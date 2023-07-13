"Я не думаю, що війна може тривати роками", - Байден

Президент США Джо Байден не вважає, що війна Росії проти України може тривати роками, бо Росії не вистачить ресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну", – заявив Байден.

Водночас він зауважив, що не знає, як закінчиться війна.

"Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", – додав Байден, додавши, що з часом це створить можливість врегулювання за переговорами.

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Він також заявив, що президент Путін вже програв війну.

"Немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну", – сказав Байден.