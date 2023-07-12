Путін досі помилково вважає, що він зможе здолати Україну, - Байден. ВIДЕО

США разом із союзниками та партнерами підтримують Україну, захищають демократичні цінності та вживають заходів для подолання глобальних викликів.

Про це заявив під час виступу в Університеті Вільнюса президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Путін досі помилково вважає, що він зможе здолати Україну. Він не може повірити, що це їхня земля, їхня держава та їхнє майбутнє. Він досі не розуміє, що ми ніколи не відступимо від нашої відданості нашим цінностям і нашій свободі", – заявив Байден.

"Ми не похитнемося в цьому. Я маю на увазі, що наша відданість Україні не ослабне", - заявив глава Білого дому. Байден підкреслив, що Сполучені Штати "відстоюватимуть волю і свободу сьогодні, завтра, й допоки буде необхідно".

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Президент США наголосив, що попри жахливі звірства, у тому числі злочини проти людяності, які Росія вже майже півтора року чинить в Україні, український народ залишається незломленим.

"Україна залишається незалежною й мужньою. І Сполучені Штати створили коаліцію з понад 50 країн, аби бути певними, що Україна має можливості захиститися і зараз, і в майбутньому", - заявив американський лідер.