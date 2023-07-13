Нет сомнений, что Украина вступит в НАТО после войны, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не сомневается, что Украина присоединится к НАТО после завершения ее войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы слышали, что почти каждая страна в зале говорила об этом", – сказал он.

По словам Остина, Украине "еще есть над чем работать", чтобы отвечать стандартам НАТО.

Хотя "мы делаем эту работу сейчас, когда они ведут эту войну, нужно сделать еще больше для того, чтобы у них был полный комплекс возможностей", - добавил он.

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