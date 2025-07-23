Україна готова викупити всі дрони-перехоплювачі, які виготовлять цього року, - Федоров

Індустрія дронів

Держава готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які до кінця року зможуть виготовити компанії.

Про це у Telegram повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, Федоров разом з міністром оборони Шмигалем, Brave1 та командою Мінцифри зустрілися з виробниками дронів і найбільшими українськими волонтерськими фондами.

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Детально обговорили тему дронів-перехоплювачів. Разом працюємо над захистом українського неба та пошуком відповіді на російський шахедний терор.



Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії. Вчора три українські дрони-перехоплювачі отримали державні контракти. Разом з попереднім це вже чотири контракти на більш ніж 3 млрд грн. Це було пріоритетне завдання від президента. Фонди також активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання екіпажів пілотів", - зазначив він.

Також сторони обговорили логістику та доставку FPV на фронт.

"Розуміємо всі проблеми, з якими стикаються волонтери, виробники на кожному етапі. Наше завдання як держави — допомогти кожному, хто готовий забезпечувати фронт та підтримувати військових", - підсумував віцепрем'єр.

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