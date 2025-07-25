США купуватимуть українські дрони, - Зеленський

Індустрія дронів

США будуть купувати українські безпілотники. Відповідну угоду - на 10-30 млрд доларів - повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МОУ Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - розповів Зеленський.

Загалом, він запевнив, що питання про експорт українських озброєнь поступово просувається.

"Ми це питання рухаємо. У форматі лінії виробництв за кордоном. Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід. Наприклад, Данія - лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші. 100, 200, 300 мільйонів. Будуть вироблені далекобійні дрони та передані нам під час війни. Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", - пояснив глава держави.

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