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Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори з багатьма країнами щодо гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про США, Великобританію, Німеччину, Францію та Туреччину.

Про це він заявив в інтерв'ю іспанській газеті El País, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Так, ми ведемо переговори зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі. Вони позитивно сприймають цю ідею. Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їхньою початковою реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Решта - це частина переговорів між РФ і Україною", - розповів Кулеба.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Германию и Францию можно выкидывать из списка. Пока только гадят Украине и пытаются спасти *****. Зачем такие союзники?
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24.03.2022 11:34
+30
Єдина гарантія-розвал рашки.Все решта-відтягування війни.
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24.03.2022 11:33
+11
За яких амеб вони мають українців! Щоб виправдати лобіювання Зеленським скасування санкцій до Абрамовича, кидають у інфопростір повідомлення, що останній прилетів у Мінськ і ну ду-у-уже допомагає у переговорах.
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24.03.2022 11:38
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Сумне, не читати.
Нахера. Які гарантії миру від цих...?! 8 років і ніхе...а. Якщо навіть якимось чудом згниє оце плешиве падло. Це теж не багато змінить. Там на керівних посадах такі самі, може навіть гірші для нас. Війну можна закінчити тільки у столиці ворога. Політично це не вирішити. Та і московія це не та країна з якою можна вести переговори. Нам треба реальна ядерна зброя стримування. Тоді можна звільнити всю Україну. А до цього моменту будуть постійно обстрілюватись міста. І це може тривати роками...
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24.03.2022 12:52 Відповісти
Ха. З перелічених країн лише США і Британія реально можуть надати захист.
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24.03.2022 12:55 Відповісти
З Нічеччиною,ви це серйозно зараз?
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24.03.2022 12:56 Відповісти
Президент ZZ - вепс.
Міністр оборони - тувинець.
Архієпископ кіріл - мордвин.
ЗА РУссКІЙ МІР слов'яни.
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24.03.2022 12:58 Відповісти
Президент ZZ - вепс.
*******
***** по батьковій лінії походить з тверських карел. Тверські карели були насильно переселені з Карелії під час кацапо-шведської війни ("Сєвєрная война") за Петра 1.
Ще у 1920-1930-х роках у Калінінській області жило більше карел, ніж у самій Карелії. Там були карельські школи, карельські ВУЗи. Але на даний час тверських карел майже не залишилося, - більшу частину кацапи асимілювали. Лише подекуди в глухих "дєрєвнях" залишилися люди, які володіють карельською мовою.
Зауважте, - кацапи готують таку саму долю для українців під окупацією. Вони хочуть знищити все українське, - або фізично, або ментально.
Жорсткий спротив окупантам, - наша єдина можливість виживання.
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24.03.2022 18:01 Відповісти
Смотрю на список стран возможных гарантов - прям почти все те же что подписали будапешт и что? Сработали гарантии? Один из харантов прямо напал на Украину - этого мало? Сейчас накидали говна на НАТО чтоб прикрыть свою политическую импотенцию - ну не знаю в странах НАТО нет войны,разрушений,погибших,оккупации территории кто бы что не говорил. Украина обречена идти в НАТО и ЕС или одкб и таежный союз - сами просто не выживем точнее нам не дадут выжить рашисты. К черту будапешт 2 - не надо наступать на те же грабли!
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24.03.2022 13:28 Відповісти
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