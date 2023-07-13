Немає сумнівів, що Україна вступить до НАТО після війни, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "не сумнівається", що Україна приєднається до НАТО після завершення її війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми чули, що майже кожна країна в залі говорила про це", - сказав він.

За словами Остіна, Україні "ще є над чим працювати", щоб відповідати стандартам НАТО.

Хоча "ми робимо цю роботу зараз, коли вони ведуть цю війну, потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний комплекс можливостей", додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний ворог - втома від України. Немає виправдань відстроченню членства в НАТО, - Джонсон