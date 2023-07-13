Байден зустрінеться з італійською прем’єркою Мелоні. Говоритимуть про Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорять низку питань, зокрема війну в Україні.

Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Байден прийме лідера італійського уряду в Білому домі 27 липня. Однією із тем для обговорення стане питання спільних зобов’язань у продовженні підтримки України перед обличчям агресії Росії.

В Білому домі заявили, що лідери також обговорять розвиток подій у Північній Африці, тіснішу трансатлантичну координацію щодо Китайської Народної Республіки та головування Італії в G7 у 2024 році.

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"Вони знову підтвердять тісні відносини між Сполученими Штатами та Італією", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.