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Новини Допомога від Японії
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Сибіга: Україна прагне миру цього року і розраховує на лідерську роль Японії у відновленні

андрій,сибіга

Україна налаштована досягти справедливого миру вже цього року та сподівається на провідну роль Японії у післявоєнному відновленні країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє МЗС, Сибіга наголосив, що лише сила може змусити Росію до миру, і підкреслив важливість стратегії партнерства з Японією, яка активно допомагає Україні, зокрема у сфері розмінування.

Міністр також відзначив роль Японії в організації Конференції з протимінної діяльності, яка відбудеться в жовтні в Токіо. Він додав, що японські технології вже беруть участь у відновленні зруйнованої інфраструктури.

Український павільйон на ЕКСПО 2025 представляє концепцію "Цінності майбутнього: дії понад деклараціями", демонструючи прагнення України до свободи, інновацій і прав людини.

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Автор: 

Японія (1220) Сибіга Андрій (598) війна в Україні (5560)


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Плани миру, перемоги, стійкості відновлення вже готові. Давайте гроші.
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05.08.2025 15:28 Відповісти
Один міндіч більше вкрав чим японці можутт допомргти ,а ще чернишов , завгосп лідор
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05.08.2025 15:30 Відповісти
Негативний баланс ,пацани з 91 року більше з України вкрали ніж Україні можуть допомогти.
А цікаво якщо б ОПа була в Японії як довго встояла б Японія
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05.08.2025 15:35 Відповісти
в перекладі з сибіго-узілєсмкава на українську "дайте більше ЄН"!
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05.08.2025 15:36 Відповісти
А шо вы собрались восстанавливать? На что деньги просите? То, что кацапы развалили и захватили? Так они его не отдадут. А что не захватили, так тут и отстраивать не так уж, чтобы по миру побираться.
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05.08.2025 15:39 Відповісти
"зелені перевертні" кого тільки не беруть в лідери відновлення України .навіть ті країни.котрі останні "куй доїдають без солі"
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05.08.2025 15:57 Відповісти
Сибіку на гілляку! він відмовився від всієї території України за ради влади і коштів на відновлення
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05.08.2025 16:16 Відповісти
Коли чую отаке "Україна прагне миру" від зеленої наволочі то чочеться дати падлам в морду щоб зуби повисипались... Який нафіг "мир"?! Ми 11 років прагнемо щоб окупанти забрались за поребрик! Цього "миром" не досягнути! Памятаєте як наші "патріоти" боролись за повернення Криму? Навть створили "Кримську платформу" на якій *******, *******, *******... І чим закінчилось? До*******сь до повномасштабного вторгнення... по заасфальтованим дорогам "великого крадійництва"...
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05.08.2025 17:03 Відповісти
 
 