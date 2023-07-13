Партнери гарантуватимуть Україні безпеку до її вступу в НАТО, - Байден
Президент США Джо Байден підтвердив, що союзники України гарантуватимуть безпеку України, поки вона не вступить в НАТО.
Про це Байден заявив на спільній пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми ясно дали зрозуміти Президенту Зеленському, що не чекатимемо остаточного рішення про вступ до НАТО, аби взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення довгострокової безпеки України", – заявив Байден.
Він нагадав, що лідери G7 виступили з новою спільною декларацією про підтримку України. "Я був радий бачити, що декларацію негайно підтримали північні країни (Європи)", – зазначив він, додавши, що до неї можуть долучатися будь-які країни "для ведення переговорів щодо двосторонніх угод про безпеку з Україною, поки вона офіційно стане членом НАТО".
Байден зазначив, що країни НАТО підтвердили "непохитну підтримку хороброго народу України, який захищає свою країну від жорстоких і нелюдських нападів Росії".
За його словами, союзники і партнери США по всьому світу розуміють, що "це не тільки боротьба за майбутнє України, ідеться про суверенітет, безпеку і свободу як таку".
"Я хочу, щоб ви подумали про те, що сталося б, якби ми нічого не зробили", – наголосив він.
Союзники також погодилися скасувати План дій щодо членства в НАТО, який зазвичай необхідний для вступу, "і просто створили шлях до членства для України", зауважив він, відзначивши прогрес Києва на шляху демократичних перетворень.
Байден ще раз повторив, що жодна країна не може приєднатися до НАТО, якщо йде війна, інакше НАТО теж перебувало б у стані війни.
Нагадаємо, він також заявляв, що не вважає, що війна Росії проти України може тривати роками, бо Росії не вистачить ресурсів.
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Навіть США. Це буде вирішувати Конгрес США, а не президент чи НАТО. Крім того, статут НАТО дає право кожній країні - члену НАТО самостійно визначати, як саме реагувати у разі нападу на іншу країну НАТО: чи залучати свою армію, чи обмежитись постачанням зброї, саме так, як країни НАТО допомагають зараз воюючій Україні.
Ніяких гарантованих ядерних парасольок для тих країн НАТО, в яких немає власної ЯЗ.
Які ж нові військові гарантії дасть Україні членство у НАТО?
@StarshinaZapasa
Ну, то есть... Это что же получается? Это получается, что беспрецедентные поставки оружия были не благодаря Наивеличайшей Дипломатии, а вопреки ей? И настолько «вопреки» - что прорвало аж на официальном саммите? На весь мир? И если бы на месте Наивеличайшего Лидера была табуретка - оружия у нас было бы ровно столько же? Если не больше.
А если бы был реальный политик, который умеет в дипломатию, ооо…
Ну, например, Порошенко. А?
Я правильно понимаю?
Доброе утро.
Ваш Дед.
воно ж хотіло все виклянчити, половину розікрасти як з яйцями та відрубаними руками, але ж не сталося. Обамо-Байден-Чмо вирішили ще дати Путлеру фору, погратися з красною кнопкою. Тож Зебіли і всякі там потвори з ISLND TV, які досі топлять за моношльондру в раді - де **** **********?! де ***** ракетна программа?! де Стугни та Богдани? де хочаб безпілотники?