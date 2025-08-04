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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Україна будує повітряний щит із дронів-перехоплювачів для відбиття атак РФ, - Reuters

Індустрія дронів

Дрони-перехоплювачі стануть повітряним щитом України

Україна робить велику ставку на дрони-перехоплювачі як недорогий повітряний щит від російських "Шахедів". Безпілотники допомагають зберегти цінний запас ракет ППО, які поступово вичерпуються. 

Про це пише агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тільки за останні два місяці одна українська благодійна організація, що постачає дрони-перехоплювачі, заявила, що її пристрої збили близько 1500 російських БпЛА, які ворог використовує для обстрілу українських міст.

"Найголовніше, що такі перехоплювачі можуть стати дешевою і доступною альтернативою західним або радянським ракетам протиповітряної оборони, запаси яких вичерпалися через нездатність або небажання союзників поповнювати їх", - наголошують журналісти.

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У 1129-му полку ППО підрахували, що збивати російські дрони-розвідники перехоплювачами приблизно вп'ятеро дешевше, ніж ракетами.

Наразі характеристики дронів-перехоплювачів засекречені. Але все ж відомі окремі відомості. Зокрема, за деякими оцінками, швидкість українських дронів-перехоплювачів перевищувала 300 км/год. Також вони нарощують висоту польотів.

Водночас, за швидкістю ці дрони все ще не можуть зрівнятися із ракетами або реактивними "Шахедами", які почала застосовувати Росія проти України.

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Автор: 

ППО (3454) дрони (5219) війна в Україні (5531)


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Топ коментарі
+6
У 1129-му полку ППО підрахували, що збивати російські дрони-розвідники перехоплювачами приблизно вп'ятеро дешевше, ніж ракетами

І вдесятеро складніше.
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04.08.2025 22:35 Відповісти
+5
Україна будує повітряний щит завдяки волонтерам. Пречудово! Бо Зеленскій з гоп-компашкою все розкрадає під гаслом "Ми очікуємо від партнерів".
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04.08.2025 23:09 Відповісти
+4
Чогось пригадався Подерв'янський з його цитатами про будівництво.
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04.08.2025 22:29 Відповісти
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Чогось пригадався Подерв'янський з його цитатами про будівництво.
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04.08.2025 22:29 Відповісти
У 1129-му полку ППО підрахували, що збивати російські дрони-розвідники перехоплювачами приблизно вп'ятеро дешевше, ніж ракетами

І вдесятеро складніше.
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04.08.2025 22:35 Відповісти
У нас нова проблема: сьогодні одразу по кількох регіонах були зафіксовані "Шахеди", які під крилами несли по 2 касети з протитанковими мінами КТМ-3, - фахівець зі зв'язку Флеш.

Дана міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. Поки що задум противника не зрозумілий, що вони хочуть мінувати і навіщо.

Як зазначає фахівець може це спроба терактів на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство.
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04.08.2025 22:40 Відповісти
перехоплювач з листовим металом , або куском рельси і куй з тим "шахедом"
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04.08.2025 23:26 Відповісти
Нова крута пісня про наших операторів бпла і фпв - https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 армагеДРОН
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04.08.2025 22:45 Відповісти
Який бред....
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04.08.2025 23:01 Відповісти
Україна будує повітряний щит завдяки волонтерам. Пречудово! Бо Зеленскій з гоп-компашкою все розкрадає під гаслом "Ми очікуємо від партнерів".
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04.08.2025 23:09 Відповісти
Безпілотники допомагають зберегти цінний запас ракет ППО, які поступово вичерпуються

Безпілотники ж невичерпні!
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04.08.2025 23:12 Відповісти
придурочний речник ВПС якось хизувався що стволи ірбісів і петріотів почервоніли від інтенсивності стрільби по шахедам. а вартість ракет до цих комплексів рахували?
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04.08.2025 23:15 Відповісти
Основна проблема це навіть не масштабування в оператори. Немає в нас їх достатньо, і не буде
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04.08.2025 23:18 Відповісти
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04.08.2025 23:30 Відповісти
Рейтерс лише цитує "Мадяра". Але не все залежить від "Мадяра", є ще гідрант з його 0Пою, є шмиргаль та любі міндічі.
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04.08.2025 23:50 Відповісти
Нажаль, ми увесь час тільки доганяємо кацапню.
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05.08.2025 00:13 Відповісти
 
 