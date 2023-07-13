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Новости Украина - НАТО
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Партнеры будут гарантировать Украине безопасность до ее вступления в НАТО, - Байден

байден

Президент США Джо Байден подтвердил, что союзники Украины будут гарантировать безопасность Украины, пока она не вступит в НАТО.

Об этом Байден заявил на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ясно дали понять президенту Зеленскому, что не будем ждать окончательного решения о вступлении в НАТО, чтобы взять на себя обязательства по обеспечению долгосрочной безопасности Украины", – заявил Байден.

Он напомнил, что лидеры G7 выступили с новой совместной декларацией о поддержке Украины. "Я был рад видеть, что декларацию сразу поддержали северные страны (Европы)", - отметил он, добавив, что к ней могут присоединяться любые страны "для ведения переговоров по двусторонним соглашениям о безопасности с Украиной, пока она официально станет членом НАТО".

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Байден отметил, что страны НАТО подтвердили "непреклонную поддержку храброго народа Украины, защищающего свою страну от жестоких и бесчеловечных нападений России".

По его словам, союзники и партнеры США по всему миру понимают, что "это не только борьба за будущее Украины, а речь идет о суверенитете, безопасности и свободе как таковой".

"Я хочу, чтобы вы подумали о том,  что случилось бы, если бы мы ничего не сделали", - подчеркнул он.

Союзники также согласились отменить План действий по членству в НАТО, который, как правило, необходим для вступления, "и просто создали путь к членству для Украины", отметил он, отметив прогресс Киева на пути демократических преобразований.

Байден еще раз повторил, что ни одна страна не может присоединиться к НАТО, если идет война, иначе НАТО тоже находилась бы в состоянии войны.

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Напомним, он также заявлял, что не считает, что война России против Украины может длиться годами, потому что России не хватит ресурсов.

Автор: 

Байден Джо (2795) членство в НАТО (1548) гарантия (154)


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Топ комментарии
+25
Якщо це така саме підтримка як зараз, то ми так здохнемо всі через рік. Туда не можна стріляти, ленд-ліз я підписав але нічого вам з нього не дам, а дам якісь пакети грошей які якось відмиють мої фірми, і десь через декілька місяців у вас буде перший абрамс1. А ракети атакамс у вас будуть, напевно лише після моєї кремації.
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13.07.2023 19:03 Ответить
+25
Хто вам винен що ви голосуєте то за червоних директорів.то за бандитів то за кловунів
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13.07.2023 19:12 Ответить
+15
Очередной меморандум? А Обуховский картонно-бумажный комбинат еще выпускает туалетную бумагу? Это ж какое поле для маркетологов - туалетная бумага "меморандум", особо нежный вариант - "будапештский", ну и наконец с запахом ванили - "вильнюсские гарантии".
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13.07.2023 19:04 Ответить
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Страница 2 из 2
Жодна країна НАТО не вступить у війну автоматично, у разі нападу на іншу країну НАТО.
Навіть США. Це буде вирішувати Конгрес США, а не президент чи НАТО. Крім того, статут НАТО дає право кожній країні - члену НАТО самостійно визначати, як саме реагувати у разі нападу на іншу країну НАТО: чи залучати свою армію, чи обмежитись постачанням зброї, саме так, як країни НАТО допомагають зараз воюючій Україні.
Ніяких гарантованих ядерних парасольок для тих країн НАТО, в яких немає власної ЯЗ.
Які ж нові військові гарантії дасть Україні членство у НАТО?
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14.07.2023 18:07 Ответить
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
Ну, то есть... Это что же получается? Это получается, что беспрецедентные поставки оружия были не благодаря Наивеличайшей Дипломатии, а вопреки ей? И настолько «вопреки» - что прорвало аж на официальном саммите? На весь мир? И если бы на месте Наивеличайшего Лидера была табуретка - оружия у нас было бы ровно столько же? Если не больше.
А если бы был реальный политик, который умеет в дипломатию, ооо…
Ну, например, Порошенко. А?
Я правильно понимаю?
Доброе утро.
Ваш Дед.
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14.07.2023 10:22 Ответить
Щось мені здається Зельц на тому НАТО наробив. Ніби запрошення все ж мало би бути.
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14.07.2023 10:32 Ответить
ну шо він наробив? під себе наробив, коли зрозумів як багато підтримки йому світить.

воно ж хотіло все виклянчити, половину розікрасти як з яйцями та відрубаними руками, але ж не сталося. Обамо-Байден-Чмо вирішили ще дати Путлеру фору, погратися з красною кнопкою. Тож Зебіли і всякі там потвори з ISLND TV, які досі топлять за моношльондру в раді - де **** **********?! де ***** ракетна программа?! де Стугни та Богдани? де хочаб безпілотники?
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15.07.2023 00:11 Ответить
Слушать болтовню Байдена про "Партнеры будут гарантировать безопасность " это всё пустое. Выдели мы "будапешские гарантии" - использованная туалетная бумажка. Зеленский ДОЛЖЕН ТРЕБОВАТЬ от Байдена открытия ПОСТАВОК по ЛендЛизу ПРИНЯТОМУ Конгресом США ! Остальное всё глупый пустой трёп.
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14.07.2023 10:56 Ответить
Бред какой-то. Какую они безпеку гарантируют, когда у нас война в разгаре. Они что, гарантируют сбить все ракеты, которые прилетят?
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14.07.2023 11:01 Ответить
Декларації! А який механізм забезпечення безпеки України?
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14.07.2023 11:09 Ответить
Можете плеваться, но думаю войну надо заканчивать в ближайшее время или она продлится годы. Азербайджан 30 лет копил силы и дождался момента, что бы вернуть Нагорный Карабах.
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14.07.2023 12:26 Ответить
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