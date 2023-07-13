"Я не думаю, що війна може тривати роками", - Байден
Президент США Джо Байден не вважає, що війна Росії проти України може тривати роками, бо Росії не вистачить ресурсів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну", – заявив Байден.
Водночас він зауважив, що не знає, як закінчиться війна.
"Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", – додав Байден, додавши, що з часом це створить можливість врегулювання за переговорами.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден зустрінеться з італійською прем’єркою Мелоні. Говоритимуть про Україну
Він також заявив, що президент Путін вже програв війну.
"Немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну", – сказав Байден.
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"Байден такий поганий за кілька місяців прямим тестом попереджав про вторгнення."
Вірно, попереджав, але тільки не для підготовки опору, а для того, щоб Київ здав Донбас і Крим - "а не то хуьло нападе"
Байден попереджав про вторгнення, готуватися до опору - це завдання і обов'язок Зеленського. Але він казав що треба готуватися до шашликів.
Байден был и есть зол на Зелю, - т.е. на неуступчивую Украину. Зол на неуступчивость. Неуступчивость стоит ему дорого. Он бы предпочел мирный договор Украины с Московией за счет Украины. И сказал бы - "это выбор самой Украины". Но это не выбор Украины - вот, что его злит. И ещё его злит то, что на саммите НАТО приходится считаться с другими членами. Он не может в одиночку продавить свои решения.
А закон про Лендлиз от 2022 года предусматривает "отсутствие финансовых обязательств со стороны Украины". Читайте текст закона.
Закон є невеликим за обсягом, проте встановлює два важливі правила:
1. не застосовується обмеження строку надання допомоги у 5 років (який встановлено Законом про іноземну допомогу 1961 року (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2311%20editionrelim) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3) . Якщо допомога за ленд-лізом для антигітлерівської коаліції тривала до 20 вересня 1945 року, то в українському випадку таких часових рамок немає;
2. не застосовується правило про передання зброї в оренду лише після взяття країною-одержувачем зобов'язання відшкодувати всі витрати, понесені урядом США, що пов'язані з такою орендою (вартість втраченої чи пошкодженої зброї і т.д.) (правило передбачено законом про контроль експорту зброї (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2796%20editionrelim) Section 61 of the Arms Export Control Act of 1976 (22 U.S.C. 2796 ).
Закон передбачає обов'язок президента США створити прискорені процедури для доставлення зброї, що вплине на її своєчасне надходження. Такі процедури мають бути встановлені не пізніше ніж через 60 днів із дня набуття чинності Законом.
З теми зъехав на язик?
https://ips.ligazakon.net/document/view/mu22010?an=16 Закон про ленд-ліз на захист демократії України від 2022 року | LIGA:ZAKON (ligazakon.net)
Я можу посилатися і на промови Гітлера, коли треба їх порівняти з промовами хуьла.
У тебе ж немає жодних аргументів, крім причіпок до джерел або мови. Цензор є, до речі російською - запиши його у вороги. А твій підхуьловник Байден не дає дозволу на навчання українських пілотів. Сьогодні повідомили. Але ти на це гівно скажеш, що це цукор, і так буде краще Україні...
Ще пару таких виступів ЗЄ, як у Вільнюсі, і може припинитися.
Без Західного фінансування та збройної допомоги нам каюк.
https://thehill.com/policy/defense/4091451-trump-biden-dragging-us-world-war-iii-ukraine-cluster-bombs/ Трамп заявив, що Байден затягує США у Третю світову війну, передаючи Україні касетні **********
https://thehill.com/policy/international/4094317-desantis-joins-trump-in-opposing-cluster-bombs-for-ukraine/ Десантіс лякає ескалацією "конфлікту" і підтримує Трампа, критикуючи передачу Україні касетних ***********
Жеріть, цінувальники "сильної руки" і тупі противники "ліваків".
Популярною думкою у США залишається те, що передача F-16 або ATACMS призведе до "ескалації" чи навіть Третьої світової. Тому мастурбувати на республіканців з надією, що вони нададуть Україні більше, ніж США дають зараз - це так само нездійсненно як надія кацапів на "можем павтаріть". Жоден кандидат у президенти від республіканців не закликав збільшити допомогу, Пенс пообіцяв залишити як є, а Трамп з Десантісом лише лякають ескалацією.
Куди ж більша ескалація?
Тобто виходить, росія вказує які закони США можуть виконувати.
а де зараз власник буризми, котрий записував всі розмови про надання хабаря Байденам
чи не в росії часом?
Якщо хтось злив записи ФБР, і тепер конгрес вважає що президент может бути під впливом іноземної країни.
То що тоді могли злити фсб?
3й"конфликта в Украине" или, там, "спецоперации" - пиаракция.
Закінчити війну можете тільки ви - рішучими діями, хоча б поставкою усієї необхідної зброї, поки в нас є кому воювати. А не перетворювати Україну на Афганістан з піпеточними поставками.
А лякати Захід, що #уйло все одно нападе і потрібно діяти превентивно - це десь на кшталт превентивного нападу #уйла на Україну, "якби ми не напали - вони б напали на нас".
Для чогось більшого потрібно було або уважно читати, що підписували, або не віддавати ядерну зброю взагалі (північну корею щось не змогли примусити її віддати, а в України був третій у світі ядерний потенціал), або віддати в обмін на негайне членство в НАТО, або не гратися у братерство з кацапами і рухатись в НАТО, як це робили Польща, Чехія, Балтійці і т.д., але поки вони всі вступали в НАТО, у нас совкові імбіцили голосували за комуняк, а в 2010 обрали проросійського януковоча.
Прямые последствия: оставшиеся вменяемые жители Украины снимаются с мест и кто куда. Здесь остается территория бездельников, чиновников, олигархов и прочего сброда. Которая нежизнеспособна по определению. Промпроизводство сразу становится нулевым. Агросектор - тоже. Инфраструктура - в хлам. Система управления (гос-вертикаль), она и так занималась только баблом, а теперь вообще развалится.
Пследствия средней дальности: зерновая сделка попросту не нужна (зерна - нету, вывозить нечего); газотранспортная система приказал долго жить (навсегда), кредиты МВФ погашать физически просто некому (людей нет) и т.д. и т.п.
То, что Украинцы пока верят в свою страну и помощь Запада - это ваше, Евросоюз спасение, а не ваше одолжение Украине. Украина пока спасет мир от III Мировой ядерной войны, сражаясь с рф; если вы дадите Украине проиграть (в любой форме), III Мировая станет практически неизбежной.
- Леонид Ильич имел ввиду не «продовольствие по граммам» и «сосиски сраные», а продовольственная программа и социалистические страны.
Послухай Титицяло, Байден наче не Брежнєв, а я наче і сам добре розумію інститут л[п]ідерів в авторитарній росї. І ні Байден, ні я, інтерпретаторів на підтанцьовці його виступів не замовляли. Як тільки хйуло отримає Є-балу, то вся колективна підарусня розвіється за вітром, як попіл з костразапорізькому степу.
які ще можуть бути претензії!
покаятьсяисправить, можно забить и успеть посмотреть как оно, но уже у себя под окном.
Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
Так на це пуйло сказало так - "війна не закінчиться доти поки я живий і живі мої настанови наступникам!"