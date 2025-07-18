Український розробник захищених систем зв’язку для безпілотників залучив $1,5 мільйона інвестицій
Індустрія дронів
Учасник платформи оборонних технологій Brave1 – київська компанія Teletactica залучила $1,5 млн інвестицій від фондів MITS Capital і Green Flag.
Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він пояснив, що стартап створює радіосистеми нового покоління, здатні працювати під прицільними перешкодами, автоматично перебудовувати частоти та підтримувати різні швидкості передавання даних.
"Це критично важлива технологія для безпілотних систем, яким потрібен стабільний і захищений зв’язок у найжорсткіших умовах бою. Інвестиції в Teletactica є сигналом: українські технології вже формують правила гри – і на полі бою, і далеко за його межами", – наголосив Федоров.
Як повідомлялось, Україна та ЄС запускають спільну ініціативу для розвитку оборонних технологій. Інвестиції складуть 100 мільйонів євро.
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******** будім разбірацца "наконтролі"
Намагаюсь спитати у Гухла.
Він видає "платформа бла бла"
Ну думає чиновники мабуть нові створені..
Запитую нові уточнюючі питання , воно пише "координує державні органи, виробників та силові відомства... "
Як зрозуміти??? Тобто нові чиновники які координують роботу чиновників ( держ"органи" + "силовики" ) і з нечиновниками також.. чи що??
Перепитую перепитую..
Ось що пише: Платформу Brave1 координують кілька державних установ, зокрема Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних Сил України, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство економіки. Наталія..... тобто все ж таки нові чиновники чи просто балаканина ІБД ???? Я так і не зрозумів )))
Зате зазначено якийсь маркетплейс і прочі модняві слова... Ну як я і думав- щоб дані про ВПК-виробниутво зручно і Потужно зливались нє_братьям...
Хто має іншу думку? Чи поясните скуфу відсталому, може насправді це шось хороше і прогресивне? а я тут просто негативу накидую на "новиє молодиє ліца" ))