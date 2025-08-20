Великобритания готова направить войска в Украину для защиты неба и портов, - начальник штаба Радакин

Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.

Как отмечается, в ближайшее время Радакин сообщит своим американским коллегам на встрече в Пентагоне о том, что Великобритания готова направить войска для защиты неба и морей Украины, но не на передовую с Россией.

Ожидается, что он также подтвердит, что Великобритания предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения.

Также читайте: Около 10 стран готовы отправить в Украину войска в рамках гарантий безопасности, - Bloomberg

Ранее речь шла о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но эту цифру сократили из-за сопротивления некоторых европейских стран.

Напомним, президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.