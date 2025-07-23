Україна готова викупити всі дрони-перехоплювачі, які виготовлять цього року, - Федоров
Індустрія дронів
Держава готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які до кінця року зможуть виготовити компанії.
Про це у Telegram повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, Федоров разом з міністром оборони Шмигалем, Brave1 та командою Мінцифри зустрілися з виробниками дронів і найбільшими українськими волонтерськими фондами.
Детально обговорили тему дронів-перехоплювачів. Разом працюємо над захистом українського неба та пошуком відповіді на російський шахедний терор.
Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії. Вчора три українські дрони-перехоплювачі отримали державні контракти. Разом з попереднім це вже чотири контракти на більш ніж 3 млрд грн. Це було пріоритетне завдання від президента. Фонди також активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання екіпажів пілотів", - зазначив він.
Також сторони обговорили логістику та доставку FPV на фронт.
"Розуміємо всі проблеми, з якими стикаються волонтери, виробники на кожному етапі. Наше завдання як держави — допомогти кожному, хто готовий забезпечувати фронт та підтримувати військових", - підсумував віцепрем'єр.
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тим більше, коли набу сап та беб копняків насували.
правда потім, волонтери, все одно будуть їх переробляти, бо вони небезпечні та неефективні.
але то таке.
зараз, треба терміново відмазувати зе!поца.
Треба їм нести відповідальність за статтями ККУ, але ж, оті генпрокурори, з «доброчесністю», усі тікають з України!!!
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Поміж строк: Тепер можна безкарно красти і ми про це заявляємо офіційно! Ще вчора ми не були готові.