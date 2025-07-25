Зеленский встретился с производителями дронов-перехватчиков: Наш запрос - 1000 единиц в сутки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил предприятие, где производят дроны-перехватчики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского и сайт Офиса Президента.

Как отмечается, президент пообщался с производителями дронов, поблагодарил команду за работу и увидел, как изготавливается защита для украинских городов и сел.

"Ставил такую задачу на Ставке - встречался с представителями этого производства и с другими производителями. Наш запрос - 1000 перехватчиков в сутки", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина должна выйти на такие объемы производства дронов-перехватчиков в определенный срок.

По словам Зеленского, чиновники обеспечивают контрактирование, также продолжается постоянная работа с партнерами, чтобы не было дефицита финансирования.

"Украинский производственный потенциал - это часть общей силы европейцев. Спасибо всем, кто эту силу развивает!" - подчеркнул президент.

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