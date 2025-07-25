США будут покупать украинские дроны, - Зеленский
Индустрия дронов
США будут покупать украинские беспилотники. Соответствующее соглашение - на 10-30 млрд долларов - должны подготовить секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МОУ Денис Шмыгаль и советники по стратегическим вопросам Александр Камышин.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"С Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", - рассказал Зеленский.
В общем, он заверил, что вопрос об экспорте украинских вооружений постепенно продвигается.
"Мы этот вопрос двигаем. В формате линии производств за рубежом. Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход. Например, Дания - линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги. 100, 200, 300 миллионов. Будут произведены дальнобойные дроны и переданы нам во время войны. Эта линия 50 на 50, с частным сектором. Но после войны потом они будут накапливать для себя. Для своей армии", - пояснил глава государства.
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та нехай купують ..у нас їх стільки мільярдів що просто дівати нікуди
злийся, гнида зельона
До гниди "зельоної" це тобі на банкову, там твої друзі лохи.
Якщо важко це зрозуміти освіжи хоча б курс шкільної економіки.
2) Якщо виробництво на території України, нагадаю, що нещодавно Україна отримала дуже болючі удари по ВПК навіть там, де стоїть найкращий в Україні захист проти балістичних ракет.
Отримаємо замовлення від США, потім прилетять ракети по виробництву - що робитимемо?
У нас війна, який може бути експорт зброї? Де "Сапсан", де "довгий Нетпун", де хоча б "Вільха-М" на 200 км?
Максимум, що можна зробити - продати невиключну ліцензію, щоб вони самі робили собі ті дрони за межами України, а нам робили ліцензійні відрахування.
Саме по дронам це так. Сша провели випробовування і зясували, що по цій технології вони безнадійно відстали і всуху програють росії і китаю
Хіба штати наші дрони для нас будуть купляти в рамках допомоги.
............для того, що б на виручені кошти закупити безпілотники для боротьби з паРашею
Це, як бізнес по русські - "Сп%здить ящик водки, продать, деньги пропить"
Задам риторичне питання: воно адекватне?
Ріс Володя як усі
Дітки в їхній школі.
Малоросина в душі,
Зріс у комсомолі.
Став гундосити тоді
Та цим їх смішити.
Гуморески на бруді,
Для бидла вершити.
Як дорослі підіп'ють,
Вовка щось розкаже.
В сауну його візьмуть
Й веселить накажуть.
Президентів обsирав
Й нашу Україну.
Членом на роялі грав,
Нищив солов'їну.
Так Володя заробляв
Проросійські гроші.
Ще підтримку Раші мав,
Ростив їхні воші.
А коли біля керма,
Став на місце дяді -
Грошенят в казні нема,
Всім керують *****.
Восьмий рік іде війна,
Ковід й мало газу…
«Попередників вина…»,-
Відповів відразу.
Все в країні завалив,
Неуки скрізь і бандити.
Операції всі «злив»…
Як вам стало жити?
Ох, «зелені» барани,
Що ж Ви наробили?
Наплодили сарани,
А майбутнє вбили.
23.12.2021
Анатолій Березенський
Коли заїдеш в Україну,
По два боки мільярдний ліс.
У цьому лісі відпочину,
Він за три роки так підріс.
А в Києві, мов із кришталю
Наш президентський унівєр,
У ньому бачим Ваню й Галю,
Та поруч величезний сквер.
А в сквері ситі дідо й бабці,
У кожного новий смартфон.
Ті не в аптеку йдуть, на танці -
Це все реально, а не сон.
Ідуть в крамниці дуже горді,
Наші прекрасні вчителі.
На них наряди зовсім модні,
Бо в них зарплати не малі.
Чотири штуки кожен має,
Не гривень, баксів за труди.
Інші реформи люд наш знає,
Тут кращі в світі вже й суди.
А на кордоні в Україну,
Черги з машин, людей стоять.
До нас втікають в цю годину,
Бо тут робота благодать.
Німці потиснули французів,
Поляки хмарами повзуть.
Шукають в Україні друзів,
До нас діток своїх везуть.
І це зробив простий парняга,
«Слуг» для народу відродив.
Для нього ніби то присяга,
Що обіцяв, то те й створив!!!
Це мало б бути, а насправді,
Побігли наші в інший бік.
Не вірять мародерській владі,
Збрехав з «кварталу» чоловік.
01.09.2023
Анатолій Березенський