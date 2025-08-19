Япония рассмотрит возможное участие в предоставлении гарантий безопасности Украине, - премьер Исиба

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба заявил о возможности участия Токио в предоставлении гарантий безопасности Украине.

"Мы будем выполнять свою роль должным образом, определив, что мы можем и должны делать в соответствии с нашими правовыми рамками и возможностями", - сказал Ишиба, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который отметил, что Япония является одной из около 30 стран "Коалиции желающих", работающих над потенциальными путями предоставления гарантий безопасности Украине, чтобы сдержать российскую агрессию в будущем.

"На данный момент мы не можем сказать конкретно, что именно мы планируем делать", - добавил глава японского правительства.

Согласно Конституции Японии, страна может использовать свои войска только для самообороны. Это ограничивает возможности правительства привлекаться к операциям за рубежом, хотя Японские силы самообороны участвовали в нескольких международных миротворческих и антипиратских миссиях.