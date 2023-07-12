Путін досі помилково вважає, що він зможе здолати Україну, - Байден. ВIДЕО
США разом із союзниками та партнерами підтримують Україну, захищають демократичні цінності та вживають заходів для подолання глобальних викликів.
Про це заявив під час виступу в Університеті Вільнюса президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Путін досі помилково вважає, що він зможе здолати Україну. Він не може повірити, що це їхня земля, їхня держава та їхнє майбутнє. Він досі не розуміє, що ми ніколи не відступимо від нашої відданості нашим цінностям і нашій свободі", – заявив Байден.
"Ми не похитнемося в цьому. Я маю на увазі, що наша відданість Україні не ослабне", - заявив глава Білого дому. Байден підкреслив, що Сполучені Штати "відстоюватимуть волю і свободу сьогодні, завтра, й допоки буде необхідно".
Президент США наголосив, що попри жахливі звірства, у тому числі злочини проти людяності, які Росія вже майже півтора року чинить в Україні, український народ залишається незломленим.
"Україна залишається незалежною й мужньою. І Сполучені Штати створили коаліцію з понад 50 країн, аби бути певними, що Україна має можливості захиститися і зараз, і в майбутньому", - заявив американський лідер.
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2. Дякувати треба США за підтримку, бо якби не ця підтримка України, то ху&ло був би десь під Берліном.
3. Дякувати треба незламному Народу України, який на своїх плечах несе цей тягар війни.
Отак буде точніше, Степан Закревскій.
Це правда.
Майже Усі народи заплатили велику ціну за свою свободу.
Кожен Народ заплатив свою ціну.
Чому так?
Тому, що право бути свобідним не даеться на блюдечкі, а виборюються.
Свобода не даеться безкоштовно. Нажаль.
Freedom is not free.
Тому і фантазер .
Я мав на увазі - ***** .
1. Вьетнам ніколи «не вигонів США».
Тому що:
А- Вьетнам не воював сам на сам з США. На стороні « комуністичного вьетнаму» воювали комуністичні режими Кітай та СРСР.
Б- Военную перемогу одержали амеріканьки війська, але адміністрація/ політики Білого Дому повірили вьетнамцям/китайцям/руським
що «північний вьетнамський коммуністичний режим» хоче Миру.
Що вони не будуть читати
південний про західний Вьетнам…
Ці «політики» віддали наказ американським військам залишити Вьетнам.
Після цего «коммуністи півночи» захопили південь… та вбили 3 мілліона чоловік!
Це була величезна трагедія в історії Вьетнаму, якій е та був сателітом комуністичного Кітаю
Як же без цього?!
Ви хіба не знаєте, що Байден винен в усему ?
Хтось насцяв у підьезді на Московії, так це зробив Байден.
14 Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її! 15 Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки.
16 По їхніх плодах ви пізнаєте їх.
Давай заводь тупу демагогію про запад нє дайот коли свої за рік зуміли мільярд доларів украсти на закупівлі зброї !
Щодо моєї логіки , то вона полягає у наступному - тобі особисто пече коли десь гинуть американські військові ? Думаю що ні , то чого тоді вважаєш що загибель наших військових може викликати муки сумління у американців ? Для них це статистика ..... Чи вона справедлива - запитай у американців , у них свій менталітет , у мене свій.
P.S, Не переоцінюй свою персону , мені перед тобою виправдовуватися немає за що , дуже дрібна сошка ти у цьому світі , точно як і я
Щодо пріоритетів так я тебе розчарую - від того що ти на Цензорі будеш вимагати у Байдена дати ракети їх у нас не додасться , Байден Цензора не читає , а от на вибори ти ходив і дасть Бог іще підеш , то думай за кого той нещасний бюлетень заповнюєш , якщо доля військових болить , бо більшість із них у 2019 сам знаєш кого собі обрали .
P.S. І не дави на жалість "про жізні " , у моїй родині двоє вже звідти каліками повернулися - один без ніг можна сказати , другий після контузії ніяк думки до купи не збере , та й такому раді що хоч живими залишилися , а одна в тилу після того як склад рвонув третій місяць без свідомості .
Є Стугна - е різні протитанкові засоби. Є Богдана(1! Одна!) - є лінійка аналогів. Є Вільха - є аналоги. Є Нептун - є аналоги.
От шампури для шашликів не дали,а м'ясо до "шашликів 9 мая", як говорив Зеленський,вже стухло.
Поздоровляю,ти дійсно гарний кандидат на шнобелевську премію.
І гопнік хотів би дати задню, але ще борсається
Тобто - пуйло не сциться усіх видів розвідок, задіяних зараз на макималці? не сциться хаймарсів, не сциться далекобійників...а корито "Москва"? ...а Байрактари? а ф-16? (вочевидь зрозуміло, що вони не за горами). А хіба не сциться він того факту, що 80 відс.цивілізованого світу загнали сюди колосальні гроші, ресурси - для чого? Щоб втратити ці кошти тут назавжди? Е нєєєєєє....такі ресурси тратяться для того, щоб потім повернути. І він пуйло це розуміє. бо починалося все з касок і диз.топлива, джевелінів, потім насамси, дрони-камікадзе, ....потім овва - Петріоти, Семп Т...з танками теж возня була, але ж вони вже тут....
Нда, ніхто не поспішає за рахунок нашої крові...- це перше (і на те теж купа аргументів)
Неймовірний океан грошей, які зараз задіяні у реальному випробуванні ********* озброєння на полі бою, неможливо втихомирити одним якимось рішенням.Там лоббі таких гігантів і світових монстрів, що уявити без певного фаху важко.
Ну і безкінечні диспути і вимоги до нас, до кожного, про несумісність нашого способу життя (корупція) з фактичною еволюцією цивілізованого світу.
А крім цього, ще є речі, про які ми з вами не знаємо. наприклад, про що теревенять наришкін і блінкен. або інші?
Такі справи. Все це - не дає нам індульгенцій на якесь очікування, що за нас хтось щось вирішить і одного доброго ранку, прокинувшись....далі ви знаєте
Зрозуміло, що Захід варить його, як ту жабу, щоб він не вистрибнув (або не нажав червону кнопку), але це дає йому хибну надію на перемогу.
Ще є варіант, що воно геть відірване від реальності і живе в міфах червоних папок, які йому малює фсб, де він вже усіх переміг.
Але така впевненість вже похитнулася.
Щодо помилок ........ а у чому західна помилка , у тому що кричали про підготовку нападу коли наші переводили все це на жарти ?
Перелік цитат з цього приводу українських "керувальників" відомий.
Після вільнюського саміту вистачило нахабства ще пащу відкрити!
ліцемір грьобаний