, поки вона офіційно стане членом НАТО".

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Байден зазначив, що країни НАТО підтвердили "непохитну підтримку хороброго народу України, який захищає свою країну від жорстоких і нелюдських нападів Росії".

За його словами, союзники і партнери США по всьому світу розуміють, що "це не тільки боротьба за майбутнє України, ідеться про суверенітет, безпеку і свободу як таку".

"Я хочу, щоб ви подумали про те, що сталося б, якби ми нічого не зробили", – наголосив він.

Союзники також погодилися скасувати План дій щодо членства в НАТО, який зазвичай необхідний для вступу, "і просто створили шлях до членства для України", зауважив він, відзначивши прогрес Києва на шляху демократичних перетворень.

Байден ще раз повторив, що жодна країна не може приєднатися до НАТО, якщо йде війна, інакше НАТО теж перебувало б у стані війни.

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Нагадаємо, він також заявляв, що не вважає, що війна Росії проти України може тривати роками, бо Росії не вистачить ресурсів.