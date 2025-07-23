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Новини Індустрія дронів
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Україна готова викупити всі дрони-перехоплювачі, які виготовлять цього року, - Федоров

Індустрія дронів

Закупівля дронів перехоплювачів Федоров зробив заяву

Держава готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які до кінця року зможуть виготовити компанії.

Про це у Telegram повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, Федоров разом з міністром оборони Шмигалем, Brave1 та командою Мінцифри зустрілися з виробниками дронів і найбільшими українськими волонтерськими фондами.

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Детально обговорили тему дронів-перехоплювачів. Разом працюємо над захистом українського неба та пошуком відповіді на російський шахедний терор.

Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії. Вчора три українські дрони-перехоплювачі отримали державні контракти. Разом з попереднім це вже чотири контракти на більш ніж 3 млрд грн. Це було пріоритетне завдання від президента. Фонди також активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання екіпажів пілотів", - зазначив він.

Також сторони обговорили логістику та доставку FPV на фронт.

"Розуміємо всі проблеми, з якими стикаються волонтери, виробники на кожному етапі. Наше завдання як держави — допомогти кожному, хто готовий забезпечувати фронт та підтримувати військових", - підсумував віцепрем'єр.

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Автор: 

Федоров Михайло (908) дрони (5153)


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Топ коментарі
+11
у міндіча і арахамії, звісно готова.
тим більше, коли набу сап та беб копняків насували.
правда потім, волонтери, все одно будуть їх переробляти, бо вони небезпечні та неефективні.
але то таке.
зараз, треба терміново відмазувати зе!поца.
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23.07.2025 16:33 Відповісти
+11
Купи десь балістичні ракети, у хуситів або у середньовічного аятолли. Бо ви ж зелені, дебіли з народження, ну або звичайні зрадники з лупатим саботажніком на чолі. Тут вибір невеликий.
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23.07.2025 16:37 Відповісти
+7
Держава в е-балі кібербезопасніка фьйодорова за 4 роки не спромоглася запустити виготовлення дронів ))
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23.07.2025 16:39 Відповісти
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у міндіча і арахамії, звісно готова.
тим більше, коли набу сап та беб копняків насували.
правда потім, волонтери, все одно будуть їх переробляти, бо вони небезпечні та неефективні.
але то таке.
зараз, треба терміново відмазувати зе!поца.
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23.07.2025 16:33 Відповісти
Купи десь балістичні ракети, у хуситів або у середньовічного аятолли. Бо ви ж зелені, дебіли з народження, ну або звичайні зрадники з лупатим саботажніком на чолі. Тут вибір невеликий.
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23.07.2025 16:37 Відповісти
Держава в е-балі кібербезопасніка фьйодорова за 4 роки не спромоглася запустити виготовлення дронів ))
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23.07.2025 16:39 Відповісти
все що змогла влада - це випустити браковані міни..і зробила це СВІДОМО
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23.07.2025 16:41 Відповісти
Из статьи понятно одно, фонды осваиваются. А как там оно будет дальше посмотрим через годик два. Но я думаю примерно итог понятен.
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23.07.2025 16:46 Відповісти
"Україна у 2025 році виробить щонайменше 30 000 далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи https://forbes.ua/news/zelenskiy-predstaviv-plan-stiykosti-yakiy-skladaetsya-z-desyati-punktiv-shcho-vin-peredbachae-19112024-24895 внутрішній план стійкості у Верховній Раді 19 листопада".
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23.07.2025 16:46 Відповісти
А хтось вірить цьому цифровому аферисту?
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23.07.2025 16:47 Відповісти
ты дыржава, выкупишь, испоганишь ттх и отдашь ВСУ, это вы умеете
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23.07.2025 16:48 Відповісти
Где вас таких дебилов набирают...это по-вашему где-то сидит Федоров с компанией и "поганят ТТХ"??? Другое дело, что они закупают дроны у производителей, которые часто-густо гонят брак.
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23.07.2025 17:08 Відповісти
что дебил опэшный, в точку попал? выкупает партию твоя дыржава , садят фсбэшника, сдают устройство на кремль, изучают что пильнуть, подрезать сделать, что б стал менее точным , вы шкуры только так умеете гадить Украине
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23.07.2025 17:23 Відповісти
Дебил опзжшный тут только ты. И только полный дебил в принципе може строить подобные теории заговоров. И да, в отличие от тебя, я работают над тем, чтобы эти дроны летали куда надо, а ты только испражняешься на форуме.
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23.07.2025 17:26 Відповісти
Наслідки діянь для України, призначенців зеленського, так званної «держави гончарука+шмигаля», виявилися смертельними і кривавими!!!
Треба їм нести відповідальність за статтями ККУ, але ж, оті генпрокурори, з «доброчесністю», усі тікають з України!!!
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23.07.2025 16:51 Відповісти
Украина готова выкупить все дроны-перехватчики, которые изготовят в этом году, - Федоров Источник: https://censor.net/ru/n3564873
============
Поміж строк: Тепер можна безкарно красти і ми про це заявляємо офіційно! Ще вчора ми не були готові.
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23.07.2025 17:16 Відповісти
А де обіцяні артистами розмовного жанру мільйони і мільйони дронів всіх видів?

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23.07.2025 17:44 Відповісти
 
 