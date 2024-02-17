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безпека (886) Зеленський (22411) США (20980) гарантія (254)

Україна і США провели два раунди переговорів щодо гарантій безпеки, - Зеленський

зеленський

Команди України і США працюють над документом про гарантії безпеки, вже проведено два раунди перемовин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс брифінгу в Мюнхені.

"Що стосується гарантій безпеки, так, наші команди працюють, провели два раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ із нашим партнерами. Але ми домовилися, що повинні всі сфокусуватися на тому, що потрібно саме зараз. Тому ми фокусуємося на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Читайте: Норвегія може укласти безпекову угоду з Україною за кілька тижнів, - прем’єр Стьоре

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Топ коментарі
+8
"...буде дуже потужний документ..." - ключові слова: буде, потужний!
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17.02.2024 16:36
+6
Люди добрі, не пишіть тут цей ненависний набір літер з е л е н с ь к и й. Ніщо так не дратує і не викликає ненависті і огиди в українських людей, як цей набір літер...
Якби кожен українець харкнув у морду цій істоті - воно б утопилося в харкотинні людської ненависті.
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17.02.2024 16:38
+6
Авдеевка. Сводки с фронта:
Відходимо на більш підготовлені позиції на авдіївському напрямку.
А тепер задам просте питання. Чи є підготовлені позиції?

Никаких подготовленных позиций, естественно, нет. Куда будут отходить солдаты-непонятно. Украинская власть все последние военные годы безбожно воровала. Воровала так, будто живёт последний день и завтра не наступит. Чиновники Минобороны скоро возглавят списки Форбс.
Никто резервные позиции не готовил, властям не до подобных мелочей, когда ценна каждая минута и время войны для них-это время Клондайка и Эльдорадо.
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17.02.2024 16:41
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"...буде дуже потужний документ..." - ключові слова: буде, потужний!
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17.02.2024 16:36 Відповісти
ГЛОБАЛЬНИЙ саміт миру.
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17.02.2024 16:44 Відповісти
зеля тільки дметься та тужиться
геморой у країні надув
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17.02.2024 16:45 Відповісти
незламно-потужний, як і йолка боневтікості?
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17.02.2024 16:46 Відповісти
У перекладі на загальнозрозумілу: "Ми двічи спробували завантажити американців розповідками про те, як ми їх захищаємо і як вони нам винні. Але вони нас двічі послали."
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17.02.2024 18:35 Відповісти
Люди добрі, не пишіть тут цей ненависний набір літер з е л е н с ь к и й. Ніщо так не дратує і не викликає ненависті і огиди в українських людей, як цей набір літер...
Якби кожен українець харкнув у морду цій істоті - воно б утопилося в харкотинні людської ненависті.
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17.02.2024 16:38 Відповісти
Направте свою ненависть на рашистів,а то нічого не залишиться
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17.02.2024 16:45 Відповісти
Ну да, а до боневтіка ятутовиго, тількі любов, тількі її одну.
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17.02.2024 18:28 Відповісти
"ненависний набір літер з е л е н с ь к и й." Можна скорочено - ...й.
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17.02.2024 16:47 Відповісти
Авдеевка. Сводки с фронта:
Відходимо на більш підготовлені позиції на авдіївському напрямку.
А тепер задам просте питання. Чи є підготовлені позиції?

Никаких подготовленных позиций, естественно, нет. Куда будут отходить солдаты-непонятно. Украинская власть все последние военные годы безбожно воровала. Воровала так, будто живёт последний день и завтра не наступит. Чиновники Минобороны скоро возглавят списки Форбс.
Никто резервные позиции не готовил, властям не до подобных мелочей, когда ценна каждая минута и время войны для них-это время Клондайка и Эльдорадо.
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17.02.2024 16:41 Відповісти
Брехня
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17.02.2024 16:44 Відповісти
2019 рік. Розведення військ на підготовані позиції. Брехня.
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17.02.2024 16:46 Відповісти
Lara
@Lara04804675
·
18 год
У 2015 році Порошенко особисто (!) зробив заяву про вихід з Дебальцевого. Особисто! Не перекладав ні на кого відповідальність, не тікав до Німеччини. Отак поступає справжній верховний головнокомандувач. Бере на себе відповідальність!
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17.02.2024 16:44 Відповісти
Четырежды уклонист Зеленский может только сбегать.
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17.02.2024 17:29 Відповісти
І все ніяк не вговорять США на підпис якихось піарних "побажань".
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17.02.2024 16:53 Відповісти
Бреше знову
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17.02.2024 17:00 Відповісти
Я б міг бути готовим чути термін "рауди перемовин" десь так 2 роки тому . Зараз усе , що мене хвилює в контексті України це виключно не "гарантії беспеки" , "гарантії перемоги" . Питання беспеки для подавньої більшості українців вже не актуальні майже 2 роки . Це вже питання фізичного існування .

Якщо демократична адміністрація не зрозумії , ліквідувавши Навального як єдиного серьозного представника "іної московії" ***** зруйнував будь який здоровий глузд в ідеї "московії без *****" руйнація сусідньої імперії в результаті московсько-української війни стає безальтернативним варіантом навіть на рівні думок (не кажучи за реальну картину мира) , то вторгнення в країни Балтії може відбутися кожної миті .
чому ***** вбив Навального тільки зараз . Саме тому , що "колективний захід" має збої й набоїв на 5 знищень москови як центра касабського імперіалізма , але саме через існування Навального Вашингтон категорично не приймав ідею повного розвалу московитської імперії . Зараз іншої московії не існує крім *****сосії .
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17.02.2024 17:04 Відповісти
З якого переляку Навальний став представником "іної московії"? Він був таким самим імперцем, як і *****. Обгортка була інша. А вміст такий самий.
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17.02.2024 18:38 Відповісти
Ага, гарантії вже відчуваються нестачею всього на фронті. І все ''завдяки'' тобі зелена гидото!
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17.02.2024 17:20 Відповісти
Україні потрібне членство в НАТО, а не твої облудні, брехливі "гарантії" безпеки, бо вони ні чим не відрізняються від "будапештського" туалетного папірця, за тією різницею, що українці вже заплатили сотнями тисяч життів за останні 2 роки, бо колись повелись на ту обманку з "будапештським меморандумом". Гнусавопика курва, досить дурити народ, нам потрібне членство в НАТО... а не твої нікчемні папірці.
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17.02.2024 17:22 Відповісти
у нас буде дуже потужний документ

Якщо добряче потужитись, воно вийде. Потужними кавалками.
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17.02.2024 17:41 Відповісти
Ньюбудапешт. А Трамп це не приймає-- за все треба платити.
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17.02.2024 18:02 Відповісти
Гарантують-гарантують...
як що не підуть на канікули!
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17.02.2024 20:08 Відповісти
Ну, два і що далі статист сраний. "Потужна" перемога, за яку мають возвеличувати безтолкового ішака.
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17.02.2024 21:32 Відповісти
А навіщо це ? Для піару ?
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17.02.2024 21:58 Відповісти
Гарантії будуть справжніми, якщо будуть затвердженими міждержавними УГОДАМИ!!!!!!
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18.02.2024 00:46 Відповісти
 
 