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Нет сомнений, что Украина вступит в НАТО после войны, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не сомневается, что Украина присоединится к НАТО после завершения ее войны с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Мы слышали, что почти каждая страна в зале говорила об этом", – сказал он.
По словам Остина, Украине "еще есть над чем работать", чтобы отвечать стандартам НАТО.
Хотя "мы делаем эту работу сейчас, когда они ведут эту войну, нужно сделать еще больше для того, чтобы у них был полный комплекс возможностей", - добавил он.
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+9 Олександр Юр #550990
показать весь комментарий13.07.2023 12:39 Ответить Ссылка
+7 svd
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+5 Olena Teslenko
показать весь комментарий13.07.2023 12:34 Ответить Ссылка
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Другой Володя решил прославиться вводом Украины в НАТО...
Увы. Увы.
Рішення прийняв генеральний прокурор України Костін, призначений на посаду указом президента України №538/2022 28 липня 2022 року
Результат "війни за телефон Князева" - дані уже в АНБ США. З чим ми і поздоровляємо Зеленського і його дебілів, яких він напризначав.
І чому нас нікуди не беруть?
Кто обещал "перевернуть небо и землю" и найти достаточно оружия, для наступления.
В итоге по факту выясняется, что очень медленно, недостаточно - не хватает для наступления.
Прям как "санкции из ада" - которые не работают
Публике скажут, что санкции быстро не работают, но что странно россия заработала на 110млрд$ за 2022 год больше чем без санкций за 2021год. Т.е. работают, и мгновенно - только в обратную сторону
"Хоче по максимуму": у Держдепі США прокоментували критику Зеленського на адресу НАТО"
А что с вашим законом о лендлизе, один президент не выполняет требования разработать процедуры доставки, другой боится попросить лендлиз.
Кто на кого имеет компромат - что на лендлиз "забили"?
В Конгрессе США заявляют, что есть 17 записей о взятке Байденами в деле буризмы, и что президент может быть под влиянием.
Если владелец буризмы скрывается скоре всего в россии, то получается россия имеет еще больше компромата на президента?
И может обменяли - не использовать компромат, в обмен на не исполнение закона о лендлизе.
Тепер просто цікаво, як оцінить ситуації...Китай. Може брати Тайвань голими руками... тепер все залежить від Китаю. "Браво" - тепер реакцію Заходу на свої дії він може прогнозувати точно...по персонах.