США будут покупать украинские дроны, - Зеленский

Индустрия дронов

США будут покупать украинские беспилотники. Соответствующее соглашение - на 10-30 млрд долларов - должны подготовить секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МОУ Денис Шмыгаль и советники по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", - рассказал Зеленский.

В общем, он заверил, что вопрос об экспорте украинских вооружений постепенно продвигается.

"Мы этот вопрос двигаем. В формате линии производств за рубежом. Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход. Например, Дания - линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги. 100, 200, 300 миллионов. Будут произведены дальнобойные дроны и переданы нам во время войны. Эта линия 50 на 50, с частным сектором. Но после войны потом они будут накапливать для себя. Для своей армии", - пояснил глава государства.

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