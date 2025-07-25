США купуватимуть українські дрони, - Зеленський
Індустрія дронів
США будуть купувати українські безпілотники. Відповідну угоду - на 10-30 млрд доларів - повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МОУ Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"З Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - розповів Зеленський.
Загалом, він запевнив, що питання про експорт українських озброєнь поступово просувається.
"Ми це питання рухаємо. У форматі лінії виробництв за кордоном. Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід. Наприклад, Данія - лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші. 100, 200, 300 мільйонів. Будуть вироблені далекобійні дрони та передані нам під час війни. Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", - пояснив глава держави.
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та нехай купують ..у нас їх стільки мільярдів що просто дівати нікуди
злийся, гнида зельона
До гниди "зельоної" це тобі на банкову, там твої друзі лохи.
Якщо важко це зрозуміти освіжи хоча б курс шкільної економіки.
2) Якщо виробництво на території України, нагадаю, що нещодавно Україна отримала дуже болючі удари по ВПК навіть там, де стоїть найкращий в Україні захист проти балістичних ракет.
Отримаємо замовлення від США, потім прилетять ракети по виробництву - що робитимемо?
У нас війна, який може бути експорт зброї? Де "Сапсан", де "довгий Нетпун", де хоча б "Вільха-М" на 200 км?
Максимум, що можна зробити - продати невиключну ліцензію, щоб вони самі робили собі ті дрони за межами України, а нам робили ліцензійні відрахування.
Саме по дронам це так. Сша провели випробовування і зясували, що по цій технології вони безнадійно відстали і всуху програють росії і китаю
Хіба штати наші дрони для нас будуть купляти в рамках допомоги.
............для того, що б на виручені кошти закупити безпілотники для боротьби з паРашею
Це, як бізнес по русські - "Сп%здить ящик водки, продать, деньги пропить"
Задам риторичне питання: воно адекватне?
Ріс Володя як усі
Дітки в їхній школі.
Малоросина в душі,
Зріс у комсомолі.
Став гундосити тоді
Та цим їх смішити.
Гуморески на бруді,
Для бидла вершити.
Як дорослі підіп'ють,
Вовка щось розкаже.
В сауну його візьмуть
Й веселить накажуть.
Президентів обsирав
Й нашу Україну.
Членом на роялі грав,
Нищив солов'їну.
Так Володя заробляв
Проросійські гроші.
Ще підтримку Раші мав,
Ростив їхні воші.
А коли біля керма,
Став на місце дяді -
Грошенят в казні нема,
Всім керують *****.
Восьмий рік іде війна,
Ковід й мало газу…
«Попередників вина…»,-
Відповів відразу.
Все в країні завалив,
Неуки скрізь і бандити.
Операції всі «злив»…
Як вам стало жити?
Ох, «зелені» барани,
Що ж Ви наробили?
Наплодили сарани,
А майбутнє вбили.
23.12.2021
Анатолій Березенський
Коли заїдеш в Україну,
По два боки мільярдний ліс.
У цьому лісі відпочину,
Він за три роки так підріс.
А в Києві, мов із кришталю
Наш президентський унівєр,
У ньому бачим Ваню й Галю,
Та поруч величезний сквер.
А в сквері ситі дідо й бабці,
У кожного новий смартфон.
Ті не в аптеку йдуть, на танці -
Це все реально, а не сон.
Ідуть в крамниці дуже горді,
Наші прекрасні вчителі.
На них наряди зовсім модні,
Бо в них зарплати не малі.
Чотири штуки кожен має,
Не гривень, баксів за труди.
Інші реформи люд наш знає,
Тут кращі в світі вже й суди.
А на кордоні в Україну,
Черги з машин, людей стоять.
До нас втікають в цю годину,
Бо тут робота благодать.
Німці потиснули французів,
Поляки хмарами повзуть.
Шукають в Україні друзів,
До нас діток своїх везуть.
І це зробив простий парняга,
«Слуг» для народу відродив.
Для нього ніби то присяга,
Що обіцяв, то те й створив!!!
Це мало б бути, а насправді,
Побігли наші в інший бік.
Не вірять мародерській владі,
Збрехав з «кварталу» чоловік.
01.09.2023
Анатолій Березенський