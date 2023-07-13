РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6372 посетителя онлайн
Новости Украина - НАТО
5 474 55

Украина будет в НАТО, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что за два дня саммита НАТО в Вильнюсе удалось убрать любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем вечернем обращении заявил Зеленский.

Он отметил: "Очень важно: впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими.

Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт – равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО".

Зеленский подчеркнул, что у России теперь нет возможности выставлять свои условия по присоединению стран к НАТО.

"Когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. Мы оставили эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории – за забором нашего единства в Европе и, шире, в свободном мире", – заявил украинский президент.

Также смотрите: Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства. Хорошее усиление оружием, - Зеленский после саммита НАТО в Вильнюсе. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21064) НАТО (10176) членство в НАТО (1548)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Фото очень ярко показывает какой "фундамент" вы сформировали...

P.s. Когда ты пришел на выкускной в спортивном костюме (с)
показать весь комментарий
13.07.2023 01:46 Ответить
+20
Перед МО Британії краще би вибачився ніж порожньою балаканиною передбачень марити.
показать весь комментарий
13.07.2023 01:33 Ответить
+20
Україна дійсно буде в НАТО, але без Зеленського.
показать весь комментарий
13.07.2023 01:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Перед Воллесом вибачився?
показать весь комментарий
13.07.2023 01:32 Ответить
сунак вибачився перед зеленським
показать весь комментарий
13.07.2023 02:29 Ответить
не бреши кацапская морда
показать весь комментарий
13.07.2023 03:27 Ответить
https://censor.net/ua/news/3430753/zelenskyyi_neodnorazovo_vyslovlyuvav_svoyu_vdyachnist_brytanskomu_narodu_sunak
показать весь комментарий
13.07.2023 03:42 Ответить
Платити життями і платии залізом різні речі. А ти не звизди..
показать весь комментарий
13.07.2023 12:12 Ответить
Я па русске не панемаю.
показать весь комментарий
13.07.2023 04:04 Ответить
Перед МО Британії краще би вибачився ніж порожньою балаканиною передбачень марити.
показать весь комментарий
13.07.2023 01:33 Ответить
це такі в буби специфічни неголені вибачяння!
ніхто нічого не зрозумів, що саме вони це і були,
але саме в тому і є зелена фішка
показать весь комментарий
13.07.2023 01:51 Ответить
вже. Тільки навпаки)
показать весь комментарий
13.07.2023 02:33 Ответить
Нарешті партнери дали Бубочці прочитати правильний текст. А то він там наговорив неприємних слів дорослим дядям.
показать весь комментарий
13.07.2023 01:33 Ответить
каие партнеры ? что ты несешь бот ? ему все тексты дает ермак или ленка
показать весь комментарий
13.07.2023 03:32 Ответить
Коли посадять московських кротів - Єрмаків та інших
показать весь комментарий
13.07.2023 01:36 Ответить
зелене замазування зеленим лайном зелене хамство - "після пожежі і хрін насос".
показать весь комментарий
13.07.2023 01:38 Ответить
З тобою- ніколи.
показать весь комментарий
13.07.2023 01:41 Ответить
Фото очень ярко показывает какой "фундамент" вы сформировали...

P.s. Когда ты пришел на выкускной в спортивном костюме (с)
показать весь комментарий
13.07.2023 01:46 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2023 08:28 Ответить
якщо не фотомонтаж то це просто СРАКА! як можна приїхати на офіційну зустріч світових лідерів в цьому камуфляжі, неголеним (то таке нехай вже). Добре що перша "леді" що впарювала про "скумбрія по 8" не в шортах і не в "вєтнамках".. Війна-війною але ти маєш мати якусь повагу до тих хто тебе приймає.
показать весь комментарий
13.07.2023 08:52 Ответить
Не монтаж. У него всегда такой "дрескод"... Вот еще например наша делегация на встрече с президентом Чехии.
показать весь комментарий
13.07.2023 09:03 Ответить
Кулеба в кросовках. Добре що не в спортивному костюмі Адідас китайського виробництва з полосками...Квартал-95 пля...посміховисько
показать весь комментарий
13.07.2023 09:10 Ответить
Почему они на фото все улыбаются и смеются ? Весело? Очередная никчемная тусовка нато для обывателя.
показать весь комментарий
13.07.2023 08:57 Ответить
Україна дійсно буде в НАТО, але без Зеленського.
показать весь комментарий
13.07.2023 01:59 Ответить
лідор нахрипів, лідор сриготнячив,
чекаємо на мотивувально-заспокоюваючего відоса від лідора.
лідор - молодий навчений риг.
молодь за лідора! чи як там було - молодь за чивокуню!
показать весь комментарий
13.07.2023 02:15 Ответить
Не буде. Скоріше буде створений новий регіональний військовий союз, в якому буде України, а в НАТО -ніколи.
показать весь комментарий
13.07.2023 02:30 Ответить
не бреши ботяра кацапская все будет и Украина и НАТО только без твоего зеленого дерьма
показать весь комментарий
13.07.2023 03:29 Ответить
Бреши не бреши, ботяра не ботяра, усе це на рівні міркувань, Україна не буде у НАТО та ЄС, Німеччина ніколи на це не погодиться, будуть підтримувати як буферну зону і у ліпшому випадку залишать державність аби тримати расєю у тонусі...
показать весь комментарий
13.07.2023 09:10 Ответить
германия ничего не сможет сделать если сша надавит
Украина будет В ЕС и НАТО но понятно без ЗЕ-кремлядей и оманских предателей
показать весь комментарий
16.07.2023 11:27 Ответить
Твої слова американцям у вуха...)
показать весь комментарий
16.07.2023 21:08 Ответить
ОЛЕКСІЙ ГОЛОБУЦЬКИЙ

Власне, про «ідеологічний» аспект. Не про те, «що» повинні чи не повинні надавати нам союзники, а про те, «чому» вони це роблять, не роблять або роблять частково

І власне в цьому явна проблема: вони досі не дуже розуміють, чому ж мають допомагати і допомагають Україні перемогти або хоча б встояти. Так, ми майже 1,5 роки їх наполегливо і доказово переконуємо, що Росія - джерело небезпек для них же. Що Україна - знов цивілізаційна ******, котра стримує криваву навалу. Що ЗСУ прямо зараз обстоюють безпеку Європи, а не тільки існування України. Але...

Стратегічна (тобто, на десятиліття наперед) політика союзників в цьому регіоні досі зосереджена саме на Росії, причому Росії як наддержаві. Все, що робиться, всі рішення, які приймаються, - вони приймаються з огляду на те, як відновлювати після війни стосунки з Росією як безумовним регіональним лідером і гегемоном.

Обережні паростки ідей «посприяти фрагментації Росії буде вигідніше і ефективніше і для безпеки, і для економіки» стикаються зі «скляною стелею» потужного остраху анархії в ядерній Росії. Дуже складно відмовитись від звичного формату «все, що стосується ситуації в цілому регіоні, просто вирішується домовленостями з однією Росією, далі вона все влаштує сама».

Ну і плюс дуже давно звичний самообман - точніше, досі (після всіх фортелів Кремля і ядерного шантажу) впевненість в можливості реалізації саме комфортного формату стосунків з Росією, «бо ж це для них і для нас зручніше і краще!». Захід досі не розчарувався і не відкинув варіант, коли нормальна держава Росія (теоретична - а не та реальна, з якою має справу Україна і світ) підтримуватиме діалог і вирішуватиме в регіоні самостійно всі проблемні питання.

Союзники досі вірять в це - в можливість функціонування Росії як «нормальної держави, з якою можна підтримувати взаємовигідний діалог». Тобто, от завтра вона візьме - і бігом вилікується від агресивності, від садизму, від жадібності і алогічності. Бо ж «це всім вигідно, то чому ні?!».

І, відповідно, негайно після одужання доведеться знов налагоджувати діалог і співпрацю. А це погано стикується з наданням F-16, важчої і далекобійнішої зброї, що дозволить результативно атакувати саму Росію і завдавати їй болючих руйнацій.

Тобто, якщо спрощено, НАТО досі переймається, як би так не дуже образити Росію в процесі припинення війни - щоб можна було легко і дуже швидко налагодити взаємовигідний повоєнний діалог.

От це і є ідеологічним коренем наших проблем з постачанням зброї. Це і є підставовою причиною пред'являти союзникам претензії.

Так що тут критики Альянсу праві: НАТО досі у війні бачить не так Україну, як Росію. Майбутню Росію, теоретично можливу (насправді ні) Росію. І в рішеннях орієнтується на ту гіпотетичну, фантастичну Росію, котра могла би взяти на себе добрячий кавалок глобальних проблем (та ж вибудова системи важелів стримування Китаю). А не на перемогу України, майбутню багату і суверенну Україну і міцну оновлену європейську геополітичну конструкцію.

Грубо кажучи, все налагодиться, щойно колективний Захід врешті прийме майбутнє без Росії (в нинішньому форматі). Зживеться зі зростанням своєї ролі і своєї відповідальності ще й за цей регіон - включно з фрагментами агресивної імперії. Прийме, що сподівання на можливість «нормальної Росії» марні і були марні від самого початку.

Так, це значно збільшить «тягар гегемона». Але інших реальних варіантів нема. Росія давно - чинник лише глобальної дестабілізації, а не регіональної стабілізації і глобального балансу, як це хотіли бачити у Вашингтоні, Лондоні і Брюсселі.

Однак поки союзники всерйоз не почнуть грати саме проти теперішньої Росії - нереально говорити про серйозну (вчасну, в повному обсязі) підтримку України у війні. Так що от з цієї точки зору Зеленський зі своїми претензіями абсолютно правий... Прикро, але факт.
показать весь комментарий
13.07.2023 02:37 Ответить
Чудовий текст!

Дякую, що навели його тут!
показать весь комментарий
13.07.2023 03:22 Ответить
бредятина собачая от зеленого или рыгоанального иксперда
показать весь комментарий
13.07.2023 03:30 Ответить
Маячня, США після ДСВ завжди були в «протистоянні» для них нічого не міняється від назви, був ссср - вже немає, є кацапія - загрози не представляє вже, китай - теперішня загроза, перестане китай бути загрозою - буде інший.
Для них це звично і нормально, і звісно вони не хочуть підкладати кацапію під китай повністю і хочуть далі доїти кацапів також. Чи ви думаєте що на підтримку 11 АУГ не треба кошти?
показать весь комментарий
13.07.2023 09:38 Ответить
Буде, але вже без тебе. Ти здатен лише на стадіон або площу: з папірця чужі думки читати. А те що партнери дають зброю і гроші Україні, то це всупереч твоїм діям і бездіяльності. Партнери в першу чергу дбають про себе і своїх виборців, на відміну від тебе і твого шапіто - шапіто зрадників і корупціонерів.
показать весь комментарий
13.07.2023 02:51 Ответить
давайте вже після свят війни.....
показать весь комментарий
13.07.2023 03:38 Ответить
ну як вам плювати друзям в очі, це похвально,
то і питань нема...
радійте, шо ті друзі все таки в Україну надсилають **********,
а не бітуум...
показать весь комментарий
13.07.2023 03:57 Ответить
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?
показать весь комментарий
13.07.2023 05:10 Ответить
Як і в "товариша Бендера" -буде.
показать весь комментарий
13.07.2023 05:26 Ответить
є на Волині такі місця де не дуже багато картошки вирощюють - вода під ногами.
роблять такі кучкі з землі і в туди картоплину бо як закопаеш - вона згниє...
все більше по зерну і по свинкам!
показать весь комментарий
13.07.2023 05:33 Ответить
Знову оце уперше за часів незалежності, бла бла бла
показать весь комментарий
13.07.2023 06:32 Ответить
будет, будет. шашлык из тебя будет(в NSA классные шашлычники). а потом будут F-16, NATO, EU и все остальное.
показать весь комментарий
13.07.2023 07:09 Ответить
Почему всё наоборот...
показать весь комментарий
13.07.2023 07:59 Ответить
клован гетьман? - це країна наоборот...
показать весь комментарий
13.07.2023 08:05 Ответить
Україна - так. Щодо 95 кварталу - не впевнений. Навіть емігрувати вони будуть за межі НАТО - в той же Оман, скажімо.
показать весь комментарий
13.07.2023 08:06 Ответить
Буде. Обовязково. Але після того як ти, брехливе , продажне лайно, разом із своїми "слугами" бушеш гнити у тюрьмі. Падло!
показать весь комментарий
13.07.2023 08:07 Ответить
валодя, пора їх послати в ж...у !
показать весь комментарий
13.07.2023 08:23 Ответить
Вітя таке вже робив. І де тепер той Вітя...
показать весь комментарий
13.07.2023 08:34 Ответить
Гарна новина

Жаль тільки, що не скоро, тому що це буде за іншого президента
показать весь комментарий
13.07.2023 10:49 Ответить
всі причетні давно зрозумли, що Гундосий із своїм шоблом та Україна це зовсім різне. Про це і повідомили гнидам. Гнусавий не дочекався аплодисментів а тільки матюків. Готуй три конверти.
показать весь комментарий
13.07.2023 13:34 Ответить
 
 