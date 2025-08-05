Сибіга: Україна прагне миру цього року і розраховує на лідерську роль Японії у відновленні

Україна налаштована досягти справедливого миру вже цього року та сподівається на провідну роль Японії у післявоєнному відновленні країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє МЗС, Сибіга наголосив, що лише сила може змусити Росію до миру, і підкреслив важливість стратегії партнерства з Японією, яка активно допомагає Україні, зокрема у сфері розмінування.

Міністр також відзначив роль Японії в організації Конференції з протимінної діяльності, яка відбудеться в жовтні в Токіо. Він додав, що японські технології вже беруть участь у відновленні зруйнованої інфраструктури.

Український павільйон на ЕКСПО 2025 представляє концепцію "Цінності майбутнього: дії понад деклараціями", демонструючи прагнення України до свободи, інновацій і прав людини.

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