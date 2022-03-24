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Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори з багатьма країнами щодо гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про США, Великобританію, Німеччину, Францію та Туреччину.
Про це він заявив в інтерв'ю іспанській газеті El País, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Так, ми ведемо переговори зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі. Вони позитивно сприймають цю ідею. Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їхньою початковою реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Решта - це частина переговорів між РФ і Україною", - розповів Кулеба.
Топ коментарі
+35 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар24.03.2022 11:34
+30 Юрій Петрович c92ca1ad
показати весь коментар24.03.2022 11:33
+11 Павло ШОвте
показати весь коментар24.03.2022 11:38
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Будь ласка, зачекайте...
Нахера. Які гарантії миру від цих...?! 8 років і ніхе...а. Якщо навіть якимось чудом згниє оце плешиве падло. Це теж не багато змінить. Там на керівних посадах такі самі, може навіть гірші для нас. Війну можна закінчити тільки у столиці ворога. Політично це не вирішити. Та і московія це не та країна з якою можна вести переговори. Нам треба реальна ядерна зброя стримування. Тоді можна звільнити всю Україну. А до цього моменту будуть постійно обстрілюватись міста. І це може тривати роками...
Міністр оборони - тувинець.
Архієпископ кіріл - мордвин.
ЗА РУссКІЙ МІР слов'яни.
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***** по батьковій лінії походить з тверських карел. Тверські карели були насильно переселені з Карелії під час кацапо-шведської війни ("Сєвєрная война") за Петра 1.
Ще у 1920-1930-х роках у Калінінській області жило більше карел, ніж у самій Карелії. Там були карельські школи, карельські ВУЗи. Але на даний час тверських карел майже не залишилося, - більшу частину кацапи асимілювали. Лише подекуди в глухих "дєрєвнях" залишилися люди, які володіють карельською мовою.
Зауважте, - кацапи готують таку саму долю для українців під окупацією. Вони хочуть знищити все українське, - або фізично, або ментально.
Жорсткий спротив окупантам, - наша єдина можливість виживання.