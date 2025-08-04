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Новости Дроны-перехватчики Индустрия дронов
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Украина строит воздушный щит из дронов-перехватчиков для отражения атак РФ, - Reuters

Индустрия дронов

Дроны-перехватчики станут воздушным щитом Украины

Украина делает большую ставку на дроны-перехватчики как недорогой воздушный щит от российских "шахедов". Беспилотники помогают сохранить ценный запас ракет ПВО, которые постепенно исчерпываются.

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, только за последние два месяца одна украинская благотворительная организация, поставляющая дроны-перехватчики, заявила, что ее устройства сбили около 1500 российских БПЛА, которые враг использует для обстрела украинских городов.

"Самое главное, что такие перехватчики могут стать дешевой и доступной альтернативой западным или советским ракетам противовоздушной обороны, запасы которых исчерпались из-за неспособности или нежелания союзников пополнять их", - отмечают журналисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с производителями дронов-перехватчиков: Наш запрос - 1000 единиц в сутки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 1129-м полку ПВО подсчитали, что сбивать российские дроны-разведчики перехватчиками примерно в пять раз дешевле, чем ракетами.

Сейчас характеристики дронов-перехватчиков засекречены. Но все же известны отдельные сведения. В частности, по некоторым оценкам, скорость украинских дронов-перехватчиков превышала 300 км/ч. Также они наращивают высоту полетов.

В то же время, по скорости эти дроны все еще не могут сравниться с ракетами или реактивными "шахедами", которые начала применять Россия против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство готово выкупить все дроны-перехватчики у украинских производителей, - Федоров

Автор: 

ПВО (3010) дроны (4387) война в Украине (5493)


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Топ комментарии
+6
У 1129-му полку ППО підрахували, що збивати російські дрони-розвідники перехоплювачами приблизно вп'ятеро дешевше, ніж ракетами

І вдесятеро складніше.
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04.08.2025 22:35 Ответить
+5
Україна будує повітряний щит завдяки волонтерам. Пречудово! Бо Зеленскій з гоп-компашкою все розкрадає під гаслом "Ми очікуємо від партнерів".
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04.08.2025 23:09 Ответить
+4
Чогось пригадався Подерв'янський з його цитатами про будівництво.
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04.08.2025 22:29 Ответить
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Чогось пригадався Подерв'янський з його цитатами про будівництво.
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04.08.2025 22:29 Ответить
У 1129-му полку ППО підрахували, що збивати російські дрони-розвідники перехоплювачами приблизно вп'ятеро дешевше, ніж ракетами

І вдесятеро складніше.
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04.08.2025 22:35 Ответить
У нас нова проблема: сьогодні одразу по кількох регіонах були зафіксовані "Шахеди", які під крилами несли по 2 касети з протитанковими мінами КТМ-3, - фахівець зі зв'язку Флеш.

Дана міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. Поки що задум противника не зрозумілий, що вони хочуть мінувати і навіщо.

Як зазначає фахівець може це спроба терактів на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство.
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04.08.2025 22:40 Ответить
перехоплювач з листовим металом , або куском рельси і куй з тим "шахедом"
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04.08.2025 23:26 Ответить
Нова крута пісня про наших операторів бпла і фпв - https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 армагеДРОН
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04.08.2025 22:45 Ответить
Який бред....
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04.08.2025 23:01 Ответить
Україна будує повітряний щит завдяки волонтерам. Пречудово! Бо Зеленскій з гоп-компашкою все розкрадає під гаслом "Ми очікуємо від партнерів".
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04.08.2025 23:09 Ответить
Безпілотники допомагають зберегти цінний запас ракет ППО, які поступово вичерпуються

Безпілотники ж невичерпні!
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04.08.2025 23:12 Ответить
придурочний речник ВПС якось хизувався що стволи ірбісів і петріотів почервоніли від інтенсивності стрільби по шахедам. а вартість ракет до цих комплексів рахували?
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04.08.2025 23:15 Ответить
Основна проблема це навіть не масштабування в оператори. Немає в нас їх достатньо, і не буде
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04.08.2025 23:18 Ответить
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04.08.2025 23:30 Ответить
Рейтерс лише цитує "Мадяра". Але не все залежить від "Мадяра", є ще гідрант з його 0Пою, є шмиргаль та любі міндічі.
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04.08.2025 23:50 Ответить
Нажаль, ми увесь час тільки доганяємо кацапню.
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05.08.2025 00:13 Ответить
 
 