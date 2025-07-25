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Новости Индустрия дронов
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США будут покупать украинские дроны, - Зеленский

Индустрия дронов

лелека,дроны

США будут покупать украинские беспилотники. Соответствующее соглашение - на 10-30 млрд долларов - должны подготовить секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МОУ Денис Шмыгаль и советники по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", - рассказал Зеленский.

В общем, он заверил, что вопрос об экспорте украинских вооружений постепенно продвигается.

"Мы этот вопрос двигаем. В формате линии производств за рубежом. Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход. Например, Дания - линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги. 100, 200, 300 миллионов. Будут произведены дальнобойные дроны и переданы нам во время войны. Эта линия 50 на 50, с частным сектором. Но после войны потом они будут накапливать для себя. Для своей армии", - пояснил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова выкупить все дроны-перехватчики, которые изготовят в этом году, - Федоров

Автор: 

Зеленский Владимир (21334) США (27563) дроны (4338)


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Топ комментарии
+12


та нехай купують ..у нас їх стільки мільярдів що просто дівати нікуди
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25.07.2025 11:03 Ответить
+8
У Хламідії? Міндича? Чернишова?..
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25.07.2025 11:05 Ответить
+6
напомніть цьому вишкварку що в країні війна,люди на нулі кожного дня волають що мають потребу в засобах а цей хрипатий осел гроші рахує
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25.07.2025 11:05 Ответить
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та нехай купують ..у нас їх стільки мільярдів що просто дівати нікуди
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25.07.2025 11:03 Ответить
Українські дрони це не надлишок, а стратегічний актив. Їх купують не тому, що «дівати нікуди», а тому що вони ефективні, бойово перевірені. Більшість виробників приватні компанії, які зацікавлені в інвестиціях і масштабуванні. Це й так очевидно, чи треба ще пояснювати?
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25.07.2025 11:33 Ответить
ага ..їх на нулі хоч сракою жуй

злийся, гнида зельона
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25.07.2025 11:44 Ответить
Писати коментарі ти навчився, а шукати інформацію ні? Зайди хоча б на сайти українських виробників дронів: там відкриті листи до влади з проханням зняти обмеження на експорт і детально описано їхній потенціал виробництва й продажів. Якщо не вистачає аргументів, це не причина зводити все до політики. Краще вчися думати.

До гниди "зельоної" це тобі на банкову, там твої друзі лохи.
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25.07.2025 11:53 Ответить
До речі при масштабуванні ціна одиниці знизиться, та й ціна на експорт має бути вищою ніж для ЗСУ, тож фактично американці фінансуватимуть русоріз
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25.07.2025 12:13 Ответить
дурень думкою багатіє ..а зельоний зельоними відосиками
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25.07.2025 12:15 Ответить
Ну ти серйозно? До чого тут «Зе-лох»? Пояснюю ще раз: більшість компаній приватні. Зайди на їхні сайти, почитай відкриті листи до влади, подивись інтерв'ю. Більше продажів = нижча собівартість = більше дронів для ЗСУ. Це розвиток нашої оборонної індустрії. Не дивись відосіки зе, а відоси самих виробників, станеш на 1% обізнаний.

Якщо важко це зрозуміти освіжи хоча б курс шкільної економіки.
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25.07.2025 12:23 Ответить
У Хламідії? Міндича? Чернишова?..
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25.07.2025 11:05 Ответить
напомніть цьому вишкварку що в країні війна,люди на нулі кожного дня волають що мають потребу в засобах а цей хрипатий осел гроші рахує
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25.07.2025 11:05 Ответить
дроны самим нужны. а вот продать штатам бизнесплан по посадке млрд деревьев можно
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25.07.2025 11:07 Ответить
Міняємо їх на atacms (атакамс) =)))
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25.07.2025 11:08 Ответить
Зброярі вже давно волають шо ми б виготовляли набагато більше але ніхто не купує - гроші кому підуть?
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25.07.2025 11:08 Ответить
https://grnt.media/analytics/shho-mozhe-daty-********-vidkryttya-eksportu-zbroyi/ Якщо цікаво - ознайомтесь.
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25.07.2025 11:20 Ответить
Хто ж скаже? - в нас шо зв"язано з грошима - за сімома замками
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25.07.2025 11:24 Ответить
США будуть купувати українські безпілотники. Відповідну угоду - на 10-30 млрд доларів - повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МОУ Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін. Із озвученими фаміліями США ніколи не будуть "вимазувати" собі рукм навіть рукостискання.не кажучи про ділові контракти."зелапша" на вуха українського народу.
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25.07.2025 11:09 Ответить
1) А нам для нас самих вже вистачає дронів?
2) Якщо виробництво на території України, нагадаю, що нещодавно Україна отримала дуже болючі удари по ВПК навіть там, де стоїть найкращий в Україні захист проти балістичних ракет.
Отримаємо замовлення від США, потім прилетять ракети по виробництву - що робитимемо?

У нас війна, який може бути експорт зброї? Де "Сапсан", де "довгий Нетпун", де хоча б "Вільха-М" на 200 км?
Максимум, що можна зробити - продати невиключну ліцензію, щоб вони самі робили собі ті дрони за межами України, а нам робили ліцензійні відрахування.
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25.07.2025 11:09 Ответить
Нічого не розумію, чому з такими можливостями не летить кожної ночі по 500+ далекобійних дронів по російських НПЗ чи ше чомусь?
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25.07.2025 11:12 Ответить
Ну а як же! Всі знають що США відстають технологічно від України років десь на 50.
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25.07.2025 11:13 Ответить
Ваш сарказм неуместен.
Саме по дронам це так. Сша провели випробовування і зясували, що по цій технології вони безнадійно відстали і всуху програють росії і китаю
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25.07.2025 11:30 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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25.07.2025 11:35 Ответить
*********** будет поставлять?
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25.07.2025 11:16 Ответить
Mozet amerikansi i kupit 1-2 drona dlia interesa,a tut pro 10-30 mlrd doarov govorit.
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25.07.2025 11:18 Ответить
Зеленський вали під суд
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25.07.2025 11:20 Ответить
цікаво як ти крадеш на цих дронах-більш всього що друзі тіпа мендича цим рулять-а потім тобі твою долю скидують
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25.07.2025 11:21 Ответить
Продавець повітря бл. Тільки проблема в тому , що Буратіно пздить що його продає. Оце бл на голосували дебіли.
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25.07.2025 11:29 Ответить
Та які в нас технології,все закуповується за границею,а внас складається
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25.07.2025 11:58 Ответить
Тільки от нах.. американцям наші дрони якщо те що зараз закупляє армія штатів з 25 року має часткову автономність, автозахват, роїння, декілька діапазонів що автоматично перемикаються і все за 300$, у нас 350$ і не мають нічого з додаткових опцій, на рівні робіт їх студентів, хоча навіть от недавно студент розробив дрон що може плисти під водою а потім стартувати і летіти по повітрі. Їхні розробники сиділи в Україні і взяли краще з досвіду війни.

Хіба штати наші дрони для нас будуть купляти в рамках допомоги.
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25.07.2025 11:58 Ответить
Далекобійні хіба дрони для операцій по папуасам, американські тут дорожчі а Ізраїль на скільки відомо не хоче зараз штатам продавати.
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25.07.2025 12:03 Ответить
США будуть купувати українські безпілотники..................

............для того, що б на виручені кошти закупити безпілотники для боротьби з паРашею
Це, як бізнес по русські - "Сп%здить ящик водки, продать, деньги пропить"
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25.07.2025 12:00 Ответить
Зачем. Украине они не нужнее?
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25.07.2025 12:01 Ответить
Иногда кажется что Зеленский абсолютно слабоумный.
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25.07.2025 12:02 Ответить
Ага, у наш зайвих дронів розвелося тьма і їх вже нікуди застосовувати!
Задам риторичне питання: воно адекватне?
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25.07.2025 12:09 Ответить
ПРО ГУНДОСІКА
Ріс Володя як усі
Дітки в їхній школі.
Малоросина в душі,
Зріс у комсомолі.
Став гундосити тоді
Та цим їх смішити.
Гуморески на бруді,
Для бидла вершити.
Як дорослі підіп'ють,
Вовка щось розкаже.
В сауну його візьмуть
Й веселить накажуть.
Президентів обsирав
Й нашу Україну.
Членом на роялі грав,
Нищив солов'їну.
Так Володя заробляв
Проросійські гроші.
Ще підтримку Раші мав,
Ростив їхні воші.
А коли біля керма,
Став на місце дяді -
Грошенят в казні нема,
Всім керують *****.
Восьмий рік іде війна,
Ковід й мало газу…
«Попередників вина…»,-
Відповів відразу.
Все в країні завалив,
Неуки скрізь і бандити.
Операції всі «злив»…
Як вам стало жити?
Ох, «зелені» барани,
Що ж Ви наробили?
Наплодили сарани,
А майбутнє вбили.
23.12.2021
Анатолій Березенський
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25.07.2025 12:14 Ответить
СКАЗАВ-ЗБРЕХАВ
Коли заїдеш в Україну,
По два боки мільярдний ліс.
У цьому лісі відпочину,
Він за три роки так підріс.

А в Києві, мов із кришталю
Наш президентський унівєр,
У ньому бачим Ваню й Галю,
Та поруч величезний сквер.

А в сквері ситі дідо й бабці,
У кожного новий смартфон.
Ті не в аптеку йдуть, на танці -
Це все реально, а не сон.

Ідуть в крамниці дуже горді,
Наші прекрасні вчителі.
На них наряди зовсім модні,
Бо в них зарплати не малі.

Чотири штуки кожен має,
Не гривень, баксів за труди.
Інші реформи люд наш знає,
Тут кращі в світі вже й суди.

А на кордоні в Україну,
Черги з машин, людей стоять.
До нас втікають в цю годину,
Бо тут робота благодать.

Німці потиснули французів,
Поляки хмарами повзуть.
Шукають в Україні друзів,
До нас діток своїх везуть.

І це зробив простий парняга,
«Слуг» для народу відродив.
Для нього ніби то присяга,
Що обіцяв, то те й створив!!!

Це мало б бути, а насправді,
Побігли наші в інший бік.
Не вірять мародерській владі,
Збрехав з «кварталу» чоловік.
01.09.2023
Анатолій Березенський
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25.07.2025 12:19 Ответить
 
 