УКР
Гарантії безпеки для України
Японія розгляне можливу участь в наданні гарантій безпеки Україні, - прем’єр Ісіба

Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба заявив про можливість участі Токіо в наданні гарантій безпеки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Ми будемо виконувати свою роль належним чином, визначивши, що ми можемо і повинні робити відповідно до наших правових рамок та можливостей" — сказав Ішіба, коментуючи заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який зазначив, що Японія є однією з близько 30 країн "Коаліції охочих", що працюють над потенційними шляхами надання гарантій безпеки Україні, щоб стримати російську агресію в майбутньому.

"На цей момент ми не можемо сказати конкретно, що саме ми плануємо робити", — додав очільник японського уряду.

Сибіга: Україна прагне миру цього року і розраховує на лідерську роль Японії у відновленні

Згідно з Конституцією Японії, країна може використовувати свої війська лише для самооборони. Це обмежує можливості уряду залучатися до операцій за кордоном, хоча Японські Сили самооборони брали участь у кількох міжнародних миротворчих та антипіратських місіях.

Японія (1224) Ісіба Сіґеру (6) гарантії безпеки (175)
Дякую Японії. Але яким чином вони зможуть взяти участь у наданні гарантій? Якщо це будуть вербальні посили до можливого агресора то це ми маємо і від інших друзів. Навіть більше ніж достатньо. Але в нашому випадку гарантіями можуть слугувати тількі силові частини на лінії фронту.
19.08.2025 17:20 Відповісти
Вже одні гарантували повагу до кордонів та суверенітету України, скріпленням підписом на будапештському меморандумі...
19.08.2025 17:22 Відповісти
ЯКУ "гарантію" безпеки може забезпечити країна, яка має в своєму розпорядженні армію придатну тільки для самооборони і яка знаходиться на іншому кінці Землі? схоже, нас знову намагаються обдурити!
19.08.2025 17:22 Відповісти
Та точно такі самі, як і країни, які мають більші армії й знаходяться ближче)
19.08.2025 17:25 Відповісти
Сценаристи розгулялися - в спектакль кличуть вже всіх)
19.08.2025 17:24 Відповісти
❗️Путін запропонував зустрітися із Зеленським у Москві під час розмови з Трампом, - AFP
А чому б не зустрітись в Києві? Українці принесуть диктатору квіти в парній кількості
19.08.2025 17:25 Відповісти
Банзай !
19.08.2025 17:28 Відповісти
катан и сюрикенів пришлють
19.08.2025 17:28 Відповісти
Трамп думає, що війська НАТО в Україні не стануть проблемою для Путіна
19.08.2025 17:29 Відповісти
ви спочатку розберіться з кацапами по Курілам...
19.08.2025 17:29 Відповісти
Куріли це Японія !
19.08.2025 17:30 Відповісти
Та фіг там...
19.08.2025 17:57 Відповісти
що, погано навчався в школі..!?
19.08.2025 18:05 Відповісти
Дякуємо.

Але Японія після WWII з накладеними на неї обмеженнями щодо армії та озброєнь сама має ґарантії безпеки від США.

Звісно, що Японія, якби їй дозволили США, стала б за кілька років непереможною. Але США переймаються тим, щоб не образити кацапію...
19.08.2025 17:41 Відповісти
Не стала би. Нафіга їм це треба? Вбухувати тони бабла в оловяних солдатиків? Це бабло треба десь брати, а економіка в них не те шоб фігова, але не сильно здорова. І тут ще гарантії від США.
19.08.2025 17:59 Відповісти
 
 