2 779 22

Около 10 стран готовы отправить в Украину войска в рамках гарантий безопасности, - Bloomberg

Гарантии безопасности для Украины

Европейские лидеры стремятся поставить Киев в более сильную позицию перед возможной встречей между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, уже около 10 стран будут готовы отправить войска в Украину для гарантий безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе, когда лидеры воспользуются поддержкой президента Дональда Трампа относительно плана, предусматривающего введение европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения.

После того, как в понедельник на саммите в Белом доме была подтверждена твердая приверженность США гарантиям, европейские лидеры стремятся использовать предложение Трампа и поставить Киев в более сильную позицию накануне возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского", - отмечает издание.

Как сообщают источники издания, знакомые с этим вопросом, во вторник на встрече европейских чиновников обсуждался план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и должности военнослужащих.

"Около 10 стран будут готовы направить силы в пострадавшую от войны страну", - сказали источники на условиях анонимности.

В правительстве Великобритании заявили, что европейские военные встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы обсудить "надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил успокоения, если боевые действия прекратятся".

В этих переговорах примут участие главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе, а также руководители оборонных ведомств стран-членов Альянса, сообщили осведомленные в этом вопросе источники.

По словам источников, знакомых с переговорами, на первом этапе будет оказана помощь украинским военным в виде "тренировок и подкрепления".

Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой, состоящей преимущественно из европейских войск, из которых Великобритания и Франция готовы отправить сотни своих солдат, которые будут размещены в Украине, подальше от линии фронта, отмечают источники.

Следующая часть плана касается обмена разведывательными данными, наблюдения за границами, вооружения и, возможно, противовоздушной обороны.

Европейские чиновники ожидают, что США, как минимум, будут продолжать предоставлять разведывательные данные и военное оборудование через партнеров.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что 19 августа состоятся следующие переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

По данным WSJ, госсекретарь США Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом и европейскими лидерами заявил о работе над конкретным наполнением гарантий безопасности для Украины.

Топ комментарии
+8
До першого прильоту) а то і взагалі не приїдуть...
показать весь комментарий
20.08.2025 06:47 Ответить
+6
Буковель не гумовий! Стільки рішучих не влізе.
показать весь комментарий
20.08.2025 07:10 Ответить
+5
в межах гарантій безпеки... кілька сотень душ подалі від лінії фронту... протиповітряна оборона, можливо, але не точно... це точно дієві гарантії?...
показать весь комментарий
20.08.2025 06:48 Ответить
Велика Британія і Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту, зазначають джерела........
показать весь комментарий
20.08.2025 07:52 Ответить
настане небезпека то повтікають
показать весь комментарий
20.08.2025 10:44 Ответить
На ********** вже неодноразово заявляли - ніяких військ країн НАТО на території України.
показать весь комментарий
20.08.2025 06:54 Ответить
значить в Немитій
показать весь комментарий
20.08.2025 06:57 Ответить
а хто їх кормити буде ?
показать весь комментарий
20.08.2025 06:56 Ответить
Як хто?! Деменцій Трумп. Укладе "оборудку" і платитиме їм за охорону видобутку корисних копалин...
показать весь комментарий
20.08.2025 08:14 Ответить
Це вже було. Це таке собі ОБСЕ, тількі озброєне. Що, воно буде з Петріотами? І де вони їх візьмуть? США там не буде. Путін з Трампом, чи Трамп з Путіним тягнуть час. Як би не здавалось, що Трамп поспішає. Він з минулого року ні ріторіку, ні дії не міняє.
показать весь комментарий
20.08.2025 07:04 Ответить
"Він з минулого року ні ріторіку, ні дії не міняє." - не Він, а США, бо плани в них розробляються не на рік, а на десятиліття. а тягне час наш клоун. хоче більше землі ворогу здати.
показать весь комментарий
20.08.2025 07:27 Ответить
Близько 10 країн

9, 7?
показать весь комментарий
20.08.2025 07:05 Ответить
9,8
показать весь комментарий
20.08.2025 07:10 Ответить
Сотня "євросолдат" це "гарантії" чого? Хіба що "натужних неоколоніальних рехформ" і легалізації проституції...
показать весь комментарий
20.08.2025 07:15 Ответить
А де ж миротворчі місії ОБСЄ.....
Якого буя, вони можливі скрізь, окрім України, для чого тоді ми постійно приймали участь в їхніх місіях.....
показать весь комментарий
20.08.2025 07:56 Ответить
там спонсоры крупнейшие -раха, тому они их и совет европы возвращали....
показать весь комментарий
20.08.2025 09:49 Ответить
Це європейці. Відомі балаболи. Мільярд слів нуль справ.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:03 Ответить
не проще ли приготовить-ратифицировать все документы, если орки открывают огонь, Украина только подписывает за 5 минут бумаги и мы в НАТО???...дешево и сердито...
показать весь комментарий
20.08.2025 09:47 Ответить
А зараз слабо? Прям на лінію фронту поїхать, шоб нарешті Третя Швітова почалася?
показать весь комментарий
20.08.2025 10:00 Ответить
сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту Джерело: https://censor.net/ua/n3569541
чиварто наражатись на ескалацію - Ужгород не гумовий
показать весь комментарий
20.08.2025 10:07 Ответить
Прямо интересно ознакомиться с гарантиями мира для Украины. Почему тянут? Потому что РФ против реальных гарантий? О чем это говорит?
показать весь комментарий
20.08.2025 10:21 Ответить
Припинення війни потрібне тільки українцям, то й то не всім, всім решта війна вигідна. Зніміть рожеві окуляри, ця війна не припиниться найближчим часом
показать весь комментарий
20.08.2025 10:24 Ответить
 
 