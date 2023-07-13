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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Я не думаю, что война может продолжаться годами", - Байден

байден

Президент США Джо Байден не считает, что война России против Украины может продолжаться годами, потому что России не хватит ресурсов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну", – заявил Байден.

В то же время, он отметил, что не знает, как закончится война.

"Моя надежда и мои надежды: вы увидите, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении", – сказал Байден, добавив, что со временем это создаст возможность урегулирования с помощью переговоров.

Читайте также: Байден и Зеленский обсудят поставки дальнобойных ракет, - Белый дом

Он также заявил, что президент Путин уже проиграл войну.

"Нет никакой возможности, чтобы он выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну", – сказал Байден.

Автор: 

Байден Джо (2795)


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Топ комментарии
+21
Поки живе ***** доти буде війна. А загострення з *********** буде ще довго .
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13.07.2023 18:27 Ответить
+20
На такому рівні прогнози дають тільки ті, хто все і так знає...
І за Байденом пустих балачок я не помічав... можливі варіації зі строками, але це нормально...
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13.07.2023 18:34 Ответить
+11
"

Водночас він зауважив, що не знає, як закінчиться війна.

"Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", - додав Байден, додавши, що з часом це створить можливість врегулювання за переговорами."

Лайно не знає, що Україна переможе. Лайно прекрасно знає, що переговори з рашистами означають торгівлю територіями. Але воно нав'язує Україні торгівлю територіями, а тому не дає зброї для рішучої перемоги. Лайно боїться поразки раші, тобто лайно за те, щоб раша і Україна домовилися десь посередині. Тобто лайно примушує Україну віддати території в обмін на мир.
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13.07.2023 18:39 Ответить
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"Україна точно переможе рф?" - таке питання може ставити тільки кацап.

"Байден такий поганий за кілька місяців прямим тестом попереджав про вторгнення."

Вірно, попереджав, але тільки не для підготовки опору, а для того, щоб Київ здав Донбас і Крим - "а не то хуьло нападе"
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14.07.2023 13:41 Ответить
Тільки кацап буде закривати очі на те як Армію обкрадають під час повномасштабної війни.
Байден попереджав про вторгнення, готуватися до опору - це завдання і обов'язок Зеленського. Але він казав що треба готуватися до шашликів.
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14.07.2023 15:07 Ответить
Це Трамп сказав, що Україна задля миру повинна поступитися частиною своїх земель. Байден такого не говорив, все решта, то є домисли і фантазії зрадофілів і кацапоботів. І це Трамп сказав, що проти постачання Україні касетних ***********. Байден віддав розпорядження, всупереч європейцям і канадцям, поставити в Україну касетні **********. тож свої домисли залиш при собі. і припини писати тут дичниу на Байдена.
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14.07.2023 12:41 Ответить
Це говорить і Трамп, і Байден. Будь-які переговори з Московією означають торг територіями.
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14.07.2023 13:38 Ответить
і що ти пропонуєш?
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14.07.2023 13:49 Ответить
Я пропоную для початку говорити правду і відкриту критику закулісних угод Байдена з хуьлом. Перед виборами він швидко стане хорошим хлопчиком і дасть усе. Але тільки після тиску. В українському МЗС усі знають про його угоду з хуьлом у Женеві в 2021р. Але бояться говорити. Але зараз зовсім інша ситуація - перед виборами. Боятися нічого, Байден не стане давати менше того, що дає. Навпаки, дасть більше.
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14.07.2023 14:04 Ответить
от якщо бикувати на Байдена, то може і не дати більше. Бо ще менше хочуть дати трампісти. прочитай новину тут вище, як в Білому дому відреагували на "тиск" від ЗЕ на НАТО. Всі там були в **** від його твіту. Тиснути? Тиснути в нашій ситуації тільки можна на клавіші фортеп'яно. Потрібно просити і дякувати. а не бикувати і тиснути. Бо дають нам не кредит, а допомогу безплатну. для нас. а для них там все платне. за гроші їхніх платників податків. ах Ленд-ліз. за ленд-ліз потрібно буде платити. Кацапи ще не розрахувалися повністю за ленд-ліз під час 2 Світової.
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14.07.2023 14:15 Ответить
Давить надо не через твиттеры, а дать пару статей в СМИ с предварительным анонсом.
Байден был и есть зол на Зелю, - т.е. на неуступчивую Украину. Зол на неуступчивость. Неуступчивость стоит ему дорого. Он бы предпочел мирный договор Украины с Московией за счет Украины. И сказал бы - "это выбор самой Украины". Но это не выбор Украины - вот, что его злит. И ещё его злит то, что на саммите НАТО приходится считаться с другими членами. Он не может в одиночку продавить свои решения.

А закон про Лендлиз от 2022 года предусматривает "отсутствие финансовых обязательств со стороны Украины". Читайте текст закона.

Закон є невеликим за обсягом, проте встановлює два важливі правила:
1. не застосовується обмеження строку надання допомоги у 5 років (який встановлено Законом про іноземну допомогу 1961 року (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2311%20editionrelim) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3) . Якщо допомога за ленд-лізом для антигітлерівської коаліції тривала до 20 вересня 1945 року, то в українському випадку таких часових рамок немає;

2. не застосовується правило про передання зброї в оренду лише після взяття країною-одержувачем зобов'язання відшкодувати всі витрати, понесені урядом США, що пов'язані з такою орендою (вартість втраченої чи пошкодженої зброї і т.д.) (правило передбачено законом про контроль експорту зброї (http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2796%20editionrelim) Section 61 of the Arms Export Control Act of 1976 (22 U.S.C. 2796 ).

Закон передбачає обов'язок президента США створити прискорені процедури для доставлення зброї, що вплине на її своєчасне надходження. Такі процедури мають бути встановлені не пізніше ніж через 60 днів із дня набуття чинності Законом.
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14.07.2023 14:29 Ответить
а що ти так підгорів, що вже аж на кацапську перейшов. )
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14.07.2023 14:39 Ответить
На этом компе нет возможности писать украинскою. Це все твои аргументи?
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14.07.2023 16:11 Ответить
ну так, ну так. кільканадцять хвилин тому писав українською, а коли підгорів, то відразу перейшов на "радной язик". )) та більше не потрібно ніяких аргументів. цього достатньо цілком.
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14.07.2023 16:31 Ответить
Я поихав з того мисця, де була украинська клавиатура. Можу писати вильно чотирма мовами. А ти?
З теми зъехав на язик?
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14.07.2023 16:38 Ответить
та краще взагалі тут не пиши. вали до своїх в чебурнет і там їм викладай посилання на "ріа-новості" і на ілларіонова.
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14.07.2023 16:40 Ответить
Дебил, читай и иди *****

https://ips.ligazakon.net/document/view/mu22010?an=16 Закон про ленд-ліз на захист демократії України від 2022 року | LIGA:ZAKON (ligazakon.net)
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14.07.2023 16:46 Ответить
та не це. а те, які посилання ти раніше тут викладав з "ріа-новості" про змову Байдена з ху йлом, та про консерву ілларіонова. цього достатньо цілком. тому вали або в свій чебурнет в вк, або за сруським кораблем. )
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14.07.2023 16:51 Ответить
Малой, я жодного разу не посилався на ілларіонова. А змова Байдена з ху йлом е.
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14.07.2023 17:06 Ответить
вище перечитай яке ти відео виклав. саме з ілларіоновим.
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14.07.2023 17:14 Ответить
я не посилався на ілларіонова и відео не виклав
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14.07.2023 18:25 Ответить
аа, точно не ти. то такий самий обсирач Байдена викладав відео з ілларіоновим і прикривався діаспорою в Америці (чи то українською чи то кацапською). а ти точно посилався на "ріа новості", що навіть гірше, ніж відео з типо путінським опозиціонером ілларіоновим. скрізь з-за вух будьоновка стирчить.
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14.07.2023 20:28 Ответить
Я дав пряму промову хуьла про те, що Байден перед ним вибачився - а інакше б він із байденом не зустрівся.
Я можу посилатися і на промови Гітлера, коли треба їх порівняти з промовами хуьла.
У тебе ж немає жодних аргументів, крім причіпок до джерел або мови. Цензор є, до речі російською - запиши його у вороги. А твій підхуьловник Байден не дає дозволу на навчання українських пілотів. Сьогодні повідомили. Але ти на це гівно скажеш, що це цукор, і так буде краще Україні...
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15.07.2023 14:47 Ответить
ти при пам'яті? ) давати пряму мову ху йла, щоб обісрати Байдена? тобто ти повірив ху йлу? ну так, ху йло завжди каже правду. ))) Так, нам це не дуже до вподоби, що затягується процес навчання наших пілотів. Однак він розпочнеться. Проте ********* за це Байдена чи інших наших західних партнерів - це дичина. особливо від людини, яка цитує ху йла і вірить йому.
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15.07.2023 22:33 Ответить
Ага. В якомусь там році (років надцять тому), після того, як ***** переступило чергові "червоні лінії" в Сирії нікчема Обама, сказало, що його "пекельні санкції порвали економіку мразії на шмаття"...
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13.07.2023 18:39 Ответить
Тобі вогнегасник вуглекислотний чи порошковий?
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13.07.2023 18:42 Ответить
То давай ATACMS.
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13.07.2023 18:40 Ответить
А США що з цього? Що вони отримають?
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13.07.2023 18:42 Ответить
То ми маємо воювати роками, бо з нашої перемоги США нічого не отримають? Ти цього хочеш?
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13.07.2023 22:38 Ответить
Нуууу...
Ще пару таких виступів ЗЄ, як у Вільнюсі, і може припинитися.

Без Західного фінансування та збройної допомоги нам каюк.
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13.07.2023 18:41 Ответить
Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії - економічно, політично та в інших - продовжувати цю війну", - заявив Байден. той котрий на початку війни , обіцяв сам складати обставини ,і міг їх у Вільнюсі скласти для скорішого закінчення війни,, вирішив віддати куйлу все вирішувати.коли закінчувати війну.
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13.07.2023 18:42 Ответить
Коли республіканець переможе на президентських виборах у США - війну закінчать за 24 години, припинивши постачання озброєнь Україні. Ось вам два провідні кандидати від республіканців:

https://thehill.com/policy/defense/4091451-trump-biden-dragging-us-world-war-iii-ukraine-cluster-bombs/ Трамп заявив, що Байден затягує США у Третю світову війну, передаючи Україні касетні **********
https://thehill.com/policy/international/4094317-desantis-joins-trump-in-opposing-cluster-bombs-for-ukraine/ Десантіс лякає ескалацією "конфлікту" і підтримує Трампа, критикуючи передачу Україні касетних ***********

Жеріть, цінувальники "сильної руки" і тупі противники "ліваків".
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13.07.2023 18:42 Ответить
Не стоит забывать что в США рулит конгресс, а не президент. Если конгресс голосует большинством, то и подпись президента не требуется. Так же конгресс может легко проголосовать за импичмент если президент начнет быковать. Это не рашка где царь есть все.
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13.07.2023 18:45 Ответить
І скільки імпічментів ви нарахували в США
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13.07.2023 18:59 Ответить
Мені тут кацапчик з-під канадського VPN (потім перефарбувався під нідерландський VPN) ******** розповідати, як "Конгрес" нібито підтримує передачу більш серйозного озброєння Україні. Цій маячні допомагають і журналісти з їх жовтими заголовками "сенат/конгрес звернувся до Байдена із закликом передати ATACMS/F-16", але коли відкриваєш саму статтю - там вказано, що то було звернення лише десяти-двадцяти конгресменів з їх загальної кількасотної кількості.
Популярною думкою у США залишається те, що передача F-16 або ATACMS призведе до "ескалації" чи навіть Третьої світової. Тому мастурбувати на республіканців з надією, що вони нададуть Україні більше, ніж США дають зараз - це так само нездійсненно як надія кацапів на "можем павтаріть". Жоден кандидат у президенти від республіканців не закликав збільшити допомогу, Пенс пообіцяв залишити як є, а Трамп з Десантісом лише лякають ескалацією.
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13.07.2023 19:04 Ответить
а що тоді з законом про лендліз - теж "ескалація"?

Куди ж більша ескалація?

Тобто виходить, росія вказує які закони США можуть виконувати.

а де зараз власник буризми, котрий записував всі розмови про надання хабаря Байденам

чи не в росії часом?

Якщо хтось злив записи ФБР, і тепер конгрес вважає що президент может бути під впливом іноземної країни.

То що тоді могли злити фсб?
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13.07.2023 21:36 Ответить
рулит может быть, но оружие дает не конгресс а президент. потому лендлиз 2й мировой - слово нарицательное, а лендлиз "конфликта в Украине" или, там, "спецоперации" - пиаракция.
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13.07.2023 19:29 Ответить
І що? Це не відміняє того факту що Байден боягуз.
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13.07.2023 22:35 Ответить
В этом и кроется наибольшее заблуждение союзников Украины. Война для бункерного = жизнь, жизнь = война. Надеяться что бункерный включит заднюю это самообман. Все цари которые включали заднюю на рашке, тут же были свергнуты и теряли влияние...
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13.07.2023 18:42 Ответить
***** ніколи не закінчить цю війну, бо на саміті НАТО йому сказали, що Україну приймуть в НАТО тільки "після перемоги". І абсолютно не важливо - будуть в нього ресурси, чи ні. Він перетворить паРашу на КНДР, і просто гнатиме біосміття з гвинтівками на фронт, але не зупиниться. А це - роки війни, тисячі життів українців. Ще й не факт, що Захід захоче увесь цей час витрачати на нас кошти.
Закінчити війну можете тільки ви - рішучими діями, хоча б поставкою усієї необхідної зброї, поки в нас є кому воювати. А не перетворювати Україну на Афганістан з піпеточними поставками.
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13.07.2023 18:56 Ответить
У #уйла найбільша в світі кількість ядерних боєголовок. А населення країн НАТО - близько мільярда людей. Тому вибачте вже країни НАТО за те, що не хочуть ризикувати сотнями мільйонів можливих жертв заради України, яка третиною голосів у 1999 голосувала за комуняк, у 2006 третиною - за ригів у Верховну Раду, у 2010 більшістю - за януковоча президентом, а у 2019 - за перефарбованих ригів з "слуги народу" і Володимира "надо пєрєстать стрілять" Zеленського. Заради України, яка постійно обирає своїм обличчям корупціонерів і ворожих колаборантів. України, в якій розікрали 36 мільярдів західних грошей під час війни за існування самої України. Вибачте країни НАТО, що не хочуть випробовувати на собі, чи #уйло застосує ядерну зброю проти них, заради такої України.
А лякати Захід, що #уйло все одно нападе і потрібно діяти превентивно - це десь на кшталт превентивного нападу #уйла на Україну, "якби ми не напали - вони б напали на нас".
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13.07.2023 19:22 Ответить
нарушение "будапештского меморандума" - это уже изначально даже не риск а прямое движение к ядерным ударам (второй шаг - это очевидно захваты аэс и магате которое "все проверяет") третий - будут ждать? - дождутся.
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13.07.2023 19:33 Ответить
Захід вже висловлювався стосовно відповіді на ядерний удар по Україні - масований ракетний удар по всім відомим місцям розташування кацапських військ в Україні, у тому числі по базі у Севастополі. Захист від ядерного удару по неядерній Україні - максимум, чого можна було чекати від Будапештського меморандуму, який взагалі не містив жодних зобов'язань по прямому воєнному втручанню союзників.
Для чогось більшого потрібно було або уважно читати, що підписували, або не віддавати ядерну зброю взагалі (північну корею щось не змогли примусити її віддати, а в України був третій у світі ядерний потенціал), або віддати в обмін на негайне членство в НАТО, або не гратися у братерство з кацапами і рухатись в НАТО, як це робили Польща, Чехія, Балтійці і т.д., але поки вони всі вступали в НАТО, у нас совкові імбіцили голосували за комуняк, а в 2010 обрали проросійського януковоча.
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13.07.2023 20:59 Ответить
Хйло - много раз вякал, да. Запад - нет (иначе и войны бы не было). за никакую защиту никто не говорит, но наличие кацапни в оон, магате и т.п. после таких про*бов в приличном обществе бы не терпели. а если они ровняют себя с Хйлом - ну то результат рано или поздно будет схожий и неприглядный.
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13.07.2023 21:27 Ответить
Рашисти кажуть: без лоха і жизнь плоха), особливо якщо вони щиро вірять і кладуть свою голову на плаху за "демократично" проведені вибори при узурпованій рашистами, грабіжниками й аферистами та накачаній корупційними рашистськими грошима державній владі, роль народу у формуванні влади якими відведена лише у нашкрябуванні галочки на бутафорних бюлетнях для голосування.
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14.07.2023 11:43 Ответить
Если остановить поставки оружия, то, да, оказывать в таких условиях сопротивление не сможем.
Прямые последствия: оставшиеся вменяемые жители Украины снимаются с мест и кто куда. Здесь остается территория бездельников, чиновников, олигархов и прочего сброда. Которая нежизнеспособна по определению. Промпроизводство сразу становится нулевым. Агросектор - тоже. Инфраструктура - в хлам. Система управления (гос-вертикаль), она и так занималась только баблом, а теперь вообще развалится.
Пследствия средней дальности: зерновая сделка попросту не нужна (зерна - нету, вывозить нечего); газотранспортная система приказал долго жить (навсегда), кредиты МВФ погашать физически просто некому (людей нет) и т.д. и т.п.
То, что Украинцы пока верят в свою страну и помощь Запада - это ваше, Евросоюз спасение, а не ваше одолжение Украине. Украина пока спасет мир от III Мировой ядерной войны, сражаясь с рф; если вы дадите Украине проиграть (в любой форме), III Мировая станет практически неизбежной.
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13.07.2023 19:00 Ответить
Останнє, що хвилює путіна - це «інтереси» росії. Війна закінчиться, коли путін або зрозуміє, що йому настане реальний осяжний пздець, або що зараз отримає пижди.
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13.07.2023 19:00 Ответить
чому ти не зрозумів, що Байден мав на увазі т.зв. колективного *****, а не фізичного? Тобто касапську т.зв. еліту, е не одного придурка, що сере в чемоданчик
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13.07.2023 19:05 Ответить
На наступний день після виступу Брежнєва на партійному з'їзді по радіо йде роз'яснення його виступу:
- Леонид Ильич имел ввиду не «продовольствие по граммам» и «сосиски сраные», а продовольственная программа и социалистические страны.
Послухай Титицяло, Байден наче не Брежнєв, а я наче і сам добре розумію інститут л[п]ідерів в авторитарній росї. І ні Байден, ні я, інтерпретаторів на підтанцьовці його виступів не замовляли. Як тільки хйуло отримає Є-балу, то вся колективна підарусня розвіється за вітром, як попіл з костразапорізькому степу.
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13.07.2023 21:11 Ответить
Пждець або *****. Потрібно бути послідовним 😁
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13.07.2023 19:11 Ответить
камон, война закончится когда Хйло сдохнет. и то не факт, если там останется толпа идиотов (хотя таких еще поискать надо, может поэтому кое-кто так не хочет устроить внезапный кирдык Хйлу - уж очень удобный, поначалу правда)
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13.07.2023 19:37 Ответить
А я хіба не про те саме написав?
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13.07.2023 21:13 Ответить
Старий геть з головою не дружить, хтось йому поясніть що без авіації і далекобійних ракет, і багато багато бтр, ніякого швидкого наступу не буде
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13.07.2023 19:07 Ответить
Голова старого в дупі вже давно.
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13.07.2023 19:09 Ответить
Джо забув, скільки тривала війна в Афганістані?
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13.07.2023 19:08 Ответить
ну, еще год - и будет 10 лет, юбилей. а там еще 10 - и поколение выросшее исключительно на войне. Хйло молодец, не зря партия гебне спуску не давала.
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13.07.2023 19:12 Ответить
до 2021р. Байден не був Президентом; він був віце-президентом до 2017р., і його начальник вірив ***** що Україна - failed state. І весь 2021 ррік Зе на пропозиції США купити необхідну зброю - відмовлявся.
які ще можуть бути претензії!
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13.07.2023 19:19 Ответить
претензий нет, есть факты. а кто что там думает \ думал \ ошибался \верил и надеялся \ зарабатывал - дело такое. можно пытаться покаяться исправить, можно забить и успеть посмотреть как оно, но уже у себя под окном.
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13.07.2023 19:41 Ответить
Ого! Це, мабуть, вперше, коли Байден сказав, що війна не буде тривати роками. До цього я завжди від нього чув протилежне.
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13.07.2023 19:18 Ответить
Як сказав хтось з мудрих людей, якщо війна буде заморожена, то будь хто з братів росіян по розуму почне робити те саме по світу, погрожуючи всім, хто проти ядерною чи хімічною зброєю. Плюс всі почнуть робити ядерні або хімічні ракети в себе для захисту або нападу неважливо. А громадяни західних держав, в тому числі США, ще побачать слабкість своїх же еліт, але буде вже пізно і третя світова війна буде тільки ділом часу. Потім прийдуть звичайно нові Рузвельти і Черчілі, але наша мила Земля знову рясно вмиється кров'ю людей.
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13.07.2023 19:21 Ответить
Дідуню, вона ВЖЕ триває роками.
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13.07.2023 19:22 Ответить
Байден просто не знав, що ця війна почалася значно раніше, 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою.
Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
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13.07.2023 19:26 Ответить
Та Джо не пам'ятає що він їв сьогодні на сніданок, а ви про 1169 рік...
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13.07.2023 22:46 Ответить
... приймуть в НАТО коли закінчиться війна.
Так на це пуйло сказало так - "війна не закінчиться доти поки я живий і живі мої настанови наступникам!"
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13.07.2023 19:38 Ответить
В України теж немає ресурсів воювати роками - ми вже повністю залежні від поставок зброї з Заходу і живемо за їх кошти. Але що ще важливіше - у нас немає людського ресурсу, бо добровольці та професійні військові не вічні, мобілізовані, які не рвалися на війну, але як довелося - воюють також. Те, що лишилося - це хвора, боягузлива та дистрофічна біднота, яку впольовують та насильно тягнуть у ТЦК, не буде воювати навіть з західною зброєю та технікою. Вгодовані бики з липовими інвалідностями, менти, молоді пенсіонери (які різко стали опікунами інвалідів) та мажори теж не воюватимуть. Також в США та ЄС може змінитися влада не на користь Україні і тоді ні грошей, ні зброї в такій кількості не буде. Відтак, у рашистів в плані ресурсів для ведення тривалої війни все значно краще, ніж у нас.
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13.07.2023 19:57 Ответить
На жаль це правда.
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13.07.2023 20:05 Ответить
вона вже йде 9 років
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13.07.2023 20:05 Ответить
и украинцам тоже не хочется так думать... помогите ВСУ с оружием, и наши воины составят график утилизации русни в кратчайшие сроки.
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13.07.2023 20:05 Ответить
Бідон знає про що базарить. Термін для ЗСУ до жовтня 2023року,а дальше ЗЕлєнського будуть підганяти до перемовин з рашистами.
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13.07.2023 20:16 Ответить
біден, доповідаю: війна вже йде практично рівно 9,5 років! якщо 9 - це "не роками" то скільки?
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13.07.2023 20:17 Ответить
Самый прикол шо рашка развалится все равно даже после заморозки конфликта.....у Пуйла нету плана для раши без войны...все равно там все начнёт валится ибо вертикаль прогнила до такого уровня что рано или поздно все осыпится как карточный домик и вот в этот момент хочу посмотреть на рожи америкосов....особливо питарастов республиканских,сраных 90 летних аналитеков и кесенджиров.
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13.07.2023 20:36 Ответить
Ресурсів у них вистачить. Не всі країни грають "вчистую", і навіть в США є кола зацікавлені у співпраці з рф. І чим розтягнутими у часі будуть поставки Вашої зброї, тим довше триватиме ця війна.
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13.07.2023 22:09 Ответить
Джо, досить словоблуддя. Давай ************ зброю і війна закінчиться дуже швидко.
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13.07.2023 22:21 Ответить
який наївний дід ...та ***** пофіг на економіку , ресурси , людей !
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13.07.2023 22:26 Ответить
Йому з сотнею $ млрд. у власній кишені може й пофік, а економіці у стані коми навряд, і прямує вона туди вельми спрямовано.
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14.07.2023 02:27 Ответить
про це нам розповідають з 2014 року . поки товстий схудне худий здохне .
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14.07.2023 02:35 Ответить
Не треба слухати розповіді, треба слідкувати за реальними процесами, які нарешті пішли. Чи не в курсі, наприклад, що Європа взяла і відмовилася від газпромівського газу, чого у бункері навіть і уявити не могли?
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14.07.2023 02:42 Ответить
В США за после великого Рейгана все президенты либо идиоты либо розовые пони.
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13.07.2023 22:36 Ответить
Скоріше - фріки.
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13.07.2023 22:44 Ответить
недолуге патякання. Після вільнюсу хоч сховався б десь від сорому, гарант х*ів
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13.07.2023 23:36 Ответить
Абсолютно правий і разом з союзниками активно працює над виснаженням пуйляцьких ресурсів - оце яйце з кащєєвою голкою.
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14.07.2023 02:21 Ответить
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