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Новини Україна-НАТО
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Немає сумнівів, що Україна вступить до НАТО після війни, - Остін

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "не сумнівається", що Україна приєднається до НАТО після завершення її війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми чули, що майже кожна країна в залі говорила про це", - сказав він.

За словами Остіна, Україні "ще є над чим працювати", щоб відповідати стандартам НАТО.

Хоча "ми робимо цю роботу зараз, коли вони ведуть цю війну, потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний комплекс можливостей", додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний ворог - втома від України. Немає виправдань відстроченню членства в НАТО, - Джонсон

Автор: 

членство в НАТО (1757) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+9
Так. Але що вважати закічненням війни? Вихід на кордони 1991го року? Підписання якогось дкументу про закінчення війни? росіяни його підпишуть? В мене великі сумніви. А якщо росіяни заберуться геть, але продовжать запускати ракети зі своєї території хочаб раз на місяць, це буде вважатися закінчення війни? І зараз ми юридично не в стані війни, а лише по факту, ніхто її не оголошував.
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13.07.2023 12:39 Відповісти
+7
Напоминает крылатую фразу из старого неплохого фильма! " Я тебя поцелую! Потом, если захочешь!"
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13.07.2023 12:33 Відповісти
+5
Є тільки один сумнів: на...... нам тоді це треба??!! Аа...., зрозуміла - щоб захищати міжнародну спільноту куройо....в! Прибалти і Польща не в списку!
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13.07.2023 12:34 Відповісти
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Напоминает крылатую фразу из старого неплохого фильма! " Я тебя поцелую! Потом, если захочешь!"
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13.07.2023 12:33 Відповісти

https://biz.censor.net/resonance/3430211/rezultaty_yeoselya_grosheyi_nemaye_ipoteku_otrymaly_4_uchasnykiv
https://biz.censor.net/resonance/3429284/i_vona_vid_yermaka_chomu_olenu_dumu_zatverdyly_kerivnytseyu_arma



https://biz.censor.net/resonance/3427788/***********************************************************************************************************
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13.07.2023 12:57 Відповісти
Україна буде в НАТО, але не при нинішній владі.Це усім зрозуміло.
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13.07.2023 13:05 Відповісти
Один володя хотел прославиться восстановлением ссср...
Другой Володя решил прославиться вводом Украины в НАТО...
Увы. Увы.
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13.07.2023 13:10 Відповісти
А при якій? Бо при минулій теж не вийшло...
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13.07.2023 13:23 Відповісти
"Дорога ложка до обіду" (с)
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13.07.2023 14:27 Відповісти
Ну чому вони на тому Заході усі такі такі тупі папуги? Блеють всі одне й те саме як імбіцили: "Україна вступить до НАТО тільки після війни..." Хтось надоумить цих "дипломатів", що прямолінійність - це не дипломатично! Навіть якщо це й так, то не треба про це триндіти на кожному кроці! Мовчали би вже! Які ж вони там усі недальновидні! Це ж тільки стимулює рашку вести війну далі! Боже, хоч ти дай їм розуму! Благаю!
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13.07.2023 12:34 Відповісти
З цього виходить, що рашку треба розгромити на полі бою і економічно так, щоб вона не змогла далі вести війну. Сподіваюся, що союзники, коли говорять про "вступ України після закінчення війни" це добре розуміють. Ну і над відповідністю стандартам НАТО треба працювати вже зараз. Бо якщо раптом ***** та вся російська імперська мілітарістська нечисть здохне й віна закінчиться, то нам знову скажуть, що ще неготові до вступу.
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13.07.2023 12:49 Відповісти
Гадаю, були б у нас свої сили, ми б до Маскви дійшли. Але з піпеточною допомогою та з забороною стріляти по паРаші, розгромити кацапію не можливо - її впк і тил залишається неушкодженим.
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13.07.2023 13:00 Відповісти
Є тільки один сумнів: на...... нам тоді це треба??!! Аа...., зрозуміла - щоб захищати міжнародну спільноту куройо....в! Прибалти і Польща не в списку!
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13.07.2023 12:34 Відповісти
Так. Але що вважати закічненням війни? Вихід на кордони 1991го року? Підписання якогось дкументу про закінчення війни? росіяни його підпишуть? В мене великі сумніви. А якщо росіяни заберуться геть, але продовжать запускати ракети зі своєї території хочаб раз на місяць, це буде вважатися закінчення війни? І зараз ми юридично не в стані війни, а лише по факту, ніхто її не оголошував.
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13.07.2023 12:39 Відповісти
Дорога ложка до обіду.
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13.07.2023 12:42 Відповісти
якщо розпадеться кацапії ваша нато Україні буде не потрібна ! за Тайвань воюйте без нас .
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13.07.2023 12:44 Відповісти
Мне кажется что это какой то расизм не замечать позицию Міністра оборони США Ллойда Остіна ) Что-то я сильно сомневаюсь что это не согласованное заявление одного министра, это вам не какой то отставной генерал что-бы говорить от себя всё что угодно. Лично я думаю что Украину возьмут в НАТО после войты, просто тут ещё важный момент как формально она должна закончится ), что-бы всё это бело не подвисло в воздухе.
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13.07.2023 13:03 Відповісти
Байден, хдє наша НАТА?
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13.07.2023 12:48 Відповісти
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13.07.2023 12:50 Відповісти
1) После конца войны (т.е. нашей победы в войне) должны быть выборы. 2) На этих выборах "мудрый нарiд" должен прокатить зебильё и выбрать Украинскую власть. 3) Новая власть осуществит военно-политические реформы, необходимые для вступления в НАТО. 4) Запустится стандартная процедура вступления в НАТО, но без ПДЧ. Только пп. 1)-2)-3)-4), и никак иначе.
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13.07.2023 12:55 Відповісти
Спеціалізована служба Польщі зламала захист блокування телефону голови Верховного Суду Всеволода Князєва затриманого по звинуваченню у корупції. Начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення, Олександра Омельченко, який передав телефон для технічного обстеження і зняття блокування Польщі, увільнено з посади шляхом іі скорочення.
Рішення прийняв генеральний прокурор України Костін, призначений на посаду указом президента України №538/2022 28 липня 2022 року

Результат "війни за телефон Князева" - дані уже в АНБ США. З чим ми і поздоровляємо Зеленського і його дебілів, яких він напризначав.
І чому нас нікуди не беруть?
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13.07.2023 12:57 Відповісти
Вступить але без злодіїв при владі. А злодії цього хочуть?
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13.07.2023 13:00 Відповісти
За великим рахунком путіну ніхто не заважає пройти до Ла-Манша! Рейд Пригожина показав, що росія може з маршу збивати повітряні цілі! Польщу за 48 годин пройдуть, Німеччину за 24! Як і очікували експерти Нати за три дні
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13.07.2023 14:17 Відповісти
Так це ж йому такий сигнал і посилають
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13.07.2023 14:23 Відповісти
Врут по полной, не хуже наших

Кто обещал "перевернуть небо и землю" и найти достаточно оружия, для наступления.

В итоге по факту выясняется, что очень медленно, недостаточно - не хватает для наступления.

Прям как "санкции из ада" - которые не работают

Публике скажут, что санкции быстро не работают, но что странно россия заработала на 110млрд$ за 2022 год больше чем без санкций за 2021год. Т.е. работают, и мгновенно - только в обратную сторону

"Хоче по максимуму": у Держдепі США прокоментували критику Зеленського на адресу НАТО"

А что с вашим законом о лендлизе, один президент не выполняет требования разработать процедуры доставки, другой боится попросить лендлиз.

Кто на кого имеет компромат - что на лендлиз "забили"?

В Конгрессе США заявляют, что есть 17 записей о взятке Байденами в деле буризмы, и что президент может быть под влиянием.

Если владелец буризмы скрывается скоре всего в россии, то получается россия имеет еще больше компромата на президента?

И может обменяли - не использовать компромат, в обмен на не исполнение закона о лендлизе.
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13.07.2023 13:36 Відповісти
Нехай ще скажуть нам, що вони називають "закінченням війни". Бо, наприклад, ні в Кореї, ні в Ізраїлі війна офіційно не припинялася.
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13.07.2023 14:22 Відповісти
Якщо росія захоче Сувальський коридор, то вона це зробить за пару годин! І поки Польща з Литвою будуть вирішувати, по чиїй території це відбувалось, буде воз'єднання з Калінградською областю)))) коротше, одні суцільні напівшишечники
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13.07.2023 14:24 Відповісти
Це називається робити міну при поганій грі...срам Нато у Вільнюсі із "історичними гарантіями безпеки", що фіксують ситуацію Україна в "сірій зоні", показує нездатність типа лідерів Заходу брати відповідальність на себе. Як Україна має вийти на кордони 1991 при такій ситуації, які вимоги по демократії є від Нато після саміту - конкретні по пунктах. Нічого немає...
Тепер просто цікаво, як оцінить ситуації...Китай. Може брати Тайвань голими руками... тепер все залежить від Китаю. "Браво" - тепер реакцію Заходу на свої дії він може прогнозувати точно...по персонах.
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13.07.2023 15:01 Відповісти
Они все как роботы. Другими словами хрен знает когда.
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13.07.2023 17:04 Відповісти
 
 