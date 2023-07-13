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Немає сумнівів, що Україна вступить до НАТО після війни, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "не сумнівається", що Україна приєднається до НАТО після завершення її війни з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ми чули, що майже кожна країна в залі говорила про це", - сказав він.
За словами Остіна, Україні "ще є над чим працювати", щоб відповідати стандартам НАТО.
Хоча "ми робимо цю роботу зараз, коли вони ведуть цю війну, потрібно зробити ще більше для того, щоб вони мали повний комплекс можливостей", додав він.
Топ коментарі
+9 Олександр Юр #550990
показати весь коментар13.07.2023 12:39 Відповісти Посилання
+7 svd
показати весь коментар13.07.2023 12:33 Відповісти Посилання
+5 Olena Teslenko
показати весь коментар13.07.2023 12:34 Відповісти Посилання
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Другой Володя решил прославиться вводом Украины в НАТО...
Увы. Увы.
Рішення прийняв генеральний прокурор України Костін, призначений на посаду указом президента України №538/2022 28 липня 2022 року
Результат "війни за телефон Князева" - дані уже в АНБ США. З чим ми і поздоровляємо Зеленського і його дебілів, яких він напризначав.
І чому нас нікуди не беруть?
Кто обещал "перевернуть небо и землю" и найти достаточно оружия, для наступления.
В итоге по факту выясняется, что очень медленно, недостаточно - не хватает для наступления.
Прям как "санкции из ада" - которые не работают
Публике скажут, что санкции быстро не работают, но что странно россия заработала на 110млрд$ за 2022 год больше чем без санкций за 2021год. Т.е. работают, и мгновенно - только в обратную сторону
"Хоче по максимуму": у Держдепі США прокоментували критику Зеленського на адресу НАТО"
А что с вашим законом о лендлизе, один президент не выполняет требования разработать процедуры доставки, другой боится попросить лендлиз.
Кто на кого имеет компромат - что на лендлиз "забили"?
В Конгрессе США заявляют, что есть 17 записей о взятке Байденами в деле буризмы, и что президент может быть под влиянием.
Если владелец буризмы скрывается скоре всего в россии, то получается россия имеет еще больше компромата на президента?
И может обменяли - не использовать компромат, в обмен на не исполнение закона о лендлизе.
Тепер просто цікаво, як оцінить ситуації...Китай. Може брати Тайвань голими руками... тепер все залежить від Китаю. "Браво" - тепер реакцію Заходу на свої дії він може прогнозувати точно...по персонах.