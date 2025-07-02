БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Виробництво дронів Закупівля дронів
737 4

Кабмін вніс зміни до порядку закупівель дронів і засобів РЕБ для ЗСУ. Що вони передбачають?

Кабмін вніс зміни до порядку закупівель дронів і засобів РЕБ для ЗСУ

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Внесеними змінами дозволено змінювати істотні умови держконтрактів (договорів) на виготовлення і поставку безпілотників або засобів РЕБ тактичного рівня (їх складових частин) вже після їх укладення.

Зокрема, допускається одноразове збільшення ціни контракту, якщо під час його виконання на вимогу держзамовника було змінено технічні, технологічні, інженерні рішення, що дають можливість отримати поліпшені результати.

"У такому випадку збільшення ціни допускається не більш як на 20% початкової ціни відповідного державного контракту (договору). Розмір прибутку виконавця державного контракту (договору) у складі ціни в розрахунку повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку (не більше 25% виробничої собівартості товарів, робіт та послуг)", – уточнив Мельничук.

Читайте також: "Слуги народу" готують амністію за корупцію та розкрадання на постачанні зброї для ЗСУ, – ЦПК

Як повідомлялося, попередні зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин Кабмін вніс 11 червня. Тоді уряд дозволив приймання безпілотних систем і засобів РЕБ тактичного рівня без залучення представництв державного замовника.

Автор: 

безпілотник (556) Міноборони (990) закупівлі (2678) дрони (390) РЕБ (23)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабмін вніс зміни до порядку закупівель дронів і засобів РЕБ для ЗСУ

1. При закупівлях дронів і засобів РЕБ для ЗСУ не можна обділяти себе, коханих!
показати весь коментар
02.07.2025 15:16 Відповісти
чем это зелёное придурьё занимается
показати весь коментар
02.07.2025 15:43 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності і не більше(
показати весь коментар
02.07.2025 15:56 Відповісти
ответственность за ********* денег снимут скоро. там уже законопроект подают. Теперь осталось ТУ менять и цены поднимать когда своя фирмочка в списке поставщиков. Ну че, потужно
показати весь коментар
02.07.2025 16:01 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 