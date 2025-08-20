Около 10 стран готовы отправить в Украину войска в рамках гарантий безопасности, - Bloomberg

Европейские лидеры стремятся поставить Киев в более сильную позицию перед возможной встречей между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, уже около 10 стран будут готовы отправить войска в Украину для гарантий безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе, когда лидеры воспользуются поддержкой президента Дональда Трампа относительно плана, предусматривающего введение европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения.

После того, как в понедельник на саммите в Белом доме была подтверждена твердая приверженность США гарантиям, европейские лидеры стремятся использовать предложение Трампа и поставить Киев в более сильную позицию накануне возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского", - отмечает издание.

Как сообщают источники издания, знакомые с этим вопросом, во вторник на встрече европейских чиновников обсуждался план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и должности военнослужащих.

"Около 10 стран будут готовы направить силы в пострадавшую от войны страну", - сказали источники на условиях анонимности.

В правительстве Великобритании заявили, что европейские военные встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы обсудить "надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил успокоения, если боевые действия прекратятся".

В этих переговорах примут участие главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе, а также руководители оборонных ведомств стран-членов Альянса, сообщили осведомленные в этом вопросе источники.

По словам источников, знакомых с переговорами, на первом этапе будет оказана помощь украинским военным в виде "тренировок и подкрепления".

Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой, состоящей преимущественно из европейских войск, из которых Великобритания и Франция готовы отправить сотни своих солдат, которые будут размещены в Украине, подальше от линии фронта, отмечают источники.

Следующая часть плана касается обмена разведывательными данными, наблюдения за границами, вооружения и, возможно, противовоздушной обороны.

Европейские чиновники ожидают, что США, как минимум, будут продолжать предоставлять разведывательные данные и военное оборудование через партнеров.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.