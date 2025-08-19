РУС
Гарантии безопасности для Украины
Япония рассмотрит возможное участие в предоставлении гарантий безопасности Украине, - премьер Исиба

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба заявил о возможности участия Токио в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы будем выполнять свою роль должным образом, определив, что мы можем и должны делать в соответствии с нашими правовыми рамками и возможностями", - сказал Ишиба, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который отметил, что Япония является одной из около 30 стран "Коалиции желающих", работающих над потенциальными путями предоставления гарантий безопасности Украине, чтобы сдержать российскую агрессию в будущем.

"На данный момент мы не можем сказать конкретно, что именно мы планируем делать", - добавил глава японского правительства.

Также читайте: Сибига: Украина стремится к миру в этом году и рассчитывает на лидерскую роль Японии в восстановлении

Согласно Конституции Японии, страна может использовать свои войска только для самообороны. Это ограничивает возможности правительства привлекаться к операциям за рубежом, хотя Японские силы самообороны участвовали в нескольких международных миротворческих и антипиратских миссиях.

Япония (1316) Исиба Сигэру (6) гарантии безопасности (177)
+1
Дякую Японії. Але яким чином вони зможуть взяти участь у наданні гарантій? Якщо це будуть вербальні посили до можливого агресора то це ми маємо і від інших друзів. Навіть більше ніж достатньо. Але в нашому випадку гарантіями можуть слугувати тількі силові частини на лінії фронту.
19.08.2025 17:20 Ответить
+1
Куріли це Японія !
19.08.2025 17:30 Ответить
+1
Дякуємо.

Але Японія після WWII з накладеними на неї обмеженнями щодо армії та озброєнь сама має ґарантії безпеки від США.

Звісно, що Японія, якби їй дозволили США, стала б за кілька років непереможною. Але США переймаються тим, щоб не образити кацапію...
19.08.2025 17:41 Ответить
19.08.2025 17:20 Ответить
Вже одні гарантували повагу до кордонів та суверенітету України, скріпленням підписом на будапештському меморандумі...
19.08.2025 17:22 Ответить
ЯКУ "гарантію" безпеки може забезпечити країна, яка має в своєму розпорядженні армію придатну тільки для самооборони і яка знаходиться на іншому кінці Землі? схоже, нас знову намагаються обдурити!
19.08.2025 17:22 Ответить
Та точно такі самі, як і країни, які мають більші армії й знаходяться ближче)
19.08.2025 17:25 Ответить
Сценаристи розгулялися - в спектакль кличуть вже всіх)
19.08.2025 17:24 Ответить
❗️Путін запропонував зустрітися із Зеленським у Москві під час розмови з Трампом, - AFP
А чому б не зустрітись в Києві? Українці принесуть диктатору квіти в парній кількості
19.08.2025 17:25 Ответить
Банзай !
19.08.2025 17:28 Ответить
катан и сюрикенів пришлють
19.08.2025 17:28 Ответить
Трамп думає, що війська НАТО в Україні не стануть проблемою для Путіна
19.08.2025 17:29 Ответить
ви спочатку розберіться з кацапами по Курілам...
19.08.2025 17:29 Ответить
Куріли це Японія !
19.08.2025 17:30 Ответить
Та фіг там...
19.08.2025 17:57 Ответить
що, погано навчався в школі..!?
19.08.2025 18:05 Ответить
Дякуємо.

Але Японія після WWII з накладеними на неї обмеженнями щодо армії та озброєнь сама має ґарантії безпеки від США.

Звісно, що Японія, якби їй дозволили США, стала б за кілька років непереможною. Але США переймаються тим, щоб не образити кацапію...
19.08.2025 17:41 Ответить
Не стала би. Нафіга їм це треба? Вбухувати тони бабла в оловяних солдатиків? Це бабло треба десь брати, а економіка в них не те шоб фігова, але не сильно здорова. І тут ще гарантії від США.
19.08.2025 17:59 Ответить
Я поважаю Японію.
Та яких вони можуть надати гарантій?
Бомбити глистоносних північнокорейців?
19.08.2025 18:23 Ответить
Своєю ядерною тріадою.
19.08.2025 18:26 Ответить
 
 