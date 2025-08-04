Україна готова співпрацювати з Японією у галузі виробництва безпілотників, - Сибіга

Україна готова співпрацювати з Японією у галузі технологій безпілотників, включно зі спільним виробництвом, спираючись на досвід, отриманий під час війни з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю японському виданню Kyodo News, перебуваючи з візитом у Токіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів… Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати у виробництві, наприклад, дронів",- сказав Сибіга.

Згадуючи про "чутливу сферу" суворих правил Японії щодо передачі зброї відповідно до її пацифістської Конституції, Сибіга зазначив, що типи дронів, які розглядаються для такої співпраці, можуть варіюватися "від сільськогосподарських цілей до розвідувальних".

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Міністр наголосив, що Україна дотримуватиметься "справедливого підходу", відмовляючи країнам, які підтримують Росію, у доступі до своїх зусиль з відновлення, що може відкрити нові можливості для бізнесу.

Завуальовано згадуючи про такі країни, як Китай та Індія, які продовжують купувати російську нафту, Сибіга закликав усі країни припинити імпорт енергоресурсів з Москви, сказавши, що це дозволяє Кремлю заробляти "криваві гроші".

Водночас Сибіга зазначив, що Китай може "відігравати більшу роль" у пошуку мирного вирішення війни РФ проти України й має "такі можливості". Він також висловив сподівання на те, що Пекін "підтримає припинення вогню".

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