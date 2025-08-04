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Новини Індустрія дронів
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Україна готова співпрацювати з Японією у галузі виробництва безпілотників, - Сибіга

Сибіа про виробництво бпла з Японією

Україна готова співпрацювати з Японією у галузі технологій безпілотників, включно зі спільним виробництвом, спираючись на досвід, отриманий під час війни з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю японському виданню Kyodo News, перебуваючи з візитом у Токіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів… Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати у виробництві, наприклад, дронів",- сказав Сибіга.

Згадуючи про "чутливу сферу" суворих правил Японії щодо передачі зброї відповідно до її пацифістської Конституції, Сибіга зазначив, що типи дронів, які розглядаються для такої співпраці, можуть варіюватися "від сільськогосподарських цілей до розвідувальних".

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Міністр наголосив, що Україна дотримуватиметься "справедливого підходу", відмовляючи країнам, які підтримують Росію, у доступі до своїх зусиль з відновлення, що може відкрити нові можливості для бізнесу.

Завуальовано згадуючи про такі країни, як Китай та Індія, які продовжують купувати російську нафту, Сибіга закликав усі країни припинити імпорт енергоресурсів з Москви, сказавши, що це дозволяє Кремлю заробляти "криваві гроші".

Водночас Сибіга зазначив, що Китай може "відігравати більшу роль" у пошуку мирного вирішення війни РФ проти України й має "такі можливості". Він також висловив сподівання на те, що Пекін "підтримає припинення вогню".

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Автор: 

безпілотник (4660) Японія (1218) Сибіга Андрій (593)


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а в галузі ракетобудування?
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04.08.2025 23:32 Відповісти
Дебіла тільки прибрати
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04.08.2025 23:36 Відповісти
Мародери готови красти з відкатом 40% -50%, як зелені Міндічи , чернишови, Гайдай ………Кузнецови ……
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05.08.2025 00:16 Відповісти
і тут сибігу понесло.......
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04.08.2025 23:37 Відповісти
Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів…

У виробництві, чи у розкраданні на цьому "виробництві"?
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04.08.2025 23:39 Відповісти
На правій граблі були котли
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04.08.2025 23:58 Відповісти
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05.08.2025 00:29 Відповісти
Тільки роскажіть японцям, як ви будете пиляти на цьому гроші.

Бізнес-план потрібен у всіх подробицях: - як завищувати ціну і занижувати якісь,
- як надати перевагу саме тому постачальнику, який це зробить.
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04.08.2025 23:51 Відповісти
І з цією харею...
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04.08.2025 23:56 Відповісти
Гниди крадуть нахабно , цинічно безкарно ! міндіч , здриснув в Ізраїль , а Ізраїль своїх не віддає Шурма, який мільйонами грабував бюджет , тихо в лес ушел ( німецький) , ойго дістали там , зараз він погрожує своїм подельнічкам з ОПг , як, що вони не захистять , він почне здавати усіх
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05.08.2025 00:21 Відповісти
 
 