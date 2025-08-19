Японія розгляне можливу участь в наданні гарантій безпеки Україні, - прем’єр Ісіба
Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба заявив про можливість участі Токіо в наданні гарантій безпеки Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Ми будемо виконувати свою роль належним чином, визначивши, що ми можемо і повинні робити відповідно до наших правових рамок та можливостей" — сказав Ішіба, коментуючи заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який зазначив, що Японія є однією з близько 30 країн "Коаліції охочих", що працюють над потенційними шляхами надання гарантій безпеки Україні, щоб стримати російську агресію в майбутньому.
"На цей момент ми не можемо сказати конкретно, що саме ми плануємо робити", — додав очільник японського уряду.
Згідно з Конституцією Японії, країна може використовувати свої війська лише для самооборони. Це обмежує можливості уряду залучатися до операцій за кордоном, хоча Японські Сили самооборони брали участь у кількох міжнародних миротворчих та антипіратських місіях.
Але Японія після WWII з накладеними на неї обмеженнями щодо армії та озброєнь сама має ґарантії безпеки від США.
Звісно, що Японія, якби їй дозволили США, стала б за кілька років непереможною. Але США переймаються тим, щоб не образити кацапію...