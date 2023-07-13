Партнеры будут гарантировать Украине безопасность до ее вступления в НАТО, - Байден
Президент США Джо Байден подтвердил, что союзники Украины будут гарантировать безопасность Украины, пока она не вступит в НАТО.
Об этом Байден заявил на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы ясно дали понять президенту Зеленскому, что не будем ждать окончательного решения о вступлении в НАТО, чтобы взять на себя обязательства по обеспечению долгосрочной безопасности Украины", – заявил Байден.
Он напомнил, что лидеры G7 выступили с новой совместной декларацией о поддержке Украины. "Я был рад видеть, что декларацию сразу поддержали северные страны (Европы)", - отметил он, добавив, что к ней могут присоединяться любые страны "для ведения переговоров по двусторонним соглашениям о безопасности с Украиной, пока она официально станет членом НАТО".
Байден отметил, что страны НАТО подтвердили "непреклонную поддержку храброго народа Украины, защищающего свою страну от жестоких и бесчеловечных нападений России".
По его словам, союзники и партнеры США по всему миру понимают, что "это не только борьба за будущее Украины, а речь идет о суверенитете, безопасности и свободе как таковой".
"Я хочу, чтобы вы подумали о том, что случилось бы, если бы мы ничего не сделали", - подчеркнул он.
Союзники также согласились отменить План действий по членству в НАТО, который, как правило, необходим для вступления, "и просто создали путь к членству для Украины", отметил он, отметив прогресс Киева на пути демократических преобразований.
Байден еще раз повторил, что ни одна страна не может присоединиться к НАТО, если идет война, иначе НАТО тоже находилась бы в состоянии войны.
Напомним, он также заявлял, что не считает, что война России против Украины может длиться годами, потому что России не хватит ресурсов.
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Навіть США. Це буде вирішувати Конгрес США, а не президент чи НАТО. Крім того, статут НАТО дає право кожній країні - члену НАТО самостійно визначати, як саме реагувати у разі нападу на іншу країну НАТО: чи залучати свою армію, чи обмежитись постачанням зброї, саме так, як країни НАТО допомагають зараз воюючій Україні.
Ніяких гарантованих ядерних парасольок для тих країн НАТО, в яких немає власної ЯЗ.
Які ж нові військові гарантії дасть Україні членство у НАТО?
@StarshinaZapasa
Ну, то есть... Это что же получается? Это получается, что беспрецедентные поставки оружия были не благодаря Наивеличайшей Дипломатии, а вопреки ей? И настолько «вопреки» - что прорвало аж на официальном саммите? На весь мир? И если бы на месте Наивеличайшего Лидера была табуретка - оружия у нас было бы ровно столько же? Если не больше.
А если бы был реальный политик, который умеет в дипломатию, ооо…
Ну, например, Порошенко. А?
Я правильно понимаю?
Доброе утро.
Ваш Дед.
воно ж хотіло все виклянчити, половину розікрасти як з яйцями та відрубаними руками, але ж не сталося. Обамо-Байден-Чмо вирішили ще дати Путлеру фору, погратися з красною кнопкою. Тож Зебіли і всякі там потвори з ISLND TV, які досі топлять за моношльондру в раді - де **** **********?! де ***** ракетна программа?! де Стугни та Богдани? де хочаб безпілотники?