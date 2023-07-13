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Новини Україна-НАТО
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Україна буде в НАТО, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за два дні саміту НАТО у Вільнюсі вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму вечірньому  зверненні заявив Зеленськй.

Він зазначив: "Дуже важливо: уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень "Великої сімки". На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими.

Дуже важливо: за ці два дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде! Уперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт – рівні серед рівних. І ми обовʼязково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом у НАТО".

Зеленський наголосив, що Росія тепер не має можливості виставляти свої умови щодо приєднання країн до НАТО.

"Колись господарі Росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО. Ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії – за парканом нашої єдності в Європі та, ширше, у вільному світі", – заявив український президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) НАТО (6636) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+27
Фото очень ярко показывает какой "фундамент" вы сформировали...

P.s. Когда ты пришел на выкускной в спортивном костюме (с)
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13.07.2023 01:46 Відповісти
+20
Перед МО Британії краще би вибачився ніж порожньою балаканиною передбачень марити.
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13.07.2023 01:33 Відповісти
+20
Україна дійсно буде в НАТО, але без Зеленського.
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13.07.2023 01:59 Відповісти
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Ага. Перед Воллесом вибачився?
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13.07.2023 01:32 Відповісти
сунак вибачився перед зеленським
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13.07.2023 02:29 Відповісти
не бреши кацапская морда
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13.07.2023 03:27 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3430753/zelenskyyi_neodnorazovo_vyslovlyuvav_svoyu_vdyachnist_brytanskomu_narodu_sunak
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13.07.2023 03:42 Відповісти
Платити життями і платии залізом різні речі. А ти не звизди..
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13.07.2023 12:12 Відповісти
Я па русске не панемаю.
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13.07.2023 04:04 Відповісти
Перед МО Британії краще би вибачився ніж порожньою балаканиною передбачень марити.
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13.07.2023 01:33 Відповісти
це такі в буби специфічни неголені вибачяння!
ніхто нічого не зрозумів, що саме вони це і були,
але саме в тому і є зелена фішка
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13.07.2023 01:51 Відповісти
вже. Тільки навпаки)
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13.07.2023 02:33 Відповісти
Нарешті партнери дали Бубочці прочитати правильний текст. А то він там наговорив неприємних слів дорослим дядям.
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13.07.2023 01:33 Відповісти
каие партнеры ? что ты несешь бот ? ему все тексты дает ермак или ленка
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13.07.2023 03:32 Відповісти
Коли посадять московських кротів - Єрмаків та інших
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13.07.2023 01:36 Відповісти
зелене замазування зеленим лайном зелене хамство - "після пожежі і хрін насос".
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13.07.2023 01:38 Відповісти
З тобою- ніколи.
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13.07.2023 01:41 Відповісти
Фото очень ярко показывает какой "фундамент" вы сформировали...

P.s. Когда ты пришел на выкускной в спортивном костюме (с)
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13.07.2023 01:46 Відповісти
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13.07.2023 08:28 Відповісти
якщо не фотомонтаж то це просто СРАКА! як можна приїхати на офіційну зустріч світових лідерів в цьому камуфляжі, неголеним (то таке нехай вже). Добре що перша "леді" що впарювала про "скумбрія по 8" не в шортах і не в "вєтнамках".. Війна-війною але ти маєш мати якусь повагу до тих хто тебе приймає.
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13.07.2023 08:52 Відповісти
Не монтаж. У него всегда такой "дрескод"... Вот еще например наша делегация на встрече с президентом Чехии.
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13.07.2023 09:03 Відповісти
Кулеба в кросовках. Добре що не в спортивному костюмі Адідас китайського виробництва з полосками...Квартал-95 пля...посміховисько
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13.07.2023 09:10 Відповісти
Почему они на фото все улыбаются и смеются ? Весело? Очередная никчемная тусовка нато для обывателя.
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13.07.2023 08:57 Відповісти
Україна дійсно буде в НАТО, але без Зеленського.
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13.07.2023 01:59 Відповісти
лідор нахрипів, лідор сриготнячив,
чекаємо на мотивувально-заспокоюваючего відоса від лідора.
лідор - молодий навчений риг.
молодь за лідора! чи як там було - молодь за чивокуню!
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13.07.2023 02:15 Відповісти
Не буде. Скоріше буде створений новий регіональний військовий союз, в якому буде України, а в НАТО -ніколи.
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13.07.2023 02:30 Відповісти
не бреши ботяра кацапская все будет и Украина и НАТО только без твоего зеленого дерьма
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13.07.2023 03:29 Відповісти
Бреши не бреши, ботяра не ботяра, усе це на рівні міркувань, Україна не буде у НАТО та ЄС, Німеччина ніколи на це не погодиться, будуть підтримувати як буферну зону і у ліпшому випадку залишать державність аби тримати расєю у тонусі...
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13.07.2023 09:10 Відповісти
германия ничего не сможет сделать если сша надавит
Украина будет В ЕС и НАТО но понятно без ЗЕ-кремлядей и оманских предателей
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16.07.2023 11:27 Відповісти
Твої слова американцям у вуха...)
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16.07.2023 21:08 Відповісти
ОЛЕКСІЙ ГОЛОБУЦЬКИЙ

Власне, про «ідеологічний» аспект. Не про те, «що» повинні чи не повинні надавати нам союзники, а про те, «чому» вони це роблять, не роблять або роблять частково

І власне в цьому явна проблема: вони досі не дуже розуміють, чому ж мають допомагати і допомагають Україні перемогти або хоча б встояти. Так, ми майже 1,5 роки їх наполегливо і доказово переконуємо, що Росія - джерело небезпек для них же. Що Україна - знов цивілізаційна ******, котра стримує криваву навалу. Що ЗСУ прямо зараз обстоюють безпеку Європи, а не тільки існування України. Але...

Стратегічна (тобто, на десятиліття наперед) політика союзників в цьому регіоні досі зосереджена саме на Росії, причому Росії як наддержаві. Все, що робиться, всі рішення, які приймаються, - вони приймаються з огляду на те, як відновлювати після війни стосунки з Росією як безумовним регіональним лідером і гегемоном.

Обережні паростки ідей «посприяти фрагментації Росії буде вигідніше і ефективніше і для безпеки, і для економіки» стикаються зі «скляною стелею» потужного остраху анархії в ядерній Росії. Дуже складно відмовитись від звичного формату «все, що стосується ситуації в цілому регіоні, просто вирішується домовленостями з однією Росією, далі вона все влаштує сама».

Ну і плюс дуже давно звичний самообман - точніше, досі (після всіх фортелів Кремля і ядерного шантажу) впевненість в можливості реалізації саме комфортного формату стосунків з Росією, «бо ж це для них і для нас зручніше і краще!». Захід досі не розчарувався і не відкинув варіант, коли нормальна держава Росія (теоретична - а не та реальна, з якою має справу Україна і світ) підтримуватиме діалог і вирішуватиме в регіоні самостійно всі проблемні питання.

Союзники досі вірять в це - в можливість функціонування Росії як «нормальної держави, з якою можна підтримувати взаємовигідний діалог». Тобто, от завтра вона візьме - і бігом вилікується від агресивності, від садизму, від жадібності і алогічності. Бо ж «це всім вигідно, то чому ні?!».

І, відповідно, негайно після одужання доведеться знов налагоджувати діалог і співпрацю. А це погано стикується з наданням F-16, важчої і далекобійнішої зброї, що дозволить результативно атакувати саму Росію і завдавати їй болючих руйнацій.

Тобто, якщо спрощено, НАТО досі переймається, як би так не дуже образити Росію в процесі припинення війни - щоб можна було легко і дуже швидко налагодити взаємовигідний повоєнний діалог.

От це і є ідеологічним коренем наших проблем з постачанням зброї. Це і є підставовою причиною пред'являти союзникам претензії.

Так що тут критики Альянсу праві: НАТО досі у війні бачить не так Україну, як Росію. Майбутню Росію, теоретично можливу (насправді ні) Росію. І в рішеннях орієнтується на ту гіпотетичну, фантастичну Росію, котра могла би взяти на себе добрячий кавалок глобальних проблем (та ж вибудова системи важелів стримування Китаю). А не на перемогу України, майбутню багату і суверенну Україну і міцну оновлену європейську геополітичну конструкцію.

Грубо кажучи, все налагодиться, щойно колективний Захід врешті прийме майбутнє без Росії (в нинішньому форматі). Зживеться зі зростанням своєї ролі і своєї відповідальності ще й за цей регіон - включно з фрагментами агресивної імперії. Прийме, що сподівання на можливість «нормальної Росії» марні і були марні від самого початку.

Так, це значно збільшить «тягар гегемона». Але інших реальних варіантів нема. Росія давно - чинник лише глобальної дестабілізації, а не регіональної стабілізації і глобального балансу, як це хотіли бачити у Вашингтоні, Лондоні і Брюсселі.

Однак поки союзники всерйоз не почнуть грати саме проти теперішньої Росії - нереально говорити про серйозну (вчасну, в повному обсязі) підтримку України у війні. Так що от з цієї точки зору Зеленський зі своїми претензіями абсолютно правий... Прикро, але факт.
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13.07.2023 02:37 Відповісти
Чудовий текст!

Дякую, що навели його тут!
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13.07.2023 03:22 Відповісти
бредятина собачая от зеленого или рыгоанального иксперда
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13.07.2023 03:30 Відповісти
Маячня, США після ДСВ завжди були в «протистоянні» для них нічого не міняється від назви, був ссср - вже немає, є кацапія - загрози не представляє вже, китай - теперішня загроза, перестане китай бути загрозою - буде інший.
Для них це звично і нормально, і звісно вони не хочуть підкладати кацапію під китай повністю і хочуть далі доїти кацапів також. Чи ви думаєте що на підтримку 11 АУГ не треба кошти?
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13.07.2023 09:38 Відповісти
Буде, але вже без тебе. Ти здатен лише на стадіон або площу: з папірця чужі думки читати. А те що партнери дають зброю і гроші Україні, то це всупереч твоїм діям і бездіяльності. Партнери в першу чергу дбають про себе і своїх виборців, на відміну від тебе і твого шапіто - шапіто зрадників і корупціонерів.
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13.07.2023 02:51 Відповісти
давайте вже після свят війни.....
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13.07.2023 03:38 Відповісти
ну як вам плювати друзям в очі, це похвально,
то і питань нема...
радійте, шо ті друзі все таки в Україну надсилають **********,
а не бітуум...
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13.07.2023 03:57 Відповісти
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?
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13.07.2023 05:10 Відповісти
Як і в "товариша Бендера" -буде.
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13.07.2023 05:26 Відповісти
є на Волині такі місця де не дуже багато картошки вирощюють - вода під ногами.
роблять такі кучкі з землі і в туди картоплину бо як закопаеш - вона згниє...
все більше по зерну і по свинкам!
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13.07.2023 05:33 Відповісти
Знову оце уперше за часів незалежності, бла бла бла
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13.07.2023 06:32 Відповісти
будет, будет. шашлык из тебя будет(в NSA классные шашлычники). а потом будут F-16, NATO, EU и все остальное.
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13.07.2023 07:09 Відповісти
Почему всё наоборот...
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13.07.2023 07:59 Відповісти
клован гетьман? - це країна наоборот...
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13.07.2023 08:05 Відповісти
Україна - так. Щодо 95 кварталу - не впевнений. Навіть емігрувати вони будуть за межі НАТО - в той же Оман, скажімо.
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13.07.2023 08:06 Відповісти
Буде. Обовязково. Але після того як ти, брехливе , продажне лайно, разом із своїми "слугами" бушеш гнити у тюрьмі. Падло!
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13.07.2023 08:07 Відповісти
валодя, пора їх послати в ж...у !
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13.07.2023 08:23 Відповісти
Вітя таке вже робив. І де тепер той Вітя...
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13.07.2023 08:34 Відповісти
Гарна новина

Жаль тільки, що не скоро, тому що це буде за іншого президента
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13.07.2023 10:49 Відповісти
всі причетні давно зрозумли, що Гундосий із своїм шоблом та Україна це зовсім різне. Про це і повідомили гнидам. Гнусавий не дочекався аплодисментів а тільки матюків. Готуй три конверти.
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13.07.2023 13:34 Відповісти
 
 