Великобритания готова направить войска в Украину для защиты неба и портов, - начальник штаба Радакин
Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.
Как отмечается, в ближайшее время Радакин сообщит своим американским коллегам на встрече в Пентагоне о том, что Великобритания готова направить войска для защиты неба и морей Украины, но не на передовую с Россией.
Ожидается, что он также подтвердит, что Великобритания предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения.
Ранее речь шла о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но эту цифру сократили из-за сопротивления некоторых европейских стран.
Напомним, президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
Президент США втомлено потер лоба. У його кабінеті стояв сер Вінстон Черчілль, витираючи хусткою піт з обличчя - спека у Вашингтоні була нестерпною. Прекрасний день, щоб укласти угоду із Гітлером.
- Слухайте, Вінстон, - почав президент, дивлячись на британського прем'єра. - Я запросив Вас сюди не для того, щоб говорити про "війну, війну, війну". Ми тут заради миру.
- Заради чийого миру? - підняв брову Черчілль.
- Заради нашого спільного миру! - зітхнув президент. - Ми вважаємо, що настав час припинити вогонь. Чи не можете ви просто сказати: "Я хочу укласти мир"? А не все це "Гітлер, Гітлер се". Занадто багато негативу.
Черчілль важко зітхнув і залпом осушив склянку віскі.
- Сер, - сказав він. - Я вдячний за вашу допомогу і не хочу втратити найважливішого партнера. Але, вибачте, мені здавалося, що я у Вашингтоні, а не в Берліні. Ви впевнені, що я маю вибачатися? Може, ще потиснути руку фюреру? Надіслати йому різдвяну листівку?
- Це не те, про що я говорю! - Президент сплеснув руками. - Просто перестаньте сіяти ворожнечу. Кажуть, що Британія майже зруйнована, ваші солдати втекли, вони не герої, а ваша країна втратила мільйони людей, а ви стали диктатором. Як ви на це відреагуєте?
- Скажу вам так: будьте обережні з цифрами, - хмикнув Черчілль. - Мільйонів втрат у нас немає. Та й не "якісь" території втрачаємо, а будинки наших людей. Впевнений, що якби Німеччина окупувала Нью-Йорк, ви не назвали б їх "якоюсь територією". Чи я не правий?
Президент проігнорував сарказм.
- Сер Вінстон, - продовжив він, складаючи руки на столі, - ви повинні розуміти, що ми хочемо добрих стосунків і з вами, і з німцями. Гітлер сказав, що хоче укласти мир. Він сказав, що Британія може залишити собі острови, що не буде вторгнення. Чи це не успіх?
- Ах, Гітлер сказав... - Черчілль постукав пальцем по столу. - Як зворушливо. А як же Польща, Франція, Бельгія, Норвегія?
- Ви знову про минуле! - відмахнувся президент. - Давайте дивитися у майбутнє! Ми прагнемо миру, а не десяти років війни.
- Капітуляція за один день завжди виглядає привабливішою, ніж перемога за десять років, - зітхнув Черчілль. - Але ж у мене інший підхід. Ми будемо воювати. Воювати, воювати і воювати.
Президент невдоволено насупився.
- Вінстон, мені здається, ви неправильно розумієте американську позицію…
- О, я все розумію, - перебив його британець, - Ви не хочете опинитися на неправильному боці історії. Проблема лише в тому, що ви поки що не вирішили, яка вона, ця "правильна" сторона.
Президент задумливо постукав ручкою по столу. Очевидно, що угода, на яку запросили Черчілля, була удаваною. Якби він навіть мовчки кивав, як порцеляновий китайський бовдур, його все одно звинуватили б у відсутності поступливості. Головне у цих переговорах був не результат, а шоу.
- Все одно подумайте, Вінстон, - лагідно сказав президент. - Можливо, коли Лондон перестане існувати, ви захочете повернутись до цієї розмови.
- О, я певен, що коли Берлін перестане існувати, ви захочете повернутися до іншого, - усміхнувся Черчілль, підводячись із крісла. - Але поки що ... дозвольте мені продовжити "сіяти ворожнечу".
І він гордо вийшов з Овального кабінету, залишивши президента в тиші, що задумливо дивиться на карту світу."
То це просто чудово.
Боже бережи Короля.