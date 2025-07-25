Зеленский встретился с производителями дронов-перехватчиков: Наш запрос - 1000 единиц в сутки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский посетил предприятие, где производят дроны-перехватчики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского и сайт Офиса Президента.
Как отмечается, президент пообщался с производителями дронов, поблагодарил команду за работу и увидел, как изготавливается защита для украинских городов и сел.
"Ставил такую задачу на Ставке - встречался с представителями этого производства и с другими производителями. Наш запрос - 1000 перехватчиков в сутки", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина должна выйти на такие объемы производства дронов-перехватчиков в определенный срок.
По словам Зеленского, чиновники обеспечивают контрактирование, также продолжается постоянная работа с партнерами, чтобы не было дефицита финансирования.
"Украинский производственный потенциал - это часть общей силы европейцев. Спасибо всем, кто эту силу развивает!" - подчеркнул президент.
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чи прийнятий та підписаний 22.07.25 закон №4555-ІХ вже скасовано?
Ну це зрозуміло, а для України скільки. І менше шастати треба, бо производство засвітиш, та і роботу зриваєш. Добре що у тебе других справ немає.
Да ещё и со своим бункерным сожителем
Чого тільки не просила бабца у золотий риби.
І заставити підарів знов шукати тих, хто за гроші зіллє локалізацію
ну чорти, *****