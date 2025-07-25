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Новости Производство дронов Дроны-перехватчики Индустрия дронов
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Зеленский встретился с производителями дронов-перехватчиков: Наш запрос - 1000 единиц в сутки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил предприятие, где производят дроны-перехватчики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского и сайт Офиса Президента.

Как отмечается, президент пообщался с производителями дронов, поблагодарил команду за работу и увидел, как изготавливается защита для украинских городов и сел.

"Ставил такую задачу на Ставке - встречался с представителями этого производства и с другими производителями. Наш запрос - 1000 перехватчиков в сутки", - сказал Зеленский.

Также читайте: На производство дронов-перехватчиков нужно срочно найти $6 миллиардов, - Зеленский

Он подчеркнул, что Украина должна выйти на такие объемы производства дронов-перехватчиков в определенный срок.

По словам Зеленского, чиновники обеспечивают контрактирование, также продолжается постоянная работа с партнерами, чтобы не было дефицита финансирования.

"Украинский производственный потенциал - это часть общей силы европейцев. Спасибо всем, кто эту силу развивает!" - подчеркнул президент.

Также читайте: США будут покупать украинские дроны, - Зеленский

Зеленский встретился с производителями дронов-перехватчиков
Зеленский встретился с производителями дронов-перехватчиков

Автор: 

Зеленский Владимир (21334) дроны (4338)


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Топ комментарии
+15
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25.07.2025 18:06 Ответить
+10
1000 штук на добу, коли в році 365 днів, то 365 000 виходить, як не складно підрахувати. Де там наші мільйон, чотири мільйони, вісім чи десять мільйонів обіцяних дронів? Схоже гундосий вирішив хоч якось перебити інформаційний шум, але і тут обісрався
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25.07.2025 18:11 Ответить
+8
Ну вот нах это?!
Да ещё и со своим бункерным сожителем
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25.07.2025 18:22 Ответить
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25.07.2025 18:06 Ответить
Та у нас наверное даже 10% советских бомбоубежищ не задействовано в производстве, а советское бомбоубежище хрен пробьёшь 1000 кг взрывчатки!
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25.07.2025 18:08 Ответить
....Я вам зараз на мапі покажу....
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25.07.2025 18:26 Ответить
Мабуть, хоче покаятися перед Українцями, що так нагадив, їм та Західним Партнерам, отим, пятигодинним державним заколотом, із стефанчуком??
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25.07.2025 18:08 Ответить
а шо, вже голоси є у парламенті? депутати з ніг збилися, голосуючи за новий закон?
чи прийнятий та підписаний 22.07.25 закон №4555-ІХ вже скасовано?
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25.07.2025 18:12 Ответить
Каятись можуть розумні люди з совістю
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25.07.2025 18:25 Ответить
В Україні перший дрон-перехоплювач «Fowler» з'явився у жовтні 2022 року. Військові просили його довести і запустити у виробництво. Але Квартал-95 сказав, шо нам нінада... Отак тоді воно і померло.
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25.07.2025 19:13 Ответить
краще б ти врожай зернових у чистому полі показував, млть...
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25.07.2025 18:10 Ответить
1000 штук на добу, коли в році 365 днів, то 365 000 виходить, як не складно підрахувати. Де там наші мільйон, чотири мільйони, вісім чи десять мільйонів обіцяних дронів? Схоже гундосий вирішив хоч якось перебити інформаційний шум, але і тут обісрався
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25.07.2025 18:11 Ответить
Працював в срср на автомобільному конвеєрі, три зміни, одна лінія, збирали повністю готові кабіни до вантажівок різних моделей. Лише за одну зміну виконували план - 250 шт.
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25.07.2025 18:21 Ответить
А ти справді повірив ЗЕбілу про мільйон дронів? ахахахах
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25.07.2025 19:14 Ответить
Гроші вже назбирав?
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25.07.2025 18:12 Ответить
6 млрдів??
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25.07.2025 18:18 Ответить
Обкурений в дупель...
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25.07.2025 18:17 Ответить
У мене запит - 100 тисяч гривень в місяць, бо мені треба. Поки шо чомусь не получаєцця.
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25.07.2025 18:18 Ответить
В першу чергу потрібні ударні дрони. Треба щоденно обстрілювати москву і масквічей. Тоді буде прогресс в сторону припинення війни. Ворог повинен отримувати удари у відповідь.
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25.07.2025 18:19 Ответить
Москва в перекладі на українську буде ху...лограді, і населення також
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25.07.2025 18:22 Ответить
Наш запит - 1000 одиниць на добу.....
Ну це зрозуміло, а для України скільки. І менше шастати треба, бо производство засвітиш, та і роботу зриваєш. Добре що у тебе других справ немає.
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25.07.2025 18:21 Ответить
Ну вот нах это?!
Да ещё и со своим бункерным сожителем
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25.07.2025 18:22 Ответить
Все, капець цьому підпріємству.
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25.07.2025 18:31 Ответить
Оманська Гнида завітав на підприємство Міндіча та Чернишова
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25.07.2025 18:34 Ответить
******* дерев, секстильон рабочих місць....

Чого тільки не просила бабца у золотий риби.
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25.07.2025 18:35 Ответить
Зараз по цій локації, або прилетить, або наїдить на них ДБР з Гетьманцевем
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25.07.2025 18:35 Ответить
Цікаво, а ху#ло підписаний на його телеграм канал? Чи він передає йому інформацію закритими каналами?
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25.07.2025 18:36 Ответить
Опять агент поехал палить локации производства дронов в Киеве? А то что-то давно не было прилетов. В ласт раз в большевик не прилетела только ядерка
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25.07.2025 18:47 Ответить
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25.07.2025 18:50 Ответить
Трохи підправив би: "щоб вони крали вічно"
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25.07.2025 19:19 Ответить
Шахеди почали виконувати комплекс складних маневрів у польоті, спрямованих на зниження ефективності наших зенітних дронів, - Сергій Флеш

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25.07.2025 18:50 Ответить
А твій кукловод дермак вже склав, скільки його жОПа буде отримувати відкат?
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25.07.2025 18:51 Ответить
Терміново потрібно зробити піар щоб перебити негатив
І заставити підарів знов шукати тих, хто за гроші зіллє локалізацію
ну чорти, *****
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25.07.2025 19:08 Ответить
А хто тими дронами буде керувати? Розумні спєци, Валерій Романенко наприклад, правильно кажуть, що потрібна система протиракетної оборони, бо одні тільки протишахедні дрони не є "срібною кулею". І тут знову главначпупс зі своєю ініціативою, власне, щоб відволікти від зашквару стосовно набу та сап
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25.07.2025 19:17 Ответить
 
 