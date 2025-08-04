Україна будує повітряний щит із дронів-перехоплювачів для відбиття атак РФ, - Reuters

Індустрія дронів

Україна робить велику ставку на дрони-перехоплювачі як недорогий повітряний щит від російських "Шахедів". Безпілотники допомагають зберегти цінний запас ракет ППО, які поступово вичерпуються.

Про це пише агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тільки за останні два місяці одна українська благодійна організація, що постачає дрони-перехоплювачі, заявила, що її пристрої збили близько 1500 російських БпЛА, які ворог використовує для обстрілу українських міст.

"Найголовніше, що такі перехоплювачі можуть стати дешевою і доступною альтернативою західним або радянським ракетам протиповітряної оборони, запаси яких вичерпалися через нездатність або небажання союзників поповнювати їх", - наголошують журналісти.

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У 1129-му полку ППО підрахували, що збивати російські дрони-розвідники перехоплювачами приблизно вп'ятеро дешевше, ніж ракетами.

Наразі характеристики дронів-перехоплювачів засекречені. Але все ж відомі окремі відомості. Зокрема, за деякими оцінками, швидкість українських дронів-перехоплювачів перевищувала 300 км/год. Також вони нарощують висоту польотів.

Водночас, за швидкістю ці дрони все ще не можуть зрівнятися із ракетами або реактивними "Шахедами", які почала застосовувати Росія проти України.

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