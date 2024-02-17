Україна і США провели два раунди переговорів щодо гарантій безпеки, - Зеленський

Команди України і США працюють над документом про гарантії безпеки, вже проведено два раунди перемовин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс брифінгу в Мюнхені.

"Що стосується гарантій безпеки, так, наші команди працюють, провели два раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ із нашим партнерами. Але ми домовилися, що повинні всі сфокусуватися на тому, що потрібно саме зараз. Тому ми фокусуємося на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Читайте: Норвегія може укласти безпекову угоду з Україною за кілька тижнів, - прем’єр Стьоре