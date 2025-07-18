Український розробник захищених систем зв’язку для безпілотників залучив $1,5 мільйона інвестицій

Індустрія дронів

Учасник платформи оборонних технологій Brave1 – київська компанія Teletactica залучила $1,5 млн інвестицій від фондів MITS Capital і Green Flag.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що стартап створює радіосистеми нового покоління, здатні працювати під прицільними перешкодами, автоматично перебудовувати частоти та підтримувати різні швидкості передавання даних.

"Це критично важлива технологія для безпілотних систем, яким потрібен стабільний і захищений зв’язок у найжорсткіших умовах бою. Інвестиції в Teletactica є сигналом: українські технології вже формують правила гри – і на полі бою, і далеко за його межами", – наголосив Федоров.

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Як повідомлялось, Україна та ЄС запускають спільну ініціативу для розвитку оборонних технологій. Інвестиції складуть 100 мільйонів євро.