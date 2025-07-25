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Новини Індустрія дронів
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США купуватимуть українські дрони, - Зеленський

Індустрія дронів

лелека,дрони

США будуть купувати українські безпілотники. Відповідну угоду - на 10-30 млрд доларів - повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МОУ Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - розповів Зеленський.

Загалом, він запевнив, що питання про експорт українських озброєнь поступово просувається.

"Ми це питання рухаємо. У форматі лінії виробництв за кордоном. Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід. Наприклад, Данія - лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші. 100, 200, 300 мільйонів. Будуть вироблені далекобійні дрони та передані нам під час війни. Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", - пояснив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова викупити всі дрони-перехоплювачі, які виготовлять цього року, - Федоров

Автор: 

Зеленський Володимир (24851) США (23875) дрони (5165)


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Топ коментарі
+12


та нехай купують ..у нас їх стільки мільярдів що просто дівати нікуди
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25.07.2025 11:03 Відповісти
+8
У Хламідії? Міндича? Чернишова?..
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25.07.2025 11:05 Відповісти
+7
напомніть цьому вишкварку що в країні війна,люди на нулі кожного дня волають що мають потребу в засобах а цей хрипатий осел гроші рахує
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25.07.2025 11:05 Відповісти
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та нехай купують ..у нас їх стільки мільярдів що просто дівати нікуди
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25.07.2025 11:03 Відповісти
Українські дрони це не надлишок, а стратегічний актив. Їх купують не тому, що «дівати нікуди», а тому що вони ефективні, бойово перевірені. Більшість виробників приватні компанії, які зацікавлені в інвестиціях і масштабуванні. Це й так очевидно, чи треба ще пояснювати?
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25.07.2025 11:33 Відповісти
ага ..їх на нулі хоч сракою жуй

злийся, гнида зельона
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25.07.2025 11:44 Відповісти
Писати коментарі ти навчився, а шукати інформацію ні? Зайди хоча б на сайти українських виробників дронів: там відкриті листи до влади з проханням зняти обмеження на експорт і детально описано їхній потенціал виробництва й продажів. Якщо не вистачає аргументів, це не причина зводити все до політики. Краще вчися думати.

До гниди "зельоної" це тобі на банкову, там твої друзі лохи.
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25.07.2025 11:53 Відповісти
До речі при масштабуванні ціна одиниці знизиться, та й ціна на експорт має бути вищою ніж для ЗСУ, тож фактично американці фінансуватимуть русоріз
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25.07.2025 12:13 Відповісти
дурень думкою багатіє ..а зельоний зельоними відосиками
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25.07.2025 12:15 Відповісти
Ну ти серйозно? До чого тут «Зе-лох»? Пояснюю ще раз: більшість компаній приватні. Зайди на їхні сайти, почитай відкриті листи до влади, подивись інтерв'ю. Більше продажів = нижча собівартість = більше дронів для ЗСУ. Це розвиток нашої оборонної індустрії. Не дивись відосіки зе, а відоси самих виробників, станеш на 1% обізнаний.

Якщо важко це зрозуміти освіжи хоча б курс шкільної економіки.
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25.07.2025 12:23 Відповісти
У Хламідії? Міндича? Чернишова?..
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25.07.2025 11:05 Відповісти
напомніть цьому вишкварку що в країні війна,люди на нулі кожного дня волають що мають потребу в засобах а цей хрипатий осел гроші рахує
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25.07.2025 11:05 Відповісти
дроны самим нужны. а вот продать штатам бизнесплан по посадке млрд деревьев можно
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25.07.2025 11:07 Відповісти
Міняємо їх на atacms (атакамс) =)))
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25.07.2025 11:08 Відповісти
Зброярі вже давно волають шо ми б виготовляли набагато більше але ніхто не купує - гроші кому підуть?
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25.07.2025 11:08 Відповісти
https://grnt.media/analytics/shho-mozhe-daty-********-vidkryttya-eksportu-zbroyi/ Якщо цікаво - ознайомтесь.
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25.07.2025 11:20 Відповісти
Хто ж скаже? - в нас шо зв"язано з грошима - за сімома замками
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25.07.2025 11:24 Відповісти
США будуть купувати українські безпілотники. Відповідну угоду - на 10-30 млрд доларів - повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МОУ Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін. Із озвученими фаміліями США ніколи не будуть "вимазувати" собі рукм навіть рукостискання.не кажучи про ділові контракти."зелапша" на вуха українського народу.
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25.07.2025 11:09 Відповісти
1) А нам для нас самих вже вистачає дронів?
2) Якщо виробництво на території України, нагадаю, що нещодавно Україна отримала дуже болючі удари по ВПК навіть там, де стоїть найкращий в Україні захист проти балістичних ракет.
Отримаємо замовлення від США, потім прилетять ракети по виробництву - що робитимемо?

У нас війна, який може бути експорт зброї? Де "Сапсан", де "довгий Нетпун", де хоча б "Вільха-М" на 200 км?
Максимум, що можна зробити - продати невиключну ліцензію, щоб вони самі робили собі ті дрони за межами України, а нам робили ліцензійні відрахування.
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25.07.2025 11:09 Відповісти
Нічого не розумію, чому з такими можливостями не летить кожної ночі по 500+ далекобійних дронів по російських НПЗ чи ше чомусь?
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25.07.2025 11:12 Відповісти
Ну а як же! Всі знають що США відстають технологічно від України років десь на 50.
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25.07.2025 11:13 Відповісти
Ваш сарказм неуместен.
Саме по дронам це так. Сша провели випробовування і зясували, що по цій технології вони безнадійно відстали і всуху програють росії і китаю
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25.07.2025 11:30 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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25.07.2025 11:35 Відповісти
*********** будет поставлять?
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25.07.2025 11:16 Відповісти
Mozet amerikansi i kupit 1-2 drona dlia interesa,a tut pro 10-30 mlrd doarov govorit.
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25.07.2025 11:18 Відповісти
Зеленський вали під суд
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25.07.2025 11:20 Відповісти
цікаво як ти крадеш на цих дронах-більш всього що друзі тіпа мендича цим рулять-а потім тобі твою долю скидують
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25.07.2025 11:21 Відповісти
Продавець повітря бл. Тільки проблема в тому , що Буратіно пздить що його продає. Оце бл на голосували дебіли.
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25.07.2025 11:29 Відповісти
Та які в нас технології,все закуповується за границею,а внас складається
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25.07.2025 11:58 Відповісти
Тільки от нах.. американцям наші дрони якщо те що зараз закупляє армія штатів з 25 року має часткову автономність, автозахват, роїння, декілька діапазонів що автоматично перемикаються і все за 300$, у нас 350$ і не мають нічого з додаткових опцій, на рівні робіт їх студентів, хоча навіть от недавно студент розробив дрон що може плисти під водою а потім стартувати і летіти по повітрі. Їхні розробники сиділи в Україні і взяли краще з досвіду війни.

Хіба штати наші дрони для нас будуть купляти в рамках допомоги.
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25.07.2025 11:58 Відповісти
Далекобійні хіба дрони для операцій по папуасам, американські тут дорожчі а Ізраїль на скільки відомо не хоче зараз штатам продавати.
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25.07.2025 12:03 Відповісти
США будуть купувати українські безпілотники..................

............для того, що б на виручені кошти закупити безпілотники для боротьби з паРашею
Це, як бізнес по русські - "Сп%здить ящик водки, продать, деньги пропить"
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25.07.2025 12:00 Відповісти
Зачем. Украине они не нужнее?
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25.07.2025 12:01 Відповісти
Иногда кажется что Зеленский абсолютно слабоумный.
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25.07.2025 12:02 Відповісти
Ага, у наш зайвих дронів розвелося тьма і їх вже нікуди застосовувати!
Задам риторичне питання: воно адекватне?
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25.07.2025 12:09 Відповісти
ПРО ГУНДОСІКА
Ріс Володя як усі
Дітки в їхній школі.
Малоросина в душі,
Зріс у комсомолі.
Став гундосити тоді
Та цим їх смішити.
Гуморески на бруді,
Для бидла вершити.
Як дорослі підіп'ють,
Вовка щось розкаже.
В сауну його візьмуть
Й веселить накажуть.
Президентів обsирав
Й нашу Україну.
Членом на роялі грав,
Нищив солов'їну.
Так Володя заробляв
Проросійські гроші.
Ще підтримку Раші мав,
Ростив їхні воші.
А коли біля керма,
Став на місце дяді -
Грошенят в казні нема,
Всім керують *****.
Восьмий рік іде війна,
Ковід й мало газу…
«Попередників вина…»,-
Відповів відразу.
Все в країні завалив,
Неуки скрізь і бандити.
Операції всі «злив»…
Як вам стало жити?
Ох, «зелені» барани,
Що ж Ви наробили?
Наплодили сарани,
А майбутнє вбили.
23.12.2021
Анатолій Березенський
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25.07.2025 12:14 Відповісти
СКАЗАВ-ЗБРЕХАВ
Коли заїдеш в Україну,
По два боки мільярдний ліс.
У цьому лісі відпочину,
Він за три роки так підріс.

А в Києві, мов із кришталю
Наш президентський унівєр,
У ньому бачим Ваню й Галю,
Та поруч величезний сквер.

А в сквері ситі дідо й бабці,
У кожного новий смартфон.
Ті не в аптеку йдуть, на танці -
Це все реально, а не сон.

Ідуть в крамниці дуже горді,
Наші прекрасні вчителі.
На них наряди зовсім модні,
Бо в них зарплати не малі.

Чотири штуки кожен має,
Не гривень, баксів за труди.
Інші реформи люд наш знає,
Тут кращі в світі вже й суди.

А на кордоні в Україну,
Черги з машин, людей стоять.
До нас втікають в цю годину,
Бо тут робота благодать.

Німці потиснули французів,
Поляки хмарами повзуть.
Шукають в Україні друзів,
До нас діток своїх везуть.

І це зробив простий парняга,
«Слуг» для народу відродив.
Для нього ніби то присяга,
Що обіцяв, то те й створив!!!

Це мало б бути, а насправді,
Побігли наші в інший бік.
Не вірять мародерській владі,
Збрехав з «кварталу» чоловік.
01.09.2023
Анатолій Березенський
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25.07.2025 12:19 Відповісти
Та у нас этих Дронов...Яке воно кончене.
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25.07.2025 13:09 Відповісти
 
 