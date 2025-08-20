РУС
Новости
Великобритания готова направить войска в Украину для защиты неба и портов, - начальник штаба Радакин

Радакин о британских войсках в Украине

Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.

Как отмечается, в ближайшее время Радакин сообщит своим американским коллегам на встрече в Пентагоне о том, что Великобритания готова направить войска для защиты неба и морей Украины, но не на передовую с Россией.

Ожидается, что он также подтвердит, что Великобритания предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения.

Также читайте: Около 10 стран готовы отправить в Украину войска в рамках гарантий безопасности, - Bloomberg

Ранее речь шла о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но эту цифру сократили из-за сопротивления некоторых европейских стран.

Напомним, президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

Великобритания (5092) Радакин Тони (26) гарантії безпеки (184)
Ну хоч так. Тільки давайте не просто бла-бла-бла, а реальні кораблі і літаки з людьми. І не невідомо коли, а тут і зараз.
Президент проігнорував сарказм.

- Сер Вінстон, - продовжив він, складаючи руки на столі, - ви повинні розуміти, що ми хочемо добрих стосунків і з вами, і з німцями. Гітлер сказав, що хоче укласти мир. Він сказав, що Британія може залишити собі острови, що не буде вторгнення. Чи це не успіх?

- Ах, Гітлер сказав... - Черчілль постукав пальцем по столу. - Як зворушливо. А як же Польща, Франція, Бельгія, Норвегія?

- Ви знову про минуле! - відмахнувся президент. - Давайте дивитися у майбутнє! Ми прагнемо миру, а не десяти років війни.

- Капітуляція за один день завжди виглядає привабливішою, ніж перемога за десять років, - зітхнув Черчілль. - Але ж у мене інший підхід. Ми будемо воювати. Воювати, воювати і воювати.

Президент невдоволено насупився.

- Вінстон, мені здається, ви неправильно розумієте американську позицію…

- О, я все розумію, - перебив його британець, - Ви не хочете опинитися на неправильному боці історії. Проблема лише в тому, що ви поки що не вирішили, яка вона, ця "правильна" сторона.

Президент задумливо постукав ручкою по столу. Очевидно, що угода, на яку запросили Черчілля, була удаваною. Якби він навіть мовчки кивав, як порцеляновий китайський бовдур, його все одно звинуватили б у відсутності поступливості. Головне у цих переговорах був не результат, а шоу.

- Все одно подумайте, Вінстон, - лагідно сказав президент. - Можливо, коли Лондон перестане існувати, ви захочете повернутись до цієї розмови.

- О, я певен, що коли Берлін перестане існувати, ви захочете повернутися до іншого, - усміхнувся Черчілль, підводячись із крісла. - Але поки що ... дозвольте мені продовжити "сіяти ворожнечу".

І він гордо вийшов з Овального кабінету, залишивши президента в тиші, що задумливо дивиться на карту світу."
в порти прилітає найбільше чи ви будете їх з Ла-Маншу захищати ?
Що ви пропонуєте ? Не надсилати ?
я констатую , що в портах теж не безпечно як на фронті . якщо мета англійців не вбивати кацапів то порт підійде .
Защищать планируется когда уже прилетать не будет. Если будет прилетать заищать перестанут. Все просто на самом деле )
тоді сніг треба прибирати сьогодні ! в грудні прибирати не треба .
Совершенно верно. Так работает вся евробюрократия, если вдруг вы не знали) п.с. как и 18 пакетов санкций которые теряют свой смысл ещё до их принятия.
Звідки ти знаєш?по нашому заводу останній раз прилетіло 15 шахедів і 8 іскандерів одночасно...а ну розскажи мені по якому це порту так луплять.....
Як ви тільки надоїли...
Хочуть порт у Львові організувати?
Не запливе, Азовське море мілке
Ну хоч так. Тільки давайте не просто бла-бла-бла, а реальні кораблі і літаки з людьми. І не невідомо коли, а тут і зараз.
Вашингтон, 1941 рік. Білий дім.

Президент США втомлено потер лоба. У його кабінеті стояв сер Вінстон Черчілль, витираючи хусткою піт з обличчя - спека у Вашингтоні була нестерпною. Прекрасний день, щоб укласти угоду із Гітлером.

- Слухайте, Вінстон, - почав президент, дивлячись на британського прем'єра. - Я запросив Вас сюди не для того, щоб говорити про "війну, війну, війну". Ми тут заради миру.

- Заради чийого миру? - підняв брову Черчілль.

- Заради нашого спільного миру! - зітхнув президент. - Ми вважаємо, що настав час припинити вогонь. Чи не можете ви просто сказати: "Я хочу укласти мир"? А не все це "Гітлер, Гітлер се". Занадто багато негативу.

Черчілль важко зітхнув і залпом осушив склянку віскі.

- Сер, - сказав він. - Я вдячний за вашу допомогу і не хочу втратити найважливішого партнера. Але, вибачте, мені здавалося, що я у Вашингтоні, а не в Берліні. Ви впевнені, що я маю вибачатися? Може, ще потиснути руку фюреру? Надіслати йому різдвяну листівку?

- Це не те, про що я говорю! - Президент сплеснув руками. - Просто перестаньте сіяти ворожнечу. Кажуть, що Британія майже зруйнована, ваші солдати втекли, вони не герої, а ваша країна втратила мільйони людей, а ви стали диктатором. Як ви на це відреагуєте?

- Скажу вам так: будьте обережні з цифрами, - хмикнув Черчілль. - Мільйонів втрат у нас немає. Та й не "якісь" території втрачаємо, а будинки наших людей. Впевнений, що якби Німеччина окупувала Нью-Йорк, ви не назвали б їх "якоюсь територією". Чи я не правий?

Президент проігнорував сарказм.
зєля не Черчілль, він ворог!
Четвертий рік усе здає, здає; здає, здає, але ніяк не може здати
Вони завжди готові це казати але зовсім не готові відправляти...
Залужний повертається з підкріпленням.
зара зе відмовиться
а ви лайно зелене проковтнете
бо я не бачу майдану проти зе
то мали зробити ще 3 роки тому
Ого.
То це просто чудово.
Боже бережи Короля.
Англичане все таки додумались, что могут потренироваться и получить опят для своего ПВО ?
..ну... хоча б шОсь..
Англія застосовує метод аби не дати трампу вкрай знахабніти і все більш відкрито перешкоджати нам у війні. Адже якщо на території України будуть війська (хоча б малий контингент), йому важкувато буде звʼязувати нам руки і гадити на голову. Бо то вже буде прецендент до конфлікту зі своїми. «Своїми»- ось так правильніше, у трампа своїх нема.
Ну ждём авианосец Queen Elizabeth в порту Одессы
