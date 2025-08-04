Украина строит воздушный щит из дронов-перехватчиков для отражения атак РФ, - Reuters

Индустрия дронов

Украина делает большую ставку на дроны-перехватчики как недорогой воздушный щит от российских "шахедов". Беспилотники помогают сохранить ценный запас ракет ПВО, которые постепенно исчерпываются.

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, только за последние два месяца одна украинская благотворительная организация, поставляющая дроны-перехватчики, заявила, что ее устройства сбили около 1500 российских БПЛА, которые враг использует для обстрела украинских городов.

"Самое главное, что такие перехватчики могут стать дешевой и доступной альтернативой западным или советским ракетам противовоздушной обороны, запасы которых исчерпались из-за неспособности или нежелания союзников пополнять их", - отмечают журналисты.

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В 1129-м полку ПВО подсчитали, что сбивать российские дроны-разведчики перехватчиками примерно в пять раз дешевле, чем ракетами.

Сейчас характеристики дронов-перехватчиков засекречены. Но все же известны отдельные сведения. В частности, по некоторым оценкам, скорость украинских дронов-перехватчиков превышала 300 км/ч. Также они наращивают высоту полетов.

В то же время, по скорости эти дроны все еще не могут сравниться с ракетами или реактивными "шахедами", которые начала применять Россия против Украины.

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