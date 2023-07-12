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Путін досі помилково вважає, що він зможе здолати Україну, - Байден. ВIДЕО

США разом із союзниками та партнерами підтримують Україну, захищають демократичні цінності та вживають заходів для подолання глобальних викликів.

Про це заявив під час виступу в Університеті Вільнюса президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Путін досі помилково вважає, що він зможе здолати Україну. Він не може повірити, що це їхня земля, їхня держава та їхнє майбутнє. Він досі не розуміє, що ми ніколи не відступимо від нашої відданості нашим цінностям і нашій свободі", – заявив Байден.

"Ми не похитнемося в цьому. Я маю на увазі, що наша відданість Україні не ослабне", - заявив глава Білого дому. Байден підкреслив, що Сполучені Штати "відстоюватимуть волю і свободу сьогодні, завтра, й допоки буде необхідно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми допоможемо побудувати Україні потужну оборону на суходолі, у повітрі та на морі, - Байден про декларацію G7

Президент США наголосив, що попри жахливі звірства, у тому числі злочини проти людяності, які Росія вже майже півтора року чинить в Україні, український народ залишається незломленим.

"Україна залишається незалежною й мужньою. І Сполучені Штати створили коаліцію з понад 50 країн, аби бути певними, що Україна має можливості захиститися і зараз, і в майбутньому", - заявив американський лідер.

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23607)


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Топ коментарі
+18
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12.07.2023 22:46 Відповісти
+16
Нормальний саміт був в цілому. Більшого отримати там було не можливо у нинішніх умовах. Україну не кинули напризволяще, а значить є шанс покращити країну. Або стати Сомалі біля Європи.
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12.07.2023 22:47 Відповісти
+15
Даваите більше зброі --- шоб вибивати такі дурнуваті думки з путіноі бошки.
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12.07.2023 22:48 Відповісти
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12.07.2023 22:46 Відповісти
Нормальний саміт був в цілому. Більшого отримати там було не можливо у нинішніх умовах. Україну не кинули напризволяще, а значить є шанс покращити країну. Або стати Сомалі біля Європи.
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12.07.2023 22:47 Відповісти
Даваите більше зброі --- шоб вибивати такі дурнуваті думки з путіноі бошки.
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12.07.2023 22:48 Відповісти
Дякуємо!
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12.07.2023 22:49 Відповісти
1. «Дякувати « треба ху&ло та населенню Московії ( бо граждан там немае)за усю шкоду яку він зробив Україні.

2. Дякувати треба США за підтримку, бо якби не ця підтримка України, то ху&ло був би десь під Берліном.

3. Дякувати треба незламному Народу України, який на своїх плечах несе цей тягар війни.

Отак буде точніше, Степан Закревскій.
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13.07.2023 02:36 Відповісти
ТИ ПРОСТО КРЕМЛІВСЬКА ВОНЮЧА КОНСЕРВА , як полтавський хер мамай --- мабуть від мураєва отримали вказівки обидва , бо дуже схожі коментарі один в один ---ЛЮДИ ДУМАЙТЕ КОЛИ ЧИТАЄТЕ КОМЕНТИ СМОКТУНЦІВ БУНКЕРНОГО *****
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13.07.2023 06:39 Відповісти
По ділу треба говорить а не піну пускати
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13.07.2023 08:07 Відповісти
Z - ТИ ПРОСТО КРЕМЛІВСЬКА ВОНЮЧА КОНСЕРВА
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13.07.2023 09:12 Відповісти
Не важливо що ***** вважає, важливо що він робить, а він воює проти України та ще навіть не використав свою козирну карту, гнилу консерву зеЛоха.
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12.07.2023 22:50 Відповісти
Але ж яку ціну платить Україна?!!
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12.07.2023 22:52 Відповісти
Це ціна за "Хоть паржём"
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12.07.2023 23:21 Відповісти
Це ціна ще за 2010 рік, коли замість президента вибрали урку, який міцно сидів на КГБ-шному гачку. До речі виборці януковича найгостріше відчувають наслідки свого вибору на свому органі прийняття рішень.
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13.07.2023 07:32 Відповісти
Україна платить велику ціну за свою свободу.
Це правда.

Майже Усі народи заплатили велику ціну за свою свободу.
Кожен Народ заплатив свою ціну.

Чому так?

Тому, що право бути свобідним не даеться на блюдечкі, а виборюються.

Свобода не даеться безкоштовно. Нажаль.
Freedom is not free.
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13.07.2023 03:05 Відповісти
..
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12.07.2023 22:52 Відповісти
Чому фантазер? В'єтнам он вигнав США, надавав по морді величезному Китаю і червоним кхмерам, які після В'єтнамської війни на них напали. Живе зараз нормально. В наших українських громадян впертості в боротьбі з окупантами не менше чим в азіатів..
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12.07.2023 23:02 Відповісти
Путін досі помилково вважає, що він зможе здолати Україну, Джерело:
Тому і фантазер .
Я мав на увазі - ***** .
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12.07.2023 23:08 Відповісти
Ви забулися про одну маленьку деталь маленького В"єтнаму - такий собі совєцький союз (( А так усе вірно (( І ще одне ..... не знаю на скільки потужним був конфлікт між Китаєм та В"єтнамом , але щоб звідти пішли США полягло більше мільйона тільки китайських військових
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12.07.2023 23:25 Відповісти
Люда, вчи історію…

1. Вьетнам ніколи «не вигонів США».

Тому що:

А- Вьетнам не воював сам на сам з США. На стороні « комуністичного вьетнаму» воювали комуністичні режими Кітай та СРСР.

Б- Военную перемогу одержали амеріканьки війська, але адміністрація/ політики Білого Дому повірили вьетнамцям/китайцям/руським
що «північний вьетнамський коммуністичний режим» хоче Миру.

Що вони не будуть читати
південний про західний Вьетнам…

Ці «політики» віддали наказ американським військам залишити Вьетнам.
Після цего «коммуністи півночи» захопили південь… та вбили 3 мілліона чоловік!

Це була величезна трагедія в історії Вьетнаму, якій е та був сателітом комуністичного Кітаю
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13.07.2023 02:51 Відповісти
Байда лицемір, котрий міг припинити геноцид українського народу у Вільнюсі, але він ,по домовленості з рашистом.,дозволив йому чинити геноцид українців,лиш би куйло дальше(за територію України) не поліз з війною,
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12.07.2023 22:55 Відповісти
Ви самі,в це вірете??,
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12.07.2023 23:00 Відповісти
так я в це вірю
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12.07.2023 23:04 Відповісти
Вірити «Про домовленості Байдена та Путіна»?
Як же без цього?!

Ви хіба не знаєте, що Байден винен в усему ?

Хтось насцяв у підьезді на Московії, так це зробив Байден.
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13.07.2023 03:15 Відповісти
Це або бот кацапський , або дідусь у маразмі , з ним коли спілкуєшся , то він має провали у думках як наш найвеличніший , тож щось чекати адекватну відповідь на питання не варто , він вам нагородить сім мішків гречаної вовни ((
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12.07.2023 23:07 Відповісти
P.S. Ось і відповідь надійшла , правда з іншого логіна (( Це вам про щось каже ?
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12.07.2023 23:08 Відповісти
ні,,,сім то занадто,,,)),,,
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12.07.2023 23:11 Відповісти
Ось основа віри-

14 Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її! 15 Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки.

16 По їхніх плодах ви пізнаєте їх.
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12.07.2023 23:15 Відповісти
Дійсно??,),,а в мене інша основа віри--Ти відданий тим, хто відданий тобі І чиниш справедливо з тим, хто невинний,
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12.07.2023 23:33 Відповісти
Ти відданий тим, хто відданий тобі І чиниш справедливо з тим, хто невинний,- це те ж саме(плоди)
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13.07.2023 00:56 Відповісти
ничо..трамп больше сделает...?
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12.07.2023 23:20 Відповісти
Хремлебот вырыгнул очередной высер.... Иди подрочи на своё "священное" - зеленую шмарклю и ХЛО...
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13.07.2023 01:25 Відповісти
"телепень",плоди "зеленої шмарклі" і ХЛО (котрих Ти "крот" ) не бачиш, є "плоди" ворожі до України і її народу .
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13.07.2023 08:56 Відповісти
Я тобі зараз "проскулю" про інше . Чому так зброю дають ні ти ні я не знаємо , а той хто знає - знає трошки більше нашого за всі прой"би нинішньої влади .Тут вже люди писали як дехто з владних після західного пенделя власні дивізіони ППО познаходив десятками , ти впевнений що відмова у передачі ракет лише через нерішучість Байдена ?
Давай заводь тупу демагогію про запад нє дайот коли свої за рік зуміли мільярд доларів украсти на закупівлі зброї !
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12.07.2023 23:37 Відповісти
Не бачиш покарання збоку США нашої влади ? (( Перевір зір (( Ти думав що влада крастиме , а американці даватимуть не рахуючи ? Ось і покарання ((
Щодо моєї логіки , то вона полягає у наступному - тобі особисто пече коли десь гинуть американські військові ? Думаю що ні , то чого тоді вважаєш що загибель наших військових може викликати муки сумління у американців ? Для них це статистика ..... Чи вона справедлива - запитай у американців , у них свій менталітет , у мене свій.
P.S, Не переоцінюй свою персону , мені перед тобою виправдовуватися немає за що , дуже дрібна сошка ти у цьому світі , точно як і я
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13.07.2023 00:06 Відповісти
У мене проблем якраз немає , а ось у тебе є . Тебе не влаштовує що роблять американці , але при цьому із усіх щілин аж пре бажання вигородити власну владу , яка ніхєра не зробила для того щоб не допустити сьогоднішній стан речей , вимагаючи тепер від американців "всєго чего хачу " , а за владою і ти підпрягаєшся .
Щодо пріоритетів так я тебе розчарую - від того що ти на Цензорі будеш вимагати у Байдена дати ракети їх у нас не додасться , Байден Цензора не читає , а от на вибори ти ходив і дасть Бог іще підеш , то думай за кого той нещасний бюлетень заповнюєш , якщо доля військових болить , бо більшість із них у 2019 сам знаєш кого собі обрали .
P.S. І не дави на жалість "про жізні " , у моїй родині двоє вже звідти каліками повернулися - один без ніг можна сказати , другий після контузії ніяк думки до купи не збере , та й такому раді що хоч живими залишилися , а одна в тилу після того як склад рвонув третій місяць без свідомості .
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13.07.2023 00:37 Відповісти
Я зрозумів твою проблему , тобі яйця заважають (( Більше не пиши нічого , твій патріотизм награний !
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13.07.2023 00:59 Відповісти
8==>
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13.07.2023 01:32 Відповісти
Ви все точно перерахували? точно-точно? не помилились? Або просто хотіли щось пі..данути
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12.07.2023 23:39 Відповісти
Зрозуміло, ти просто вирішило попи..діти. ну пи...ди далі...
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12.07.2023 23:52 Відповісти
Перерахую факти. Використаня укрзброі і наданя західної.
Є Стугна - е різні протитанкові засоби. Є Богдана(1! Одна!) - є лінійка аналогів. Є Вільха - є аналоги. Є Нептун - є аналоги.
От шампури для шашликів не дали,а м'ясо до "шашликів 9 мая", як говорив Зеленський,вже стухло.
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12.07.2023 23:51 Відповісти
А может просто не забыл,хоть и не напоминает,за уголовные дела против него, открытые по приказу Зеленского,и так и не закрытые поныне?
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12.07.2023 23:55 Відповісти
Прояснітєль ти наш , я вже тобі написав що мої там були , ти це проігнорував , бажаю тобі там побувати , може щось у тебе проясниться коли інших цим лякаєш !
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13.07.2023 01:02 Відповісти
Мені " умнішати" потреби немає , а от ти свої клепки , що розгубив , попробуй пошукати , може щось і вийде (( Хоча не впевнений ...
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13.07.2023 01:31 Відповісти
То ти з тих расєян,які вважають Зеленського найкращим вибором,бо він,саме він,а не американці, повинен в тому,що рашисти вбили так багато українців?
Поздоровляю,ти дійсно гарний кандидат на шнобелевську премію.
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13.07.2023 03:13 Відповісти
Бо Захід ще досі сциться ***** і оглядається на нього, щоб не було "ескалації". А гопнік це сприймає, як слабкість. Силу з Заходу ніхто досі так і не показав.
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12.07.2023 22:59 Відповісти
То придивіться. Невелика кількість не самих ******** модифікацій західного озброєння в умілих руках українців показала що кацапська армія 2га в Україні.
І гопнік хотів би дати задню, але ще борсається
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12.07.2023 23:05 Відповісти
Він "помилково" думає що 70 % усього нинішнього бюджету України , профінансованих заходом , ( який , до речі , бездарно просирають знову на зарплатах чиновникам , дорогах , фонтанах та барабанах ) , артилерія 155 мм , ********** , ППО і т.д. дають змогу Україні встояти перед ****** . Маєш можливість дати більше - дай , я тобі у ноги вклонюся !
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12.07.2023 23:15 Відповісти
"Силу з Заходу ніхто досі так і не показав". Не згоден.
Тобто - пуйло не сциться усіх видів розвідок, задіяних зараз на макималці? не сциться хаймарсів, не сциться далекобійників...а корито "Москва"? ...а Байрактари? а ф-16? (вочевидь зрозуміло, що вони не за горами). А хіба не сциться він того факту, що 80 відс.цивілізованого світу загнали сюди колосальні гроші, ресурси - для чого? Щоб втратити ці кошти тут назавжди? Е нєєєєєє....такі ресурси тратяться для того, щоб потім повернути. І він пуйло це розуміє. бо починалося все з касок і диз.топлива, джевелінів, потім насамси, дрони-камікадзе, ....потім овва - Петріоти, Семп Т...з танками теж возня була, але ж вони вже тут....
Нда, ніхто не поспішає за рахунок нашої крові...- це перше (і на те теж купа аргументів)
Неймовірний океан грошей, які зараз задіяні у реальному випробуванні ********* озброєння на полі бою, неможливо втихомирити одним якимось рішенням.Там лоббі таких гігантів і світових монстрів, що уявити без певного фаху важко.
Ну і безкінечні диспути і вимоги до нас, до кожного, про несумісність нашого способу життя (корупція) з фактичною еволюцією цивілізованого світу.
А крім цього, ще є речі, про які ми з вами не знаємо. наприклад, про що теревенять наришкін і блінкен. або інші?
Такі справи. Все це - не дає нам індульгенцій на якесь очікування, що за нас хтось щось вирішить і одного доброго ранку, прокинувшись....далі ви знаєте
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12.07.2023 23:25 Відповісти
*****, як не дивно, всцявся більше Прігожіна, ніж Заходу. Він розуміє силу тільки, коли кувалдою йому по лобі стукають. А західна допомога, нажаль, не настільки для нього шокуюча - він ще досі вірить, що зможе перемолоти її своїм м'ясом, і чекає виборів у США та другого пришестя трампістів.
Зрозуміло, що Захід варить його, як ту жабу, щоб він не вистрибнув (або не нажав червону кнопку), але це дає йому хибну надію на перемогу.
Ще є варіант, що воно геть відірване від реальності і живе в міфах червоних папок, які йому малює фсб, де він вже усіх переміг.
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12.07.2023 23:42 Відповісти
Авжеж, само собою
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12.07.2023 23:54 Відповісти
Може тому,що керманичі НАТО вважають НЕПРИПУСТИМИМ порапляня навіть 1 я.з. по території НАТО,і роблять все щоб цього не трапилось при будь яких подіях. І я.з. НЕ потрапить до лап терористів будь якого спрямуваня.
Але така впевненість вже похитнулася.
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12.07.2023 23:42 Відповісти
Ми,до речі зараз воюємо 5 відсотками зброї НАТО. 5 відсотків проти всього запасу зброї кацапстану. Я,звісно,вірю в ЗСУ. Але здається,Захід недооцінює масштаби цієї війни.
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12.07.2023 23:01 Відповісти
Або нам не розповідають усієї правди про цю війну (( Бо ви тут про 5% , а Байден на питання про касетні ********** що відповів ? ((
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12.07.2023 23:18 Відповісти
А по чьей ошибке? А по вашей. Так вам и исправлять! Легко кстати это сделать. Всего лишь дать что просим, и столько сколько просим. И ВСЁ!!!
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12.07.2023 23:03 Відповісти
Так як наші владці "просять " цілком імовірно що у тих хто дає , викликає відразливий ефект (( Адже не встигли у ЄС заговорити про відновлення , як наша ОПа вже вирішила хто із цього кодла західні гроші ділити буде . Думаєте розкрадена сотнями ешелонів гумдопомога у Запоріжжі або та що згноїли у Львові та Києві сприяє процесу пришвидшення передачі зброї ?
Щодо помилок ........ а у чому західна помилка , у тому що кричали про підготовку нападу коли наші переводили все це на жарти ?
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12.07.2023 23:46 Відповісти
і чому помилково, ОП він вже завоював.
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12.07.2023 23:19 Відповісти
Біль цікава цитата: "захід знав і готувався".
Перелік цитат з цього приводу українських "керувальників" відомий.
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12.07.2023 23:33 Відповісти
Спасибо и США и Байдену и сенаторам , что дают оружие и деньги. Без этого Украине никак. Храбрости и самопожертвования патриотов , этого без оружия недостаточно, чтоб остановить и выгнать свинособак.
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12.07.2023 23:34 Відповісти
гарні слова про те, що 'український народ залишається незломленим', а ми хоронимо, хоронимо, хоронимо... молодих, яким би ще жити й жити. Міг би просто сказати,що українці будуть воювати,бо в них нема виходу і всім країнам НАТО дуже пощастило, що є така Україна.
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12.07.2023 23:39 Відповісти
Розумні слова ! Що тут додати , нічого.
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12.07.2023 23:49 Відповісти
Так їхня чи не їхня, чи такий переклад
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12.07.2023 23:45 Відповісти
путін так вважає, бо таке сс*ло як байден дає право йому це вважати.
Після вільнюського саміту вистачило нахабства ще пащу відкрити!
ліцемір грьобаний
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12.07.2023 23:50 Відповісти
Так ви ж пане Байден самі путлу на саміті сказали: владімір владіміровіч,ще трошкі протримайтесь,а далі з листопада ми почнем Україну схиляти до переговорів,тобто до капітуляції,а дальше можете втілювати план Сталіна:геноцид,висилка в Сибір і знищення населення,яке буде сопротівлятись.
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13.07.2023 00:09 Відповісти
ермак с голобородькой тоже так считали после Омана,но они понимают,что после победы нужно будет отвечать и пытаются затормозить ход событий любыми путями.
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13.07.2023 00:16 Відповісти
Вони і досі сподіваються !
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13.07.2023 09:16 Відповісти
Шось орки-тролі повилазили... шо в них там на болотах відбувається?
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13.07.2023 00:19 Відповісти
Чергова пустопорожня, брехлива та лицемірна тріпологія співучасника та поплічника х**ла.
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13.07.2023 00:36 Відповісти
Бидон вместо того чтобы заниматься пустой болтавнёй лучше бы начал поставки по ЛЕНД ЛИЗУ за который проголосовал Конгрес. Он до сих пор так и не понял что ху..ло и его окружение это банда с психологией гопников - пока по е..лу кастетом не дашь они не поймут. А эти сопли " .... до сих пор ошибочно считает, что он сможет одолеть...." пустой звук.
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13.07.2023 00:52 Відповісти
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13.07.2023 01:38 Відповісти
А про що були домовленності Оману ?
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13.07.2023 07:33 Відповісти
И вам батенька не стыдно,тут на форуме все знают.)))
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13.07.2023 13:01 Відповісти
Ботаксноиу Педофильному Шнырю есть на что рассчитывать, пока в Украине числиться президентом Оманский бенин Нарик сдавший Украину ещё в 20 году в Омане и пригревшему фсбэшника Елдака, шестерку сивковича гетьманцева, шестерку онищенко паДлолюка, подстилки меРтвечука-козака верещюк, шестерки Елдака резниковым и т.д
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13.07.2023 08:15 Відповісти
Гавно,вентилятор,кацапы.Можно читать в любой последовательности.
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13.07.2023 13:04 Відповісти
 
 