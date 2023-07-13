Партнеры будут гарантировать Украине безопасность до ее вступления в НАТО, - Байден

Президент США Джо Байден подтвердил, что союзники Украины будут гарантировать безопасность Украины, пока она не вступит в НАТО.

Об этом Байден заявил на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ясно дали понять президенту Зеленскому, что не будем ждать окончательного решения о вступлении в НАТО, чтобы взять на себя обязательства по обеспечению долгосрочной безопасности Украины", – заявил Байден.

Он напомнил, что лидеры G7 выступили с новой совместной декларацией о поддержке Украины. "Я был рад видеть, что декларацию сразу поддержали северные страны (Европы)", - отметил он, добавив, что к ней могут присоединяться любые страны "для ведения переговоров по двусторонним соглашениям о безопасности с Украиной, пока она официально станет членом НАТО".

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Байден отметил, что страны НАТО подтвердили "непреклонную поддержку храброго народа Украины, защищающего свою страну от жестоких и бесчеловечных нападений России".

По его словам, союзники и партнеры США по всему миру понимают, что "это не только борьба за будущее Украины, а речь идет о суверенитете, безопасности и свободе как таковой".

"Я хочу, чтобы вы подумали о том, что случилось бы, если бы мы ничего не сделали", - подчеркнул он.

Союзники также согласились отменить План действий по членству в НАТО, который, как правило, необходим для вступления, "и просто создали путь к членству для Украины", отметил он, отметив прогресс Киева на пути демократических преобразований.

Байден еще раз повторил, что ни одна страна не может присоединиться к НАТО, если идет война, иначе НАТО тоже находилась бы в состоянии войны.

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Напомним, он также заявлял, что не считает, что война России против Украины может длиться годами, потому что России не хватит ресурсов.